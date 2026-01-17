Bono para empleadas domésticas: montos y quiénes lo cobran en enero de 2026

En enero de 2026, las empleadas y empleados de casas particulares en Catamarca y el resto del país comenzaron a cobrar nuevas escalas salariales actualizadas, conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). A estos valores se suma el pago de un bono no remunerativo, que ya había sido otorgado en noviembre y diciembre de 2025.

La resolución fue adoptada por la CNTCP, integrada por representantes sindicales, empleadores y funcionarios de los ministerios de Economía y Trabajo, y contempla una suba escalonada de salarios junto con un plus mensual por un período de tres meses, que incluye enero de este año.

El bono no remunerativo alcanza a quienes prestan tareas bajo el régimen de casas particulares y varía según la carga horaria semanal. Para los trabajadores que cumplen más de 16 horas semanales, el monto es de $14.000; para quienes trabajan entre 12 y 16 horas, el adicional es de $9.000; mientras que aquellos con menos de 12 horas semanales perciben un bono de $6.000, que se abona junto con el salario correspondiente.

De cuánto es el bono

Más de 16 horas semanales: $14.000 mensuales

Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales

Menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

En simultáneo, desde enero de 2026 rigen salarios actualizados según categoría, modalidad (con o sin retiro) y carga horaria semanal, en el marco del esquema definido para el sector.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en enero de 2026

En la categoría de supervisores, el salario mínimo es de $3.895,56 por hora con retiro y de $4.254,05 sin retiro. En términos mensuales, los ingresos ascienden a $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente. Esta función comprende la coordinación de otros trabajadores en domicilios particulares o comercios.

Para el personal especializado, como cocineros y tareas específicas, el valor por hora es de $3.696,15 con retiro y $4.039,45 sin retiro, mientras que el sueldo mensual alcanza los $452.478,51 y $502.101,03.

Los caseros, encargados del cuidado y mantenimiento de propiedades donde residen, perciben $3.494,25 por hora y un salario mensual de $441.806,54.

En el rubro de asistencia y cuidado de personas —niños, adultos mayores o personas con discapacidad o enfermedad—, el salario es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales con retiro, y de $3.894,43 por hora y $490.745,56 al mes sin retiro.

Para el personal destinado a tareas generales, que incluye limpieza, cocina y mantenimiento del hogar, la hora con retiro se paga a $3.250,10 y el sueldo mensual es de $398.722,14. En la modalidad sin retiro, los valores ascienden a $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales.

La normativa establece que, en caso de realizar tareas correspondientes a distintas categorías, se debe abonar el salario de la función de mayor jerarquía. Además, continúa vigente el adicional por antigüedad del 1% por cada año completo trabajado, aplicado desde septiembre de 2021 y calculado a partir de septiembre de 2020.

Adicional por zonas desfavorables

Los trabajadores que se desempeñan en zonas desfavorables reciben un incremento del 30% sobre el salario mínimo. Este adicional rige para La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Valores por categoría

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

$3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Tareas generales

Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes