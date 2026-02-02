Bessent volvió a rescatar a Milei y giró US$ 808 millones para afrontar un pago al FMI

En un nuevo gesto de sintonía política y financiera, el Tesoro de los Estados Unidos, bajo la conducción de Scott Bessent, acudió nuevamente al rescate de la administración de Javier Milei.

A través de una operación de venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs), Washington giró a la Argentina 808 millones de dólares, permitiendo que el país cubra el vencimiento de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que opera este domingo.

Esta asistencia, concretada el pasado 29 de enero, es la tercera intervención directa de Bessent en tres meses y resulta vital para evitar que el pago de US$ 833 millones consuma el 75% de las reservas acumuladas por el Banco Central durante el primer mes del año.

La operación consistió en la transferencia de activos de reserva internacional (DEGs) desde el Tesoro estadounidense hacia las cuentas argentinas a cambio de monedas convertibles.

Esta ingeniería financiera permite al país cumplir con el organismo multilateral sin drenar sus dólares físicos.

Argentina se convirtió en el primer país en recibir fondos por esta vía en 2026.

El Banco Central logró comprar US$ 1.100 millones en enero; sin este auxilio, las reservas netas habrían quedado virtualmente estancadas tras el pago al Fondo.

Bessent ya había facilitado US$ 1.185 millones en octubre y habilitado un swap de US$ 2.500 millones para evitar una devaluación durante la campaña electoral en EE. UU.

La fluidez de estas operaciones confirma que el ministro Luis Caputo ha encontrado en Scott Bessent un aliado estratégico fundamental. La colaboración no solo ha servido para "rolear" deuda, sino para blindar al esquema cambiario de las presiones inflacionarias de los últimos dos meses.

Sin embargo, el Banco Central aún debe hacer frente a los compromisos de los bonos Bopreal a finales de febrero, en un contexto donde economistas como Domingo Cavallo han advertido sobre la fragilidad de las reservas si no se acelera la salida del cepo cambiario.

Con este nuevo giro, el gobierno de Milei gana oxígeno para encarar la revisión de metas con el FMI, mientras la Casa Blanca de Donald Trump reafirma su apoyo económico a la gestión libertaria como un eje prioritario en el Cono Sur.