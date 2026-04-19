Vendimia: más de 6 millones de kilos de uva ya se procesan en las mosteras

En el marco de la actual temporada de vendimia, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, encabezó una recorrida por las mosteras ubicadas en la cabecera departamental de Tinogasta y en Medanitos, distrito Fiambalá.

Durante la visita, de la que también participaron los intendentes Ernesto Andrada (Tinogasta) y Raúl Úsqueda (Fiambalá), junto a productores tinogasteños, las autoridades pudieron interiorizarse sobre el avance del proceso de recepción de uva destinada a la elaboración de mosto, actividad que se encuentra en pleno desarrollo.

El recorrido permitió observar de primera mano el funcionamiento de las plantas y el volumen de trabajo que se está registrando en esta etapa clave del calendario productivo regional.

Más de 6 millones de kilos procesados

Uno de los datos centrales de la temporada es el volumen alcanzado hasta el momento. Entre las dos mosteras, ya se están procesando más de 6 millones de kilogramos de uva, cifra que refleja la intensidad de la actividad.

A pesar de este importante avance, el proceso aún no ha concluido, ya que restan aproximadamente tres semanas para completar la recepción de fruta, lo que anticipa que el volumen total podría incrementarse significativamente antes del cierre de la vendimia.

El desglose por planta muestra el peso productivo de cada establecimiento:

Mostera de Tinogasta: más de 5.300.000 kilogramos de uva molida , con continuidad en la recepción de fruta proveniente del norte del departamento.

más de , con continuidad en la recepción de fruta proveniente del norte del departamento. Mostera de Fiambalá (Medanitos): más de 800.000 kilogramos procesados, con uva proveniente de Tatón, Medanitos, Palo Blanco y Fiambalá.

Estos números evidencian el rol central de ambas instalaciones en la cadena productiva local, especialmente en el contexto actual.

Medidas para sostener al sector productivo

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la empresa Agro Industria Catamarca Sociedad del Estado (AICAT), viene implementando una serie de medidas orientadas a atender las demandas de los productores, en un escenario definido como complejo a nivel nacional.

Entre las acciones concretas se destaca el pago de 50 pesos por kilo de fruta, un aporte destinado a cubrir costos de cosecha y flete, lo que representa un alivio económico directo para los productores.

Asimismo, se han impulsado mejoras en la infraestructura productiva. En la mostera 12 Pueblos, ubicada en Fiambalá, AICAT gestionó la incorporación de equipamiento clave para optimizar los procesos, más precisamente una prensa moledora nuevay una máquina escurridora. A esto se suma el aporte de anhídrido sulfuroso por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, insumo esencial para la conservación del mosto, garantizando la calidad del producto final.

Acuerdos con productores de Fiambalá

En paralelo a las recorridas, el ministro Leonardo Zeballos, junto al titular de AICAT, Sebastián Espilocín, y miembros del equipo ministerial, mantuvo una reunión con productores de Fiambalá, Tatón, Palo Blanco y Medanitos.

El encuentro, del que también participaron funcionarios del municipio de Fiambalá encabezado por Raúl Úsqueda, permitió alcanzar un acuerdo clave para la organización de la producción: toda la uva de estas localidades será molida en la mostera 12 Pueblos, ubicada en Medanitos y perteneciente al municipio fiambalense.

Esta decisión responde a un pedido de los productores, quienes plantearon la conveniencia de procesar la uva en una planta cercana a sus plantaciones, lo que optimiza tiempos y reduce costos logísticos.

Desarrollo productivo

Durante la reunión, el ministro Zeballos también asumió una serie de compromisos orientados al fortalecimiento del sector. Entre ellos se destaca el aporte de anhídrido sulfuroso para la conservación del mosto y la implementación de capacitaciones para productores, enfocadas en el cambio varietal, la comercialización, la iniciación al emprendedurismo, obviamente, la puesta a disposición de programas del Ministerio de Desarrollo Productivo, como el de Frascos y Botellas.

Estas iniciativas buscan no solo sostener la actividad en el corto plazo, sino también generar herramientas para mejorar la competitividad y diversificación del sector vitivinícola local.

Un proceso en marcha en un contexto desafiante

La actividad en las mosteras de Tinogasta y Fiambalá avanza con intensidad en una temporada que ya muestra cifras significativas y que aún tiene margen de crecimiento en las semanas restantes. La presencia de las autoridades provinciales, los acuerdos alcanzados con los productores y las medidas implementadas reflejan un esquema de trabajo articulado que busca dar respuesta a las necesidades del sector en un contexto nacional complejo.

Con más de 6 millones de kilos de uva ya procesados, la vendimia en Tinogasta se consolida como un eje productivo clave, con impacto directo en la economía regional y en la dinámica de las comunidades involucradas en esta actividad.