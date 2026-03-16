Bancarios acuerdan aumento del 2,9% y el sueldo básico supera los $2.180.000

Los trabajadores bancarios alcanzaron un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresariales del sector que establece un incremento salarial del 2,9% sobre los sueldos de febrero, una actualización que se encuentra alineada con el índice de inflación. Con esta nueva recomposición, los salarios del sector acumulan un aumento del 5,9% en lo que va de 2026, tomando como referencia los haberes vigentes en diciembre del año pasado.

El entendimiento fue confirmado por el gremio Asociación Bancaria, que comunicó los detalles de la negociación alcanzada con las entidades representativas del sistema financiero. El acuerdo fue firmado con las cámaras empresariales ABAPRA, ADEBA, ABA y con el Banco Central de la República Argentina.

Según se informó, el nuevo incremento salarial se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales, abarcando tanto los conceptos remunerativos como los no remunerativos que forman parte del ingreso total de los trabajadores del sector.

Cómo impacta el aumento en los salarios

El acuerdo establece que el incremento del 2,9% se calculará sobre los salarios correspondientes a febrero, lo que implica una actualización directa sobre la estructura salarial vigente. El ajuste alcanzará:

Remuneraciones mensuales brutas

Conceptos normales y habituales

Remuneraciones totales

Conceptos remunerativos y no remunerativos

Adicionales convencionales

Adicionales no convencionales

Con la implementación de este aumento, el sueldo básico del sector bancario se ubica en $2.187.023,79, consolidando un nuevo piso salarial dentro de la actividad. Además, el acuerdo establece que la diferencia retroactiva correspondiente al incremento deberá ser abonada junto con los salarios de marzo, lo que permitirá a los trabajadores percibir el impacto completo de la actualización en el corto plazo.

La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas, que precisó que el pago retroactivo forma parte del compromiso asumido en el marco de la negociación paritaria.

El aumento acumulado en 2026

Con el ajuste recientemente acordado, los trabajadores bancarios acumulan un incremento del 5,9% en lo que va del año, tomando como base los salarios vigentes en diciembre. Este porcentaje coincide con el nivel de inflación registrado en el mismo período, lo que refleja la lógica que guía las negociaciones salariales del sector: ajustar periódicamente los ingresos para mantener su valor real frente a la evolución de los precios.

La actualización paritaria se inscribe dentro de un esquema de revisiones que buscan mantener el equilibrio entre los salarios y el contexto inflacionario, un mecanismo que el sindicato viene aplicando en sucesivas negociaciones con las entidades financieras.

Impacto en el bono por el Día del Bancario

El nuevo incremento salarial también tiene efectos directos sobre uno de los beneficios característicos de la actividad: el bono por el Día del Bancario, que los empleados del sector perciben cada año en el mes de noviembre. Este adicional se actualiza automáticamente en función de los acuerdos salariales alcanzados durante el año. Con la aplicación del último aumento, el monto correspondiente a la categoría inicial asciende a $1.949.656,06.

Desde el sector sindical se indicó que este monto podría continuar modificándose en función de futuros incrementos salariales que se negocien en las próximas revisiones paritarias.

La posición del gremio

Tras la confirmación del acuerdo, la Asociación Bancaria destacó el alcance de la actualización salarial y su impacto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.

En un comunicado difundido luego de la firma del entendimiento, el gremio subrayó el objetivo central de las negociaciones paritarias. "De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", señalaron desde la organización.

La declaración refleja la estrategia que el sindicato sostiene en las negociaciones salariales del sector financiero, basada en ajustes periódicos vinculados a la evolución de la inflación, con el objetivo de evitar que el ingreso de los trabajadores pierda capacidad de compra.

De esta forma, el nuevo acuerdo salarial consolida un piso de ingresos que supera los $2,18 millones para el sueldo básico, al tiempo que mantiene la dinámica de actualizaciones paritarias que caracteriza a la actividad bancaria en el contexto económico actual.