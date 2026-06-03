Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo consultar si fue aprobada la inscripción

La primera etapa de inscripción de las Becas Progresar 2026 para las líneas Obligatorio y Superior ya finalizó, mientras que continúa habilitado el registro para quienes buscan incorporarse a la línea de Formación Profesional. El programa, destinado a estudiantes de distintos niveles educativos de todo el país, prevé una asistencia económica mensual administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y tiene como finalidad acompañar las trayectorias educativas y fomentar la finalización de estudios.

Las Becas Progresar dependen del Ministerio de Capital Humano, aunque la liquidación y el pago de los haberes se realizan a través de la ANSES. En este contexto, miles de estudiantes aguardan la confirmación de sus solicitudes y la asignación de los beneficios correspondientes.

Cuál es el monto de las Becas Progresar 2026

A través de la Resolución 172/2026, el Poder Ejecutivo estableció que el monto mensual bruto de las Becas Progresar asciende a 35.000 pesos para los beneficiarios de las líneas:

• Progresar Superior.

• Progresar Enfermería.

• Progresar Formación Profesional.

Sin embargo, los estudiantes no perciben la totalidad del beneficio cada mes. El esquema de pago implementado por la ANSES contempla el depósito del 80% del monto mensual, equivalente a 28.000 pesos, mientras que el 20% restante queda retenido.

Esto significa que cada mes se descuentan 7.000 pesos, suma que se acumula a lo largo del período de percepción de la beca. Ese porcentaje retenido se abona posteriormente en un único pago anual, siempre que el beneficiario acredite su condición de alumno regular y cumpla con los requisitos académicos establecidos por el programa.

De esta manera, el sistema busca garantizar el seguimiento de las trayectorias educativas y el cumplimiento de las condiciones exigidas para mantener el beneficio.

Además, los estudiantes que ingresan por primera vez al programa pueden recibir pagos retroactivos correspondientes a los meses transcurridos desde la fecha en que realizaron la inscripción, una vez que la solicitud resulte aprobada y se efectivice la incorporación al sistema de pagos.

Cómo consultar si la inscripción fue aprobada

Los postulantes cuentan con dos vías oficiales para verificar el estado de su trámite y conocer si fueron incorporados al programa. La primera alternativa es ingresar a Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde esa plataforma es posible comprobar si existe una fecha de cobro asignada y acceder al calendario de pagos correspondiente.

La segunda opción consiste en ingresar a la plataforma oficial de Progresar. Allí cada estudiante puede consultar el resultado de la evaluación de su solicitud.

El sistema puede informar alguno de los siguientes estados:

• Aprobada.

• Observada.

• Rechazada.

Cuando la solicitud aparece como "observada", la propia plataforma detalla los motivos que dieron origen a esa situación. Entre las causas posibles se encuentran la presentación de documentación incompleta, errores en los datos declarados o inconsistencias detectadas durante la evaluación socioeconómica.

Esta información permite a los estudiantes conocer con precisión el estado de su trámite y, en caso de corresponder, identificar los aspectos que motivaron la observación de la solicitud.

Quiénes pueden acceder al programa

Las Becas Progresar están dirigidas a estudiantes de nivel secundario, terciario, universitario, enfermería y formación profesional de todo el país. Entre las condiciones principales para acceder al beneficio se encuentra el requisito económico vinculado a los ingresos del grupo familiar. La normativa establece que esos ingresos no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), aunque contempla excepciones previstas específicamente en la reglamentación vigente.

El programa constituye una herramienta de acompañamiento para quienes cursan estudios en distintos niveles de formación y busca facilitar la continuidad educativa mediante una asistencia económica mensual.

Con el cierre de la primera etapa de inscripción para las líneas Obligatorio y Superior y la continuidad del registro para Formación Profesional, los estudiantes que se postularon ya pueden consultar el estado de sus solicitudes y verificar si fueron incorporados al sistema que administra la ANSES, organismo encargado de efectuar la liquidación y el pago de los beneficios correspondientes.