Jalil destacó el crecimiento exportador de Catamarca y proyectó triplicarlo

El gobernador Raúl Jalil destacó el desempeño exportador de Catamarca durante su participación en el Ciclo Democracia y Desarrollo, realizado en Buenos Aires, y aseguró que la provincia lideró durante este año el crecimiento de las exportaciones a nivel nacional.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la jornada "Políticas Públicas para la Inversión y la Competitividad", desarrollada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Allí, Jalil participó de la mesa denominada "El rol de las provincias en la generación de los cambios", junto con otros mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro, consultado sobre el desempeño económico de Catamarca, el gobernador puso el foco en la evolución de las exportaciones y anticipó una proyección de fuerte crecimiento para el próximo año.

"Este año hemos liderado el crecimiento exportador a nivel nacional y el año que viene esperamos triplicarlo", afirmó.

Las palabras del mandatario encuentran respaldo en las cifras oficiales proporcionadas por el INDEC, en base al ICA (Intercambio Comercial Argentino). Según esos datos, las exportaciones realizadas desde Catamarca registraron una evolución interanual positiva del 118,7% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

El sector minero como motor del crecimiento

Al referirse al estado de la economía provincial, Jalil destacó especialmente el desempeño del sector minero, aunque al mismo tiempo planteó la necesidad de prestar atención al resto de las actividades productivas para evitar desequilibrios.

"El sector minero está muy bien, está volando, pero también hay que mirar otros sectores para no tener problemas", sostuvo el gobernador. La definición expone uno de los ejes centrales de su análisis: el fuerte crecimiento de la actividad minera debe estar acompañado por un desarrollo más amplio de la estructura productiva provincial.

En ese sentido, el mandatario planteó que el desafío no consiste solamente en aprovechar el crecimiento actual del sector minero, sino también en generar las condiciones necesarias para que ese movimiento económico tenga impacto sobre otras actividades de Catamarca.

La mirada del Gobierno provincial apunta, de acuerdo con sus declaraciones, a evitar que el dinamismo de una actividad termine concentrando por sí solo el crecimiento económico, y a promover una mayor participación de otros sectores productivos.

Infraestructura, rutas y energía para acompañar el crecimiento

Jalil también remarcó que el crecimiento debe estar acompañado por infraestructura, rutas y energía, especialmente en la puna catamarqueña.

El desarrollo de estos aspectos aparece vinculado no solamente con las necesidades de la actividad minera, sino también con la posibilidad de potenciar otros sectores, entre ellos el turismo de la región. En ese marco, el gobernador adelantó la próxima inauguración de un hotel cinco estrellas en Antofagasta de la Sierra, al que consideró como parte de las posibilidades para generar actividad económica en la zona.

"Si uno tiene actores del sector privado que vayan al hotel, eso también genera actividad y desarrollo", señaló.

La referencia al establecimiento hotelero se incorporó así dentro de una mirada más amplia sobre la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la puna. Para el mandatario, la presencia de inversión y actividad privada puede contribuir a generar movimiento y desarrollo en la región.

El planteo vincula, de esta manera, diferentes componentes: minería, infraestructura, energía, rutas y turismo. Todos ellos forman parte de una agenda que, según lo expresado por Jalil, debe acompañar el desempeño económico que actualmente registra la provincia.

El desafío de generar proveedores locales

Otro de los puntos abordados por el gobernador estuvo relacionado con el impacto del crecimiento minero sobre la economía local y, particularmente, con el desarrollo de proveedores locales.

Jalil explicó que una de las políticas provinciales apunta a que las empresas mineras contribuyan al desarrollo de una cadena de proveedores vinculada con la actividad.

"Lo que pedimos a las empresas es el desarrollo de proveedores. No se trata de decidir qué proveedor debe contratar cada empresa, sino de generar las condiciones para que se desarrolle una cadena de proveedores locales", explicó.

La definición plantea una estrategia basada en la generación de condiciones para que empresas y emprendimientos locales puedan incorporarse a la actividad económica derivada del crecimiento minero.

El gobernador también remarcó que la provincia mantiene una carga impositiva provincial baja como parte de este esquema de incentivos. El objetivo planteado consiste, de acuerdo con sus declaraciones, en que el desarrollo minero no permanezca circunscripto a las empresas directamente vinculadas con la actividad, sino que pueda generar oportunidades para otros actores de la economía provincial mediante una cadena de proveedores locales.

Un panel sobre el rol de las provincias

La participación de Jalil se produjo dentro de la jornada "Políticas Públicas para la Inversión y la Competitividad", correspondiente al Ciclo Democracia y Desarrollo.

El gobernador integró la mesa "El rol de las provincias en la generación de los cambios", en la que compartió panel con los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Marcelo Orrego, de San Juan; y Martín Llaryora, de Córdoba. También participó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En ese ámbito, la situación económica de Catamarca fue uno de los aspectos abordados por Jalil, quien destacó el desempeño de las exportaciones y puso especial énfasis en la actividad minera y en las condiciones que deben generarse para acompañar su crecimiento.

El encuentro permitió así presentar la visión provincial dentro de un espacio dedicado a discutir políticas públicas relacionadas con la inversión, la competitividad y el papel que desempeñan las provincias en los procesos de transformación económica.

La energía, el próximo eje de discusión

En el cierre de su reflexión, Jalil desplazó el foco hacia otro aspecto que considera estratégico para el desarrollo futuro: la cuestión energética. "Yo haría foco en la cuestión energética. Catamarca y el Norte tienen mucho para aportar en ese sentido", afirmó.

La definición fue planteada como un posible próximo eje de discusión, en un contexto en el que el gobernador había señalado previamente la necesidad de contar con infraestructura y energía para acompañar el crecimiento de la puna catamarqueña.

De esta manera, el planteo del mandatario articuló la evolución exportadora con una agenda que incluye minería, infraestructura, rutas, turismo, proveedores locales y energía.

El dato central del presente económico provincial, según las cifras oficiales citadas, es el incremento interanual del 118,7% de las exportaciones durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025. Sobre esa base, Jalil sostuvo que Catamarca lideró el crecimiento exportador a nivel nacional y proyectó triplicarlo el próximo año.

Al mismo tiempo, el gobernador planteó que ese crecimiento requiere ampliar sus efectos sobre el conjunto de la economía provincial. Para ello, destacó la necesidad de desarrollar proveedores locales, mantener condiciones de incentivo mediante una baja carga impositiva provincial y avanzar con infraestructura, rutas y energía, especialmente en la puna.

La agenda expuesta por Jalil en el MALBA quedó así concentrada en un desafío: acompañar el fuerte desempeño exportador y minero con condiciones que permitan transformar ese crecimiento en mayor actividad y desarrollo para otros sectores de Catamarca, mientras la cuestión energética aparece como uno de los próximos ejes estratégicos para la provincia y el Norte argentino.