El sector textil cuestionó a Caputo por el precio de la ropa y apuntó a la carga impositiva

El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, salió al cruce de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el precio de la ropa producida en el país y cuestionó la falta de medidas impositivas para aliviar los costos del sector.

Días atrás, Caputo había afirmado que nunca compró ropa en la Argentina porque "era un robo". En una línea similar, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también había marcado distancia del sector textil al señalar que el Gobierno no debe "proteger industrias, sino los intereses de los argentinos".

En respuesta, Drescher expresó su descontento con las declaraciones oficiales y aseguró que el sector atraviesa un fuerte desencanto. "Estamos muy desilusionados, casi con tristeza de ver que, con un cargo tan importante como el de Ministro de Economía, se refiere con tanto sarcasmo, diciendo que él no compra ropa en Argentina", sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El titular de la CIAI calificó el planteo de Caputo como "selectivo" y remarcó que los precios elevados no son un problema exclusivo de la indumentaria. "Yo le diría al ministro, con todo respeto, que no compra ropa, pero tampoco debe comprar autos en Argentina, porque valen el doble. No va al supermercado porque la comida argentina ya es más cara que en el mercado europeo", afirmó.

Críticas al enfoque oficial

Drescher también cuestionó las comparaciones realizadas por el Gobierno con países asiáticos. "Quiere comparar a Bangladesh con la Argentina y olvidarse que en dos años no han logrado desarmar ni un solo impuesto", remarcó.

Caputo había señalado que la Argentina puede competir en la producción de hilados, pero que la confección presenta mayores dificultades. "Competís contra Bangladesh, Indonesia y demás, que les pagan a la mano de obra prácticamente nada y a todos los países se les hace muy difícil competir", sostuvo el ministro.

Para el presidente de la CIAI, las autoridades nacionales "se han convertido en parte de la casta, porque no resuelven los temas, los eluden y buscan siempre el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo".

En ese marco, Drescher aclaró que el sector no reclama un regreso al proteccionismo. "Los empresarios argentinos no queremos volver al pasado. Ese proteccionismo no sirvió. Pero este liberalismo ingenuo, este liberalismo pasado de moda, diría que es suicida", concluyó.

Los costos que explican el precio de la ropa

El titular de la CIAI detalló los factores que inciden en el precio final de la indumentaria en la Argentina. Según explicó, el esquema incluye un 21% de IVA, 1,2% de impuesto al cheque, 1,8% de arancel por uso de tarjetas, 14,85% correspondiente al costo de financiar en seis cuotas y un 15% por alquileres comerciales. "Eso da un 55%. Lo que le queda a la empresa es el 45%", enumeró.

De acuerdo con datos de la cámara empresaria, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron 16.000 puestos de trabajo en el sector textil, mientras que las importaciones de indumentaria crecieron un 61%, una tendencia que impacta también en economías regionales y polos productivos del interior del país, como Catamarca.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la política de apertura comercial y planteó: "Te comprás un jean en Argentina y te cuesta 100 dólares. Pero importarlo le cuesta 25, y por eso lo dejás de comprar acá. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo".

En esa línea, agregó que los US$75 restantes permitirían reactivar otros sectores de la economía, al impulsar nuevas actividades vinculadas al comercio y la importación.