El BCRA aceleró su estrategia cambiaria y compró más de US$ 457 millones en una jornada récord

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) protagonizó este viernes una de las intervenciones más significativas del año en el mercado cambiario, al efectuar la compra de US$ 457 millones en el mercado mayorista. Esta operación no solo representa la mayor compra en lo que va del año, sino que también se posiciona como la segunda mayor adquisición bajo la gestión de Javier Milei y la más elevada desde la puesta en funcionamiento de la denominada "fase 4" del programa monetario.

El volumen adquirido se ubicó muy por encima del promedio diario que la entidad venía registrando en el Mercado Libre de Cambios (MLC), reforzando una tendencia que se sostiene en el tiempo: el BCRA lleva ya 65 jornadas consecutivas comprando dólares en este segmento del mercado.

Este comportamiento sostenido se inscribe en una dinámica de intervención constante que ha marcado la política reciente de la autoridad monetaria, con foco en la acumulación de reservas internacionales.

Una semana de fuerte acumulación: casi US$ 1.000 millones

El cierre semanal mostró una intensificación clara del ritmo de compras. En la jornada previa a este récord, el BCRA había adquirido otros US$ 281 millones, lo que llevó la acumulación semanal a casi US$ 1.000 millones en total.

Este flujo de compras permitió que las reservas internacionales mostraran una variación positiva en el corto plazo. En concreto, las reservas aumentaron US$ 279 millones respecto del jueves, finalizando en un nivel de US$ 45.152 millones.

La magnitud de estas cifras refleja una semana de alta intervención en el mercado mayorista, en la que la autoridad monetaria reforzó su posición compradora de manera consistente.

Acumulación anual y cumplimiento de objetivos

Desde el inicio del año, el Banco Central ha logrado acumular US$ 5.451 millones en compras dentro del mercado cambiario. Este dato cobra relevancia en el marco de los objetivos de mediano plazo establecidos para el organismo.

Según la información disponible, el BCRA ya habría superado el 50% de la meta pactada de dólares para el año 2026, y más aún, se indica que ya adquirió más del 505% del total proyectado para ese período, una cifra que se inscribe en un rango de referencia establecido entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo de variables como el aumento de la base monetaria y la demanda de dinero.

Este punto introduce una lectura central dentro de la estrategia del organismo: la acumulación anticipada de divisas frente a metas que se encuentran definidas en función de distintos escenarios macroeconómicos.

Estabilidad cambiaria y comportamiento del dólar

En paralelo a la fuerte actividad compradora del Banco Central, el mercado cambiario mostró señales de estabilidad a lo largo de la semana. El dólar se mantuvo sin sobresaltos en un contexto descripto como de "pax cambiaria", finalizando la semana por debajo del umbral de los $1.400.

En el segmento mayorista —que es precisamente el ámbito donde el BCRA interviene directamente para la compra de divisas— el tipo de cambio registró una baja hasta los $1.370, tras anotar su quinta caída consecutiva en la semana.

Este comportamiento descendente del tipo de cambio mayorista se dio en simultáneo con el incremento sostenido de la demanda oficial de dólares, configurando una dinámica en la que el Banco Central incrementa reservas mientras el mercado muestra una tendencia a la baja en el precio del dólar dentro del segmento mayorista.

Síntesis de una semana de alta intensidad financiera

El balance semanal del Banco Central deja una serie de datos clave que permiten dimensionar la magnitud de su intervención reciente:

US$ 457 millones comprados en una sola jornada, la mayor del año.

US$ 281 millones adquiridos en la jornada previa.

Casi US$ 1.000 millones acumulados en la semana.

65 jornadas consecutivas de compras en el MLC.

Reservas internacionales en US$ 45.152 millones, con un aumento de US$ 279 millones en un día.

Acumulación anual de US$ 5.451 millones.

Superación del 50% de la meta 2026 y referencia a más del 505% del objetivo total proyectado.

Tipo de cambio mayorista en $1.370, con cinco caídas consecutivas.

Dólar finalizando la semana por debajo de $1.400.

En este marco, la política de acumulación de divisas del Banco Central se consolida como uno de los ejes centrales de la dinámica financiera reciente, con un ritmo de intervención que se mantiene constante y con resultados que, en términos numéricos, muestran una expansión significativa de las reservas internacionales en el corto plazo.