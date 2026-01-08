Ayuda Escolar Anses 2026: quiénes pueden cobrar el refuerzo de $85.000 y cuándo se paga

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó información clave sobre la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio económico destinado a acompañar a las familias argentinas en el inicio del ciclo lectivo. La prestación consiste en un refuerzo anual de $85.000 por cada hijo en edad escolar y se paga en una única cuota, con el objetivo de colaborar con los gastos que implica la escolaridad, como la compra de útiles, indumentaria y materiales educativos.

El beneficio está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo, y su cobro está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos vinculados a la edad y a la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes. Desde el organismo previsional remarcaron que la Ayuda Escolar debe tramitarse todos los años, incluso en los casos en que ya se haya percibido en períodos anteriores.

La Ayuda Escolar Anual es una política de alcance nacional que se liquida habitualmente entre febrero y marzo, coincidiendo con el comienzo del ciclo lectivo. Tras el refuerzo extraordinario aplicado en marzo de 2025, el monto quedó fijado en $85.000 por hijo, cifra que se mantiene sin modificaciones para el año 2026, según confirmaron fuentes oficiales de Anses.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026

El beneficio está destinado a familias cuyos hijos cumplan con los requisitos de edad, escolaridad y certificación educativa. En el caso de hijos sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 18 años y asistir de manera regular a una institución educativa oficial, ya sea de nivel inicial, primario o secundario.

Para los hijos con discapacidad, la normativa establece sin límite de edad, siempre que concurran a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o establecimientos educativos reconocidos por Anses. En estos casos, la acreditación de la condición y de la asistencia educativa resulta indispensable para habilitar el cobro.

Desde el organismo aclararon que la Ayuda Escolar corresponde por cada hijo que cumpla con los requisitos, por lo que las familias con más de un niño o adolescente en edad escolar pueden percibir el refuerzo de manera multiplicada.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar 2026

El trámite de la Ayuda Escolar es gratuito, digital y obligatorio todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio con anterioridad. La gestión se realiza a través de la plataforma Mi Anses, siguiendo una serie de pasos:

En primer lugar, el titular debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, desde el sistema, se genera el Formulario de Certificado Escolar, que debe ser impreso o descargado para ser completado y firmado por la institución educativa correspondiente.

Una vez finalizado ese paso, el formulario debe volver a cargarse en la plataforma de Anses para su validación. Tras la aprobación de la documentación, el beneficio queda automáticamente habilitado para el próximo pago.

Desde el organismo previsional recuerdan que la presentación del Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos es obligatoria para poder cobrar la Ayuda Escolar. No obstante, quienes realicen el trámite fuera del calendario principal no pierden el derecho, aunque el pago se acredita una vez validada la documentación.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar en 2026

Anses realiza habitualmente la liquidación masiva de la Ayuda Escolar entre los meses de febrero y marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las provincias. Sin embargo, el trámite puede realizarse desde enero, lo que permite dejar el beneficio habilitado para las primeras acreditaciones del año.

En los casos en que el Certificado Escolar se presente más tarde, el cobro se efectúa una vez que Anses valida la información, aunque fuera del cronograma principal de pagos.