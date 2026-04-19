Jubilaciones ANSES: Cuánto cobro en mayo 2026 y cómo quedan las escalas con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos para mayo 2026. En este sentido, el organismo anunció un aumento del 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

El impacto de la inflación: ¿de cuánto es el aumento para jubilados en mayo?

Según el informe oficial del INDEC, la inflación de marzo registró un alza mensual de 3,4%. Acumulando, así, una suba de 9,4% en el primer trimestre de 2026.

Las divisiones con mayor aumento fueron: Educación (12,1%); Transporte (4,1%); y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%).

En base a ese primer dato las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán el próximo mes. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

¿En cuánto queda la jubilación mínima y la máxima?

Con el incremento del 3,4%, el valor de la jubilación mínima será del $393.174,10. Junto con el bono de ingresos adicional de $70.000, que se entrega a quienes cobran los haberes mínimos, el total pasa a $463.174,10.

La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) será de $384.539,27 ($314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del extra), la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez de $345.221,87 ($275.221,87 + $70.000) y la Pensión para Madres de 7 hijos de $463.174,10 ($393.174,10 + $70.000).

La jubilación máxima, por su parte, aumentará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

El bono de ANSES para mayo: ¿se mantiene el refuerzo de ingresos?

El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $393.174,10. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $463.174,10 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

Calendario de pagos de mayo 2026: ¿cuándo cobro según mi DNI?

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo