Caso Lorena Salas: ordenan la libertad de César Romero, el único imputado

En la mañana de este miércoles, pasadas las 9, estaba prevista la audiencia vinculada al auto de procesamiento y el pedido de prisión preventiva en el marco del caso por la muerte de Lorena Salas, hecho ocurrido en Balde de la Punta, donde Lorena Salas perdió la vida por el impacto de perdigones provenientes del proyectil de una escopeta.

La instancia judicial había sido impulsada por la fiscal de la Unidad de Delitos Especiales de Violencia de Género, Ruth Antonino, quien debía sostener la solicitud de avance procesal contra César Romero, hasta aquí el único detenido e imputado en la causa.

Romero, recordemos, había llegado a esta instancia tras la audiencia de control de detención, en la que había quedado formalmente acusado por el entonces fiscal Jonathan Felsztyna, bajo la figura de homicidio agravado, encuadrado en femicidio, en el marco de la hipótesis investigativa que sostenía la causa desde su inicio. Sin embargo, la definición judicial dio un giro relevante: la fiscal no avanzó con la presentación para requerir la prisión preventiva, una decisión que terminó derivando en que se dispusiera la libertad del imputado.

La prueba determinante: el dermotest

El punto más sensible dentro del expediente continúa siendo una de las pericias consideradas esenciales por la investigación: el guante de parafina o dermotest, la medida destinada a establecer si César Romero manipuló el arma de fuego utilizada en el hecho.

De acuerdo con lo expuesto, durante estos días se desarrolló una batería de pruebas de gran volumen, orientada a consolidar o descartar la imputación inicial. Dentro de ese conjunto, la pericia sobre residuos de disparo aparece como la evidencia más importante.

El estudio debía arribar desde la provincia de Salta, motivo por el cual se aguardó hasta ayer a primera hora la llegada del resultado. Esa demora fue determinante para que previamente se resolviera una prórroga de 10 días más, a fin de sostener la detención mientras se completaban las medidas pendientes.

La relevancia de esta prueba radica en que el resultado del dermotest podría determinar si dio positivo o no respecto de la manipulación de la escopeta por parte de Romero, un dato técnico que impacta de manera directa sobre la hipótesis acusatoria.

La continuidad de la causa

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Cecilia Mas Saadi, quien hizo lugar al nuevo escenario planteado en el expediente ante la ausencia del pedido formal de prisión preventiva.

Así, César Romero recupera la libertad, aunque la resolución no implica un cierre del caso ni una desvinculación judicial. Por el contrario, el imputado continúa ligado al proceso penal, a la espera de que se incorpore la prueba pendiente que puede resultar decisiva.

El expediente, por lo tanto, queda en una etapa de expectativa procesal marcada por el arribo del informe pericial. La investigación mantiene abierta la hipótesis del supuesto femicidio, mientras el resultado del dermotest aparece como el elemento que podría definir los próximos pasos: desde un eventual nuevo impulso acusatorio hasta una redefinición de la situación de Romero.