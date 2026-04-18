Caputo busca US$10.000 millones para pagar deuda sin tocar reservas: impacto potencial en las provincias

El Gobierno nacional avanza en una estrategia para obtener financiamiento externo que permita afrontar los vencimientos de deuda sin afectar las reservas del Banco Central, una variable clave para la estabilidad macroeconómica que impacta también en las provincias como Catamarca.

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Washington con el objetivo de cerrar acuerdos con organismos multilaterales y reducir la presión sobre las reservas internacionales. La meta es cumplir con la exigencia del Fondo Monetario Internacional, que en su última revisión pidió al Banco Central de la República Argentina acumular al menos US$8000 millones durante 2026, tras el incumplimiento de la meta en 2025.

Aunque el Banco Central ya compró más de US$6000 millones en lo que va del año, el plan oficial busca evitar que esos dólares se destinen al pago de deuda, como ocurrió el año pasado.

Apoyo de organismos internacionales

La Argentina aprobó la segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional, lo que permitirá un desembolso de US$1000 millones en mayo. Además, el equipo económico avanzó en negociaciones con el Banco Mundial para obtener una garantía de US$2000 millones que podría respaldar una emisión de deuda en mercados.

A este esquema se suman aportes del Banco Interamericano de Desarrollo por US$550 millones y la posibilidad de financiamiento adicional de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina por US$500 millones. Bajo este esquema, el Tesoro podría acceder a hasta US$4000 millones con tasas estimadas entre 5,5% y 6,5% a seis años.

Cómo se alcanzaría la meta de US$10.000 millones

El plan oficial contempla además emisiones de deuda en dólares en el mercado local y el ingreso de fondos por privatizaciones. En el mercado estiman que el Gobierno podría reunir unos US$10.000 millones, suficientes para cubrir vencimientos con bonistas por US$4200 millones en julio y el resto de los compromisos del año, que totalizan US$9000 millones.

Analistas prevén completar emisiones de bonos en dólares por US$4000 millones aprovechando la liquidez local y sumar ventas de activos públicos por US$2000 millones.

Condiciones y reformas asociadas

El financiamiento multilateral, sin embargo, estará condicionado a reformas orientadas a fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo. En la práctica, esto implica ajustes regulatorios, acumulación de reservas, disciplina fiscal y reducción del costo del crédito.

En este contexto, el Banco Central anunció recientemente una flexibilización de los encajes bancarios con el objetivo de contener la volatilidad de las tasas de interés. Con este paquete financiero, el Gobierno apuesta a sostener su objetivo de no recurrir al mercado internacional durante 2026, pese al descenso reciente del riesgo país.