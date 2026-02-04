Empleo doméstico: cuánto se cobra en febrero de 2026 por hora y por mes

En febrero de 2026, los salarios del personal de casas particulares continúan sin modificaciones en todo el país, incluida la provincia de Catamarca. Los montos vigentes oscilan entre $3.250,10 por hora y $398.722,14 por mes, y $4.254,05 por hora y $539.711,97 por mes, de acuerdo con el puesto y las tareas desempeñadas.

Los valores se mantienen iguales a los de enero, ya que no se acordaron nuevos aumentos salariales y el bono extraordinario correspondiente a noviembre y diciembre de 2025 ya fue incorporado a los haberes.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en febrero de 2026, categoría por categoría

El régimen de empleo doméstico contempla cinco categorías, con escalas diferenciadas según la modalidad de contratación.

Tareas generales

Con retiro: $3.250,10 por hora y $398.722,14 por mes.

Sin retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Cuidados de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Sin retiro: $3.894,43 por hora y $490.745,56 por mes.

Caseros

Valor mínimo: $3.494,25 por hora.

Sueldo mensual: $441.806,54.

Tareas específicas

Con retiro: $3.696,15 por hora y $452.478,51 por mes.

Sin retiro: $4.039,45 por hora y $502.101,03 por mes.

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora y $485.961,09 por mes.

Sin retiro: $4.254,05 por hora y $539.711,97 por mes.

Los adicionales obligatorios que siguen vigentes

Además del salario básico, en febrero continúan vigentes los adicionales obligatorios previstos por la normativa.

Antigüedad: se abona un adicional del 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría.

Zona desfavorable: se aplica un recargo del 30% para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones.