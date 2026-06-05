La inversión real directa de la Nación se desplomó: qué pasó con Catamarca

La inversión real directa (IRD) que el Estado nacional ejecuta en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atravesó durante abril una de las caídas más pronunciadas de los últimos tiempos. Los datos correspondientes a la ejecución financiera del presupuesto nacional reflejaron una fuerte contracción tanto en la inversión real directa como en las transferencias de capital distribuidas según su ubicación geográfica.

Durante abril, la IRD totalizó $30.566 millones, cifra que representó una caída real del 72,5% interanual, una vez ajustados los valores por inflación. El retroceso da cuenta de una significativa reducción en los recursos destinados a obras, infraestructura e inversiones distribuidas en las distintas jurisdicciones del país.

La información surge del informe sobre ejecución financiera del presupuesto nacional elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), tomando abril como último período disponible para el análisis.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, para encontrar una pérdida superior a la registrada durante abril es necesario remontarse a octubre de 2024, cuando la merma alcanzó un 89,3% interanual, configurando uno de los momentos más críticos en materia de inversión pública nacional.

Catamarca entre las excepciones

En medio de un panorama dominado por caídas generalizadas, solamente cuatro provincias lograron mostrar resultados positivos en la comparación interanual.

De acuerdo con los datos relevados por ASAP, las jurisdicciones que registraron incrementos fueron:

• Catamarca: $662 millones (132,6%).

• Mendoza: $2.119 millones (132,5%).

• Tucumán: $7.768 millones (117%).

• Chubut: $568 millones (50,6%).

Dentro de este grupo, Catamarca se destacó con un crecimiento del 132,6%, convirtiéndose en la provincia con la mayor variación positiva de todo el país, apenas por encima de Mendoza, que registró una expansión del 132,5%.

Los datos muestran que, pese al contexto de ajuste y reducción de las inversiones nacionales, la provincia logró incrementar significativamente los recursos recibidos en comparación con abril del año pasado.

Las jurisdicciones que concentraron mayores recursos

El escenario cambia cuando el análisis se centra en los montos absolutos asignados durante abril. En ese caso, Tucumán encabezó el listado con $7.768 millones, seguida por la provincia de Buenos Aires con $7.231 millones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $4.272 millones.

El ranking de las principales receptoras de inversión durante el cuarto mes del año quedó encabezado por:

• Tucumán: $7.768 millones.

• Buenos Aires: $7.231 millones.

• CABA: $4.272 millones.

• Misiones: $2.439 millones.

• Mendoza: $2.119 millones.

Aunque Catamarca registró el mayor crecimiento porcentual, el monto recibido fue de $662 millones, ubicándose por debajo de las jurisdicciones que concentraron mayores niveles de inversión durante abril.

Caídas generalizadas en la mayoría de las provincias

El informe revela además que la tendencia predominante fue de fuertes retrocesos. De las 24 jurisdicciones consideradas, veinte registraron caídas interanuales. Los descensos abarcaron prácticamente todo el territorio nacional, con reducciones que en algunos casos superaron el 90%.

El detalle completo de las jurisdicciones fue el siguiente:

• Buenos Aires: $7.231 millones (-41,7%).

• Entre Ríos: $824 millones (-46,4%).

• Santa Fe: $707 millones (-59,9%).

• Misiones: $2.439 millones (-61,6%).

• Santa Cruz: $28 millones (-61,8%).

• San Luis: $23 millones (-63,2%).

• La Rioja: $59 millones (-75,8%).

• Chaco: $556 millones (-81,3%).

• Salta: $361 millones (-81,3%).

• Corrientes: $804 millones (-85%).

• No clasificado: $1.033 millones (-86,5%).

• CABA: $4.272 millones (-88%).

• Río Negro: $252 millones (-88,1%).

• La Pampa: $54 millones (-88,4%).

• Santiago del Estero: $67 millones (-94,3%).

• Córdoba: $299 millones (-95,3%).

• San Juan: $34 millones (-96,7%).

• Jujuy: $325 millones (-97,2%).

• Tierra del Fuego: $10 millones (-97,8%).

• Neuquén: $55 millones (-98,9%).

• Formosa: $16 millones (-99%).

Además, el informe destaca que nueve provincias recibieron transferencias inferiores a los $100 millones, reflejando la magnitud de la reducción observada en los recursos destinados a inversión directa.

El balance del primer cuatrimestre

La caída observada en abril también tuvo impacto en el acumulado anual. Durante el primer cuatrimestre del año, la inversión real directa alcanzó $234.167 millones, lo que representó una disminución del 36,8% interanual.

Los datos muestran así un escenario caracterizado por una fuerte retracción de la inversión pública nacional destinada a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese contexto, Catamarca aparece como una de las excepciones al registrar un incremento interanual del 132,6%, integrando el reducido grupo de cuatro jurisdicciones que lograron crecer frente a un panorama generalizado de contracción en la ejecución de recursos de capital.