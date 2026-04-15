El FMI aprobó la revisión y habrà desembolso por US$1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión del acuerdo vigente con la Argentina, una decisión que activa un desembolso por US$1.000 millones en favor del país. La novedad fue comunicada oficialmente por el organismo luego de concluir la instancia técnica correspondiente a esta etapa del programa.

El paso quedó formalizado con la publicación del staff report, documento que será elevado al Board del organismo para su tratamiento definitivo. La secuencia coincidió con la llegada del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington, donde participa de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial.

La revisión aprobada representa un tramo central dentro del esquema vigente, ya que destraba el acceso a fondos frescos previstos en esta fase del entendimiento.

La llegada de Caputo a Washington

La presencia de Luis Caputo en la capital estadounidense se produjo en un contexto de alta expectativa por la definición del organismo multilateral.

Tras conocerse la aprobación, el ministro expresó un mensaje de agradecimiento dirigido a la conducción y al equipo técnico del Fondo. "Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement", señaló.

En la misma línea, Caputo sostuvo que "este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país".

La declaración oficial del ministro buscó poner el foco en el impacto que la aprobación técnica tiene sobre el proceso económico en marcha y sobre la continuidad del programa financiero.

Cuenta regresiva para la decisión final del Directorio

Con esta etapa ya cumplida, la atención se traslada ahora al Directorio del FMI, que deberá otorgar el visto bueno final para que los fondos sean efectivamente remitidos. Según lo informado, se estima que el Directorio se reunirá dentro de los próximos 15 días, una ventana clave para formalizar el giro de los US$1.000 millones previstos en esta revisión.

Ese plazo abre una nueva instancia de expectativa financiera y política, ya que la aprobación del Board representa el paso indispensable para la acreditación efectiva del desembolso.

Un paso clave dentro del programa vigente

La validación técnica conocida este miércoles consolida un nuevo tramo del acuerdo vigente entre la Argentina y el FMI, al tiempo que refuerza el cronograma de financiamiento previsto.

La combinación entre la publicación del staff report, la presencia de Caputo en Washington, el respaldo expresado a Kristalina Georgieva, Dan Katz y Luis Cubeddu, y la inminencia de la reunión del Directorio conforman una secuencia determinante para el futuro inmediato del programa.

Con el desembolso de US$1.000 millones ya activado a nivel técnico, el foco inmediato queda puesto en la resolución final del Board, paso que definirá la llegada concreta de los fondos en las próximas semanas.