Morosidad en máximos históricos: el deterioro del crédito familiar ya supera el 11%

La morosidad en las familias continúa su tendencia ascendente y ya se ubica en niveles máximos históricos, profundizando un escenario de tensión económica. Según los últimos datos oficiales, el índice de irregularidad en los créditos alcanzó el 11,2% en febrero, el valor más alto desde 2004.

El dato surge de estimaciones de la consultora 1816, elaboradas en base a información de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) del Banco Central (BCRA). La cifra no solo representa un deterioro significativo, sino que confirma una dinámica persistente: se trata de la decimosexta suba consecutiva en el indicador de atraso en los pagos.

En términos mensuales, el incremento también resulta contundente. La morosidad avanzó 0,6 puntos porcentuales respecto de enero, cuando el mismo indicador se había ubicado en 10,6%. Este ritmo de crecimiento sostenido evidencia una creciente dificultad de los hogares para cumplir con sus compromisos financieros.

Un sistema con comportamientos divergentes

Mientras el segmento de familias exhibe un deterioro marcado, el comportamiento del sector corporativo presenta una realidad diferente. En el entorno empresarial, el incumplimiento de pago se mantiene relativamente estable y bajo, en torno al 2,9%.

Sin embargo, al considerar el conjunto del sector privado, los números reflejan un leve pero constante empeoramiento:

La morosidad total pasó de 6,4% a 6,7%

Esto implica una suba de 0,3 puntos porcentuales

La diferencia entre familias y empresas pone de manifiesto un fenómeno claro: el impacto de la crisis crediticia se concentra con mayor fuerza en los hogares, donde los ingresos y la capacidad de pago muestran mayor vulnerabilidad.

El frente más crítico: créditos no bancarios

Uno de los datos más preocupantes emerge del universo de los créditos no bancarios. En este segmento, la morosidad alcanza niveles considerablemente más elevados, lo que agrava el diagnóstico general.

Según la misma consultora:

La mora en hogares dentro del sistema no bancario llegó al 30% en febrero

Esto representa un incremento de más de 2 puntos porcentuales respecto a enero

Estos valores reflejan una situación de alta fragilidad, donde una proporción significativa de los deudores enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones. La expansión de este tipo de financiamiento, muchas veces con condiciones más flexibles pero también más riesgosas, aparece como un factor determinante en este deterioro.

Billeteras digitales: señales de alerta en el ecosistema fintech

El crecimiento de las billeteras digitales y plataformas fintech también comienza a mostrar signos de tensión. En este ámbito, el salto en los niveles de irregularidad resulta particularmente llamativo.

Uno de los casos más representativos es el de Mercado Pago, que registró una morosidad del 14,7% en el último año, según las cifras disponibles a enero. El dato cobra mayor relevancia al compararse con el registro previo:

Nivel anterior: 5,5%

Nivel actual: 14,7%

El incremento refleja una suba abrupta en el ratio de irregularidad, lo que enciende alarmas sobre la calidad del crédito otorgado en este tipo de plataformas.

Además, distintos informes privados amplían el panorama dentro de las entidades financieras no bancarias, donde la morosidad puede escalar hasta el 36% en los casos más críticos. Este rango evidencia la heterogeneidad del sector, pero también confirma la existencia de segmentos con niveles de riesgo extremadamente elevados.

Endeudamiento y debate: la visión oficial

En medio de este escenario, el debate sobre el endeudamiento cobra centralidad. Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la cuestión, aunque sin profundizar específicamente en el aumento de la morosidad.

Sus declaraciones apuntaron a relativizar el problema del crédito en sí mismo:

"En la mayoría de los países del mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que las honra".

El funcionario sostuvo además que el endeudamiento "no es un problema", y que "no es razonable que vos tengas que pagar todo en efectivo", marcando una postura que distingue entre el acceso al crédito y la capacidad de repago.

Un equilibrio cada vez más delicado

Los datos consolidan una tendencia clara: el sistema financiero enfrenta un creciente deterioro en la calidad del crédito, especialmente en el segmento de hogares y en los circuitos no tradicionales.

En este contexto, el desafío no solo radica en sostener el acceso al crédito, sino en garantizar condiciones que permitan su cumplimiento, evitando que la expansión financiera derive en un problema sistémico de mayor escala.