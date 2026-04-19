Empleo privado: Catamarca entre las provincias con caída y fuerte retroceso interanual

El empleo registrado privado no mostró variación en enero respecto de diciembre, pero evidenció una fuerte dispersión territorial: solo ocho provincias lograron crecer, 14 registraron caídas y en dos no hubo cambios. Desde la asunción de Javier Milei, únicamente Neuquén (5,1%) y Río Negro (2,2%), con fuerte desarrollo hidrocarburífero, superaron los niveles de noviembre de 2023. El resto de las jurisdicciones permanece por debajo, con un retroceso promedio del 3,2% y una pérdida acumulada de 206.262 puestos de trabajo.

Los datos surgen de la Secretaría de Trabajo y fueron analizados por Politikon Chaco. En la comparación mensual, las subas se concentraron en pocas provincias: La Rioja (1,3%) y Neuquén (1,2%) encabezaron las mejoras, seguidas por Santa Cruz y Río Negro (0,9%), San Juan (0,3%), Entre Ríos (0,2%) y Buenos Aires y Chaco (0,1%).

En contraste, 14 distritos registraron caídas mensuales. Entre los descensos más pronunciados se ubicaron Tierra del Fuego (3,2%), Corrientes (0,9%) y Formosa (0,8%), junto con bajas más moderadas en Córdoba, Misiones y Catamarca (0,1%).

La comparación interanual profundiza la tendencia negativa. El empleo registrado cayó 1,5% en el país, equivalente a 94.189 puestos menos. Solo cuatro provincias crecieron frente a enero de 2025: Río Negro (2,8%), Neuquén (2%), San Juan (1,6%) y Santiago del Estero (0,9%). Las otras 20 continuaron en terreno negativo, con caídas que alcanzaron el 10,5% en Catamarca, el 9,8% en Tierra del Fuego y el 8,9% en Santa Cruz.

En paralelo, un informe del CEPA advirtió que el ajuste también impactó en la cantidad de empleadores y en la calidad del empleo, con pérdidas sostenidas en sectores clave.

Una recuperación que no se consolida

La comparación con noviembre de 2023 expone el punto más débil del mercado laboral formal. Solo dos distritos lograron recuperar el nivel previo al cambio de gobierno, mientras que en el resto las caídas fueron generalizadas. Mendoza mostró el descenso más leve (0,9%), mientras que Santa Cruz (15,4%) y Tierra del Fuego (13,2%) registraron los retrocesos más profundos, según Politikon Chaco.

En los primeros 26 meses de gestión de Javier Milei, el empleo registrado cayó en 20 meses y solo creció en seis (diciembre de 2023, enero de 2024 y abril, mayo, junio y julio de 2025).

Buenos Aires, que concentra el mayor volumen de empleo del país, acumuló una baja del 3,5% desde noviembre de 2023 a enero de 2026, equivalente a 71.059 puestos de trabajo. La Ciudad de Buenos Aires registró una contracción del 2,6%, con 39.289 empleos menos.

El escenario en la provincia de Buenos Aires se reflejó en un aumento del 9,5% en la desocupación durante el cuarto trimestre de 2025, dos puntos por encima del promedio nacional, con la pérdida de 96.243 puestos registrados, según CEPA.

El deterioro también alcanzó a los ingresos: el salario real de los trabajadores privados del Gran Buenos Aires cayó 8% desde noviembre de 2023, por encima del promedio nacional (7,3%). A esto se sumó el cierre de 5.364 empresas, una caída del consumo en supermercados del 5,1% y una inflación en servicios básicos que llegó al 493% en el último año. El informe concluyó que el conurbano concentró el mayor impacto en empleo, salarios y actividad.

Impacto sectorial y pérdida de empleadores

El deterioro del empleo formal se combinó con una reducción de empresas. Entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron 24.180 empleadores, más de 30 por día, según CEPA.

El sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con una caída del 14,9% en la cantidad de empleadores. En términos de empleo, la mayor pérdida se registró en la administración pública (86.108 puestos), mientras que la construcción lideró la caída relativa (17,8%).

En total, se destruyeron 290.123 puestos registrados en unidades productivas (3%). El ajuste impactó principalmente en las empresas más pequeñas en términos de cierres, aunque la mayor expulsión de trabajadores se concentró en firmas de más de 500 empleados.

En el análisis mensual por sectores, cuatro actividades mostraron crecimiento en enero: Construcción (1,1%, con 4.225 nuevos empleos), Otros servicios (1% y 3.796 puestos), Enseñanza (0,1% y 614 empleos) y Electricidad, Gas y Agua (0,1% y 75 empleos).

Por el contrario, Servicios de Transporte y Comunicaciones y Servicios Sociales y de Salud no registraron variaciones, mientras que ocho sectores presentaron bajas, con las caídas más profundas en Industria Manufacturera (0,3% y 3.474 empleos) y Hoteles y Restaurantes (0,7% y 1.805 empleos).

Si se compara con noviembre de 2023, diez sectores muestran descensos y solo cuatro mejoras. Las mayores caídas se registran en Industria Manufacturera (5,8%), Explotación de Minas y Canteras (9,2%) y Construcción (13,3%).