Becas Progresar: cómo saber si cobrás en febrero de 2026 en Catamarca

Quienes residen en Catamarca y en el resto del país y forman parte del programa Becas Progresar pueden consultar si les corresponde cobrar el beneficio en febrero de 2026 mediante los canales oficiales habilitados por el Estado nacional.

La verificación del pago puede realizarse de dos maneras, ambas de forma digital y gratuita.

Cómo saber si cobrás las Becas Progresar en febrero de 2026

A través de Mi ANSES

Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la clave de la seguridad social.

Acceder a la sección "Mis Cobros".

Allí se podrá comprobar si existen pagos previstos y conocer las fechas de acreditación.

Mediante la aplicación Mi Argentina

Iniciar sesión en la app Mi Argentina con los datos personales.

Ingresar a la opción correspondiente a Becas Progresar.

Verificar el estado del beneficio y la fecha de depósito del dinero.

Requisitos para cobrar las Becas Progresar en febrero de 2026

Progresar Superior

Ser argentino/a (nativo/a o naturalizado/a) o extranjero/a con al menos cinco años de residencia legal y DNI vigente.

Tener entre 17 y 24 años al iniciar una carrera.

Hasta 30 años para quienes ya se encuentren cursando estudios superiores.

En el caso de estudiantes de enfermería, no hay límite de edad.

Los ingresos del grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), salvo pensiones no contributivas por invalidez.

Haber finalizado el nivel secundario sin materias adeudadas al momento de la inscripción.

Estar inscripto/a en una institución universitaria o terciaria pública, o en los casos habilitados de instituciones privadas.

Acreditar el avance académico mínimo requerido.

Tener el esquema de vacunación actualizado.

Participar de las instancias complementarias obligatorias del programa.

Progresar Trabajo

Ser argentino/a o extranjero/a con al menos dos años de residencia legal y DNI.

Tener entre 18 y 24 años, con extensión hasta los 40 años para personas sin empleo formal.

Percibir ingresos personales que no superen los tres SMVM.

Progresar Obligatorio

Ser argentino/a o extranjero/a con un mínimo de dos años de residencia legal y DNI vigente.

Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria.

Que los ingresos del grupo familiar no superen los tres SMVM, salvo pensiones no contributivas por invalidez.

Mantener la condición de alumno/a regular.

Cumplir con los criterios de avance académico establecidos.

Contar con el calendario de vacunación completo o en curso.

Realizar los cursos de orientación vocacional y laboral exigidos para acceder al cobro total.

Por qué pueden suspender el pago de las Becas Progresar en febrero de 2026

El beneficio puede no acreditarse si el titular se encuentra alcanzado por alguna de las siguientes situaciones: