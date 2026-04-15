Jubilaciones: cuánto se cobrará en mayo con la nueva suba y cómo les va frente a la inflación en alza

Las jubilaciones y pensiones pagadas por la Anses tendrán en mayo una actualización de 3,38%, porcentaje que impactará tanto en los haberes contributivos como en prestaciones no contributivas, asignaciones por hijos, topes salariales y aportes previsionales.

Con este reajuste, el haber mínimo bruto pasará de $380.319 a $393.174, mientras que el haber máximo bruto se elevará de $2.559.189 a $2.645.690. En el caso del ingreso más bajo, al mantenerse el bono o refuerzo en $70.000, la cifra garantizada ascenderá a $463.174 en bruto.

Descontado el aporte destinado al PAMI, los montos netos a cobrar quedarán de la siguiente manera:

Haber mínimo en mano: $451.379

Suba respecto de abril: $12.469

Haber máximo en mano: $2.498.743

Suba respecto de abril: $81.696

Las cifras fueron estimadas por LA NACION, mientras que la Anses publicará en los próximos días la resolución con los valores definitivos.

El bono congelado vuelve a erosionar los ingresos

Uno de los ejes centrales del esquema previsional sigue siendo la situación del bono de $70.000, que se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024. El pago de ese refuerzo depende cada mes de un decreto del Poder Ejecutivo, y de acuerdo con las declaraciones de funcionarios, no existe voluntad política de modificar esa parte del ingreso.

La consecuencia directa de este congelamiento es que, pese al ajuste mensual por movilidad, los haberes más bajos pierden capacidad de compra frente a la inflación creciente. Según los datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, unas 2,96 millones de personas perciben el ingreso mínimo dentro del régimen contributivo, en su mayoría jubilados que accedieron mediante moratoria.

Además, el esquema contempla que:

Quienes cobran solo el haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000

recibirán el bono completo de Quienes perciban más de $393.174 y menos de $463.174

recibirán un refuerzo variable

recibirán un refuerzo variable El objetivo es asegurar un piso bruto garantizado de $463.174

Cómo quedan los ingresos frente a la inflación

La comparación interanual muestra diferencias importantes según se considere o no el bono. En relación con mayo de 2025:

Los haberes sin bono serán 32,6% nominalmente más altos

serán El haber mínimo con bono crecerá solo 26,4%

La diferencia se explica por el congelamiento del refuerzo, que reduce el impacto de la movilidad sobre el ingreso total. Según los datos del Indec y proyecciones de economistas para abril y mayo:

El índice de movilidad quedaría entre 1 y 2 puntos por debajo de la inflación acumulada

Para quienes cobran la mínima con bono, la pérdida de poder adquisitivo rondaría entre 5% y 6%

La magnitud de esa erosión se vuelve más evidente al proyectar qué ocurriría si el bono hubiera seguido la misma actualización que el haber.

Qué pasaría si el bono se ajustara por inflación

Si al bono de $70.000 se le hubiera aplicado desde abril de 2024 la misma movilidad que a los haberes, en este mes alcanzaría $198.018 y en mayo llegaría a $204.710,7. En ese escenario, el ingreso mínimo garantizado del régimen general ascendería a:

$597.885 en mayo

Se trata de una cifra 29% superior a la que efectivamente se cobrará. La comparación deja en evidencia el peso que tiene el congelamiento del refuerzo sobre los sectores de menores ingresos del sistema previsional.

Pensiones no contributivas y PUAM

El reajuste de 3,38% también impactará sobre las prestaciones no contributivas. Entre ellas se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años sin requisitos de aportes, que en mayo quedará en:

$314.539

Con bono: $384.539 en bruto

Por su parte, la pensión no contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% del haber mínimo, pasará a $275.222, con refuerzo: $345.222. El bono alcanza además a alrededor de un millón y medio de titulares de estas prestaciones.

AUH, salario familiar y aportes

La actualización también alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los montos de mayo serán $141.285 por menor de 18 años y $460.044 por hijo con discapacidad. Como ocurre habitualmente, se cobrará el 80% mensual, es decir $113.028 y $368.035. El 20% restante se liquidará en un pago anual sujeto a certificación sanitaria y escolar. En estos días ya está habilitado en la web de Anses el trámite para solicitar el monto correspondiente al período 2025.

En cuanto a las asignaciones familiares para trabajadores formales y monotributistas, los valores por hijo menor de 18 años quedarán, según ingresos del hogar, en:

$70.651

$47.657

$28.825

$14.872

Suben también aportes, topes y compra de años

La movilidad de mayo impactará además en los parámetros del sistema previsional. Los nuevos topes salariales para calcular descuentos jubilatorios, obra social y PAMI serán:

Remuneración mínima: $132.421

Remuneración máxima: $4.303.619

De esta manera, todos los salarios superiores a ese último monto tendrán un descuento de $731.615. Por otra parte, el valor de cada mes de aporte que pueden comprar quienes adhieren al sistema de la ley 27.705 para completar años previsionales será de aproximadamente $38.402. Ese importe, al igual que las cuotas de moratoria descontadas a jubilados, también se reajusta mensualmente por inflación.