Cambia el plazo fijo: cuánto se gana al invertir $1.200.000 a 30 días

El plazo fijo es una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar su dinero sin exponerse a grandes riesgos. Es una alternativa simple y previsible, ya que desde el inicio se sabe cuánto se obtendrá al finalizar el período de inversión.

En los últimos días, varias entidades bancarias modificaron sus tasas de interés. Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio se ubica en torno al 19%, por debajo del 25% que se registraba a comienzos de marzo.

Cuánto se gana al invertir $1.200.000 a 30 días en un plazo fijo

Tomando como referencia una TNA del 19%, una inversión de $1.200.000 a 30 días genera aproximadamente $18.739,73 en intereses. De este modo, al finalizar el plazo, el monto total alcanza los $1.218.739,73, resultado de sumar el capital inicial más la ganancia obtenida.

Qué tasa ofrece cada banco para plazos fijos

Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander Argentina S.A. : 16,5%

: 16,5% Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 21,5%

: 21,5% Banco BBVA Argentina S.A. : 20,5%

: 20,5% Banco Macro S.A. : 21,5%

: 21,5% Banco Credicoop Cooperativo Limitado : 19,5%

: 19,5% Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. : 19,75%

: 19,75% Banco de la Ciudad de Buenos Aires : 19%

: 19% Banco BICA S.A. : 24%

: 24% Banco CMF S.A. : 23,25%

: 23,25% Banco Comafi S.A. : 19%

: 19% Banco de Comercio S.A. : 21%

: 21% Banco de Corrientes S.A. : 19,5%

: 19,5% Banco de Formosa S.A. : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Córdoba S.A. : 22,75%

: 22,75% Banco del Chubut S.A. : 22%

: 22% Banco del Sol S.A. : 24%

: 24% Banco Dino S.A. : 21,5%

: 21,5% Banco Hipotecario S.A. : 20% - 22,5%

: 20% - 22,5% Banco Julio S.A. : 21%

: 21% Banco Mariva S.A. : 22%

: 22% Banco Masventas S.A. : 24% - 25%

: 24% - 25% Banco Meridian S.A. : 24,75%

: 24,75% Banco Provincia de Tierra del Fuego : 21% - 17%

: 21% - 17% Banco VOII S.A. : 25%

: 25% BIBANK S.A. : 24%

: 24% Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. : 25%

: 25% Reba Compañía Financiera S.A.: 25%

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días, paso a paso

Ingresar al home banking o a la app del banco. Ir a la sección "Inversiones" o "Plazo fijo". Indicar el monto a invertir (por ejemplo, $1.200.000). Elegir un plazo de 30 días. Confirmar la operación y guardar el comprobante.

Qué es un plazo fijo y para qué sirve

El plazo fijo es un instrumento financiero tradicional que consiste en depositar dinero en un banco por un período determinado —generalmente de 30 días— a cambio de una tasa de interés previamente definida. Durante ese tiempo, el capital queda inmovilizado.

Está orientado a perfiles conservadores que priorizan la seguridad y la previsibilidad por encima de obtener mayores rendimientos. Aunque en ciertos contextos puede quedar por debajo de la inflación, continúa siendo una alternativa muy utilizada para inversiones de corto plazo con bajo nivel de riesgo.