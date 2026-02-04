Bancos activan búsquedas laborales en febrero de 2026: vacantes y cómo postularse

Diversos bancos que operan en la Argentina iniciaron febrero de 2026 con búsquedas laborales activas para cubrir distintos perfiles profesionales. Las vacantes corresponden a entidades como ICBC, Banco Hipotecario, Supervielle y Banco Patagonia, con oportunidades principalmente presenciales y algunas modalidades híbridas.

Las propuestas se concentran en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Santa Fe, Chubut y Jujuy. Si bien no se registran convocatorias específicas en Catamarca dentro de este listado, el movimiento del sector refleja una dinámica federal que influye en el mercado laboral bancario del país.

Vacantes abiertas en ICBC

Lobby Officer (eventual) - Sucursal Cerro de las Rosas, Córdoba y alrededores (presencial).

Oficial PyME Jr. - Sucursal Neuquén, Neuquén (presencial).

Oficial Wealth Management - Buenos Aires y alrededores (presencial).

Vacantes en Banco Hipotecario

Oficial Renta Alta - Almagro, Ciudad de Buenos Aires (presencial).

Oficial Renta Alta - La Plata, provincia de Buenos Aires (presencial).

Oficial Empresas - Lomas de Zamora, Buenos Aires (presencial).

Jefe de Telecomunicaciones - Buenos Aires (modalidad híbrida).

Vacantes en Banco Supervielle

Oficial Banca Empresa - Neuquén.

Relationship Manager Hunter - Neuquén.

Vacantes en Banco Patagonia

Oficial PyME - Región AMBA Norte, Boulogne Sur Mer, provincia de Buenos Aires (presencial).

Oficial de Negocios con Personas - Sucursal Neuquén, Neuquén (presencial).

Oficial de Negocios con Personas - Sucursal Puerto Madryn, Chubut (presencial).

Gerente de Sucursal - Rafaela, Santa Fe (presencial).

Oficial de Negocios con Personas - Sucursal Jujuy, San Salvador de Jujuy (presencial).

Analista de Informaciones - Presupuesto e Informaciones, Buenos Aires (híbrido).

Especialista UX/UI - Buenos Aires (híbrido).

Analista de Seguridad Informática - Gestión de Identidades, Buenos Aires (presencial).

Cómo postularse a empleos bancarios

Para quienes estén interesados en aplicar a alguna de estas oportunidades, se recomienda:

Verificar que el perfil de LinkedIn esté completo y actualizado, con información clara sobre experiencia laboral, formación académica y competencias.

Ingresar a los sitios oficiales de empleo de los bancos, en secciones como "Trabajá con nosotros", "Empleos" u "Oportunidades laborales".

Analizar las vacantes disponibles y seleccionar la que mejor se adapte al perfil profesional y nivel de experiencia.

Realizar la postulación a través de la plataforma correspondiente, ya sea cargando el currículum en formato PDF o completando el formulario online.

En caso de avanzar en el proceso, el área de Recursos Humanos se comunicará por correo electrónico o teléfono para las siguientes etapas de selección.