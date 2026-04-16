CAMYEN abre su cartera minera con una nueva plataforma digital

La Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) dio un paso estratégico en su proceso de apertura al mercado al poner en funcionamiento una nueva plataforma digital destinada a exhibir su cartera de propiedades mineras y facilitar la vinculación con empresas e inversores interesados en desarrollar proyectos en la provincia.

La iniciativa se inscribe dentro de una política orientada a fortalecer la exploración, ampliar el acceso a oportunidades de inversión y consolidar a Catamarca como una de las jurisdicciones mineras más dinámicas del país. Con esta herramienta, la firma estatal busca mejorar el primer contacto entre potenciales interesados y las áreas disponibles, simplificando la identificación de activos con potencial geológico y económico.

Una vidriera digital

La nueva plataforma habilitada por CAMYEN pone a disposición de empresas nacionales e internacionales, inversores y actores del sector un primer nivel de información sobre las propiedades mineras disponibles. El objetivo central es ofrecer una vidriera digital ordenada y de acceso libre, que permita realizar un análisis preliminar de las oportunidades antes de avanzar hacia instancias de consulta más específicas o eventuales esquemas de asociación.

Entre las principales funcionalidades del sistema se destacan las búsquedas segmentadas por tipo de mineral, departamento y proyecto. Esta lógica de filtrado optimiza el relevamiento inicial y permite que los usuarios orienten sus decisiones en función de variables productivas y territoriales concretas.

La herramienta quedó disponible de forma pública en el siguiente enlace:

De esta manera, la empresa estatal avanza en un esquema de mayor transparencia y accesibilidad a su cartera de activos mineros.

Esquemas flexibles para asociarse e invertir

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que no se limita a la exhibición de propiedades, sino que además abre la puerta a distintos modelos de vinculación con el sector privado.

CAMYEN informó que dispone de múltiples esquemas para canalizar inversiones y asociaciones, entre ellos contratación directa, presentación de iniciativas privadas y participación en licitaciones públicas. Este abanico de alternativas configura un marco flexible para la inversión, pensado para adaptarse a distintos perfiles de empresas y estrategias de desarrollo.

La posibilidad de elegir entre diversas modalidades busca agilizar la concreción de proyectos y generar un entorno más favorable para la llegada de nuevos actores al mapa minero provincial.

Para consultas puntuales o información adicional, la empresa dispuso un canal específico de contacto a través del correo:

Foco en la pequeña y mediana minería

Más allá del objetivo de atraer capitales externos, la apertura digital de la cartera minera forma parte de una estrategia provincial más amplia, orientada a fortalecer la pequeña y mediana minería. La propuesta apunta a promover una mayor participación de capitales catamarqueños en la actividad, favoreciendo que inversores locales puedan identificar oportunidades y participar en esquemas de exploración, asociación o explotación.

Ese enfoque busca ampliar la base de actores del sector y potenciar el desarrollo de proyectos de escala intermedia que puedan integrarse al ecosistema productivo minero de la provincia.

En ese sentido, la herramienta no solo funciona como un catálogo de activos, sino como un instrumento de política pública para democratizar el acceso a la información y dinamizar nuevos emprendimientos.

CAMYEN como articulador del desarrollo minero

Con esta acción, CAMYEN S.E. consolida su posicionamiento como articulador estratégico del sector minero provincial, al asumir un rol activo en la generación de condiciones para nuevas inversiones.

El desarrollo de esta plataforma digital se presenta como una herramienta clave para acelerar procesos de análisis y vinculación, en un contexto donde la disponibilidad rápida de información resulta determinante para la toma de decisiones.