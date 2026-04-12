Bono variable de ANSES para jubilados: cómo funciona y cuáles son las fechas de cobro en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la entrega de un refuerzo extraordinario para jubilados y pensionados durante el mes de abril de 2026. Esta medida económica busca complementar los haberes del sector pasivo, brindando un apoyo financiero adicional frente al contexto económico actual. El cronograma de pagos se activará de forma automática para quienes cumplan con las condiciones establecidas por el organismo oficial.

Este bono, con un tope máximo de $70.000, llegará a los beneficiarios de manera total o parcial según el nivel de ingresos percibido en cada caso. Aquellos titulares que cobren la jubilación mínima recibirán el monto íntegro, mientras que para el resto de los escalafones se aplicará un proporcional hasta alcanzar el límite fijado. La liquidación de estos fondos extras se realizará junto con el pago mensual de los haberes correspondientes.

Cómo es el bono variable para jubilados de ANSES de abril 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica un criterio de asignación específico para el refuerzo extraordinario de este mes. El monto máximo de $70.000 se destina íntegramente a los jubilados que perciben el haber mínimo, asegurando un piso de ingresos más elevado para este sector. Este esquema incluye también a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC), como es el caso de las madres de siete hijos.

El beneficio funciona mediante un sistema de escalas progresivas donde el adicional disminuye a medida que los ingresos mensuales del beneficiario son más altos. De esta manera, quienes superan el valor de la jubilación mínima perciben únicamente una cifra proporcional en lugar del total. Esta metodología busca equilibrar las prestaciones, otorgando el apoyo más significativo a los escalafones con menores recursos económicos dentro del sistema previsional.

Actualmente, el límite fijado para acceder a una fracción del bono se sitúa en $450.319,31. Aquellos beneficiarios con ingresos cercanos a los $400.000 reciben un complemento que permite aproximarse a dicho techo, mientras que cualquier haber que exceda esa cifra queda excluido de la medida de forma automática. El diseño del programa garantiza así que el auxilio financiero se concentre en los grupos que todavía no alcanzan el umbral de ingresos establecido por el organismo.