Canasta básica: una familia necesitó $ 1.434.464 en marzo para no ser pobre

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en marzo de 2026 ingresos por $1.434.464 para no quedar por debajo de la línea de pobreza. La cifra fue difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su último informe sobre los valores de las canastas básicas, y volvió a marcar la dimensión del ingreso mínimo que requiere un hogar promedio para cubrir el conjunto de bienes y servicios esenciales.

El dato corresponde a la Canasta Básica Total (CBT), indicador que establece el umbral de pobreza al incorporar tanto alimentos como otros consumos indispensables no alimentarios. Durante marzo, la CBT mostró un aumento mensual de 2,6%, mientras que en la comparación interanual acumuló un 30,4% en los últimos doce meses.

Ese porcentaje se ubicó por debajo de la inflación general del mes, que alcanzó 3,4%, una diferencia que dejó al descubierto una desaceleración relativa de la canasta frente al avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque sin modificar la presión que el costo de vida ejerce sobre los ingresos familiares.

La línea de indigencia y el costo mínimo alimentario

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, registró una suba de 2,2% en marzo. Para que ese mismo hogar de cuatro integrantes pudiera cubrir únicamente sus necesidades nutricionales básicas, debió reunir $658.011.

Este valor representa el ingreso mínimo necesario para acceder a una alimentación suficiente según los parámetros estadísticos oficiales, sin contemplar otros gastos estructurales del hogar como vivienda, transporte, educación o servicios.

Entre los principales datos técnicos del mes se destacaron:

Canasta Básica Total (familia tipo): $1.434.464

$1.434.464 Suba mensual CBT: 2,6%

2,6% Variación interanual CBT: 30,4%

30,4% Canasta Básica Alimentaria: $658.011

$658.011 Suba mensual CBA: 2,2%

2,2% Inflación general marzo: 3,4%

#DatoINDEC

Las canastas básicas alimentaria y total aumentaron 2,2% y 2,6% en marzo de 2026 con relación a febrero, respectivamente, y 32,8% y 30,4% interanualhttps://t.co/FQLUb5MggT pic.twitter.com/qTkw5eAWon — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 14, 2026

Cuánto necesitó cada tipo de hogar

El informe del Indec también detalló los requerimientos mínimos según la composición de cada hogar, mostrando cómo el umbral varía de acuerdo con la cantidad de integrantes.

Para una persona sola, el ingreso requerido para no ser considerada pobre fue de $464.227, mientras que para no caer en la indigencia necesitó $212.948.

En el caso de un hogar de tres integrantes, el piso de ingresos para superar la línea de pobreza ascendió a $1.142.001, en tanto que el límite para no ser indigente se ubicó en $523.853.

Para las familias más numerosas, de cinco personas, el umbral de pobreza se fijó en $1.508.740, mientras que la línea de indigencia alcanzó $692.083.

El detalle quedó conformado de la siguiente manera:

1 persona Pobreza: $464.227 Indigencia: $212.948

3 integrantes Pobreza: $1.142.001 Indigencia: $523.853

4 integrantes Pobreza: $1.434.464 Indigencia: $658.011

5 integrantes Pobreza: $1.508.740 Indigencia: $692.083



Inflación, alimentos y servicios

El comportamiento de las canastas básicas se dio en un contexto de inflación mensual de 3,4%, la más alta desde marzo de 2025, con un acumulado trimestral de 9,4% y una variación de 32,6% en términos interanuales. Dentro de la estructura del IPC, la división "Alimentos y bebidas no alcohólicas" fue la de mayor incidencia en todas las regiones del país, un dato clave por su impacto directo sobre la Canasta Básica Alimentaria.

Al mismo tiempo, el rubro "Vivienda, agua, electricidad y gas" fue el que registró el mayor aumento mensual, reforzando la presión sobre la Canasta Básica Total al tratarse de componentes centrales dentro de los gastos no alimentarios.

La combinación entre alimentos esenciales y servicios del hogar volvió así a definir el costo mínimo necesario para sostenerse por encima de la pobreza y la indigencia durante marzo, con umbrales que consolidaron un nuevo piso de ingresos para cada tipo de familia.