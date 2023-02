Bueno y barato: Cuatro celulares inteligentes que se pueden conseguir por menos de $45.000

Con los celulares inteligentes económicos, obtenés lo mínimo absoluto en cuanto a "smartphones". Esto generalmente significa especificaciones de gama baja y una longevidad de software poco confiable.

Este grupo de celulares es excelente si estás buscando un dispositivo destinado principalmente a mensajes de texto y llamadas telefónicas con aplicaciones para Android.

No obtendrás la mejor cámara, el mejor rendimiento o la mejor pantalla, pero podrás arreglártelas con los fundamentos básicos de lo que hace un celular "inteligente".

Este rango de precios de celulares menores a $45.000 es un buen lugar para comenzar si estás eligiendo un dispositivo para niños o adolescentes que pueden necesitar una forma de comunicarse con sus padres sin tener que cargarlos con la responsabilidad de poseer un dispositivo que puede perderse o estropearse.

En general, el precio es un factor importante para tener en cuenta al elegir tu primer o próximo celular. Sobre este aspecto del proceso de compra conviene que pagues por lo que necesitás.

Podés obtener una mejor experiencia comprando algo más costoso, pero es posible que no te beneficiés tanto como esperabas. Aseguráte de estar siempre atento a las ofertas. Los celulares están a la venta todo el año y, en el caso de muchas empresas como Samsung, podés beneficiarte de ahorros en pedidos anticipados y planes canjes si esperás el momento adecuado para comprar.

Guía de celulares baratos por menos de $45.000

Para elaborar la siguiente guía se ingresó a mediados de febrero en la versión argentina de Mercado Libre en sesión en incógnito y se buscaron celulares "inteligentes" nuevos de marcas presentes en la Argentina, en tiendas oficiales de los fabricantes y cadenas de minoristas.

La guía, que no incluye celulares básicos o "no inteligentes", está ordenada por los precios, del más caro al más barato. No figura Xiaomi porque su modelo más barato en su tienda oficial en Mercado Libre superaba los $45.000.

Motorola Moto E22

Precio: $43.999 en la tienda oficial de electrónica de Mercado Libre.

en la tienda oficial de electrónica de Mercado Libre. Pantalla IPS de 6.5" .

. Tiene dos cámaras traseras de 16Mpx/2Mpx .

. Cámara delantera de 5Mpx .

. Procesador Mediatek MT6765V/CB Helio G37 Octa-Core de 2.3GHz con 3GB de RAM.

Octa-Core de 2.3GHz con 3GB de RAM. Batería de 4020mAh.

Memoria interna de 32GB .

. Resistente al agua .

. Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Samsung A03 Core

Precio: $41.999 en Megatone.

en Megatone. Pantalla PLS de 6.5" .

. Cámara trasera de 8Mpx .

. Cámara delantera de 5Mpx .

. Procesador Unisoc SC9863A Octa-Core de 1.6GHz con 2GB de RAM.

Octa-Core de 1.6GHz con 2GB de RAM. Batería de 5000mAh .

. Memoria interna de 32GB .

. Con reconocimiento facial.

TCL L7+

Precio: $29.799 en Grupo Márquez.

en Grupo Márquez. Pantalla IPS de 5.5" .

. Cámara trasera de 8Mpx .

. Cámara delantera de 5Mpx .

. Procesador Qualcomm QM215 Quad-Core de 1.3GHz con 2GB de RAM.

Quad-Core de 1.3GHz con 2GB de RAM. Batería de 3000mAh .

. Memoria interna de 32GB .

. Con reconocimiento facial.

ZTE Blade A5 Plus

Precio: $28.999 en Megatone.

en Megatone. Pantalla de 6" .

. Tiene dos cámaras traseras de 13Mpx/2Mpx .

. Cámara delantera de 5Mpx .

. Batería de 3200mAh .

. Memoria interna de 32GB .

. Con reconocimiento facial.

Paso a paso para la compra de un celular barato

Reducí tus opciones

El paso número uno es reducir tus opciones de los cientos de celulares disponibles a solo unos pocos. No te preocupés, es más fácil de lo que pensás. Lo primero que debés hacer es establecer un presupuesto y apegarse a él. Esto significa que los teléfonos que cuestan más de lo que estás dispuesto a gastar están fuera de tu plan.

El siguiente paso es decidir las funciones que son importantes para vos y cuáles estás dispuesto a prescindir de ellas. Solo para darte algunos ejemplos, si viajás mucho, es posible que desees un teléfono con una gran cámara y una batería grande. Si ves muchos videos, un teléfono con una gran pantalla Full HD+ o QHD+ es el camino para seguir.

Otros factores decisivos pueden incluir un conector para auriculares o audífonos, almacenamiento expandible, una clasificación de protección contra polvo y agua o carga inalámbrica, solo por nombrar algunos. La forma de hacerlo es hacer una lista de las funciones que deseás en tu nuevo celular, comenzando con la más importante.

Aseguráte de pensar realmente en cómo usás tu celular y qué es lo que realmente necesitás. Uno de los errores más grandes que la gente comete es comprar demasiado celular.

Si todo lo que hacés es realizar algunas llamadas por día, enviar un par de mensajes de texto de vez en cuando y consultar Facebook y otras cuentas de redes sociales en tu hora de almuerzo, comprar un buque insignia caro es una pérdida de dinero. Es como comprar un Maserati y luego conducirlo unos cuantos kilómetros hasta el club una o dos veces por semana. Hará el trabajo, pero es excesivo.

Una vez que hayas establecido un presupuesto y anotado las características que te interesan, investigá un poco en Internet y encontrá los equipos candidatos a la medida de tus necesidades. En la mayoría de los casos, encontrará cinco o hasta 10 celulares que se ajusten a tus criterios. Está bien, eliminará algunos más en los próximos pasos.

Obtené la opinión de un experto

Probablemente tenés hasta 10 teléfonos en tu lista de preseleccionados. Ahora es el momento de eliminar algunos más. La mejor manera de hacerlo es ver lo que piensan los expertos sobre los celulares que te interesan a través de reseñas de teléfonos en plataformas como YouTube.

Buscá las buenas y malas cualidades de los celulares en tu lista, lo que te ayudará a tomar tu decisión de compra. Aseguráte de conocer lo que dicen los expertos y no te dejes atrapar por todos los argumentos de marketing de los fabricantes de celulares. Cuatro celulares inteligentes buenos y baratos por menos de $45.000: cuáles comprar

Ir a la práctica

El siguiente paso es ponerse manos a la obra, lo que significa ir a tu tienda local de productos electrónicos y probar los pocos celulares que están en tu lista restringida.

Debés verificar cómo se ven los celulares en persona, ya que las imágenes compartidas por los fabricantes a menudo son engañosas. También debés verificar qué tan resistentes se sienten los teléfonos en la mano, verificar la diferencia entre los diferentes materiales utilizados (vidrio, metal y plástico), etc.

El tamaño también es importante. Cuanto más grande es mejor cuando se miran videos, pero también significa que es más difícil usar un celular en una mano y llevarlo en el bolsillo.

Además, aseguráte de encender el dispositivo que te interesa y probá algunas funciones, observá qué tan receptivo es y tomá algunas fotos. Jugá con él hasta que tengas una buena idea de cómo es la experiencia general.

La práctica te permitirá separar lo bueno de lo malo y te ayudará a decidir exactamente con qué celular de tu lista deberías ir. Si dos o más dispositivos están codo a codo, solo elegí el más barato o hacé caso a tu instinto.

Programá tu compra y compará precios

Una vez que encontrés el celular adecuado para vos, no sigas adelante y cómpralo en la primera tienda a la que entrés. Un poco de investigación podría ahorrarte muchos pesos, ya que los precios pueden diferir mucho de un minorista a otro. El precio es un factor importante para tener en cuenta al elegir tu primer o próximo celular

Conectate en línea y verificá los precios en Mercado Libre, el sitio web del fabricante en la Argentina y tantos otros minoristas como sea posible. Puede que te sorprendan los resultados.

Además, aseguráte de programar su compra. Si estás buscando un celular nuevo que aún no se ha lanzado, lo mejor que podés hacer es pedirlo por adelantado para obtener una excelente oferta.

La mayoría de los fabricantes ofrecen obsequios, incluidas tarjetas microSD, auriculares y otros accesorios durante el pre -período de pedido.

El peor momento para comprar un celular es justo después de que sale oficialmente a la venta, ya que es cuando el precio es más alto.

Si estás buscando obtener un celular un poco más antiguo, investigá un poco y verificá cuándo se anunciará y lanzará su sucesor.

Tan pronto como eso suceda, ese celular podría obtener un gran descuento.

Entonces, para ahorrar dinero, no debés apresurarte a comprar un celular nuevo.

Tomáte tu tiempo, investigá, consultá las ofertas y es posible que sea recompensado con ahorros que luego podés gastar en accesorios para tu nuevo celular.