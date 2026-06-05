El FMI valoró el esquema de acumulación de reservas y dijo que la proyección para Argentina es "alentadora"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó este jueves su evaluación sobre la economía argentina, calificándola como "alentadora". Durante una conferencia de prensa realizada en Washington y transmitida de manera online, la vocera del organismo, Julie Kozack, enfatizó que el enfoque a corto plazo del país está orientado a aumentar las reservas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de Argentina para enfrentar shocks externos.

En ese sentido, Kozack detalló que desde comienzos de 2026, el Banco Central argentino ha comprado US$ 10.000 millones en divisas. De esta cifra, US$ 7.000 millones corresponden a reservas netas acumuladas, y el país se encuentra cerca de alcanzar la meta revisada de US$ 8.000 millones, establecida tras la última reformulación del acuerdo con el FMI. La portavoz resaltó que estas medidas muestran un compromiso sostenido con la estabilidad financiera y la preparación ante eventualidades económicas externas.

Compromiso fiscal y reformas estructurales

Julie Kozack subrayó que las autoridades argentinas mantienen un firme compromiso con el ancla fiscal y planean fortalecer progresivamente los marcos fiscales y tributarios. Entre las iniciativas mencionadas, destacó:

Reducción gradual de retenciones , manteniendo un frente fiscal sólido.

, manteniendo un frente fiscal sólido. Implementación de una fórmula de actualización de las pensiones considerada más adecuada para la economía nacional.

Estos pasos reflejan un enfoque estratégico que busca equilibrar la disciplina fiscal con la protección social, en un contexto de estabilidad económica en desarrollo.

Logros económicos en los últimos años

La vocera del FMI hizo un repaso de los avances económicos registrados en los últimos dos años y medio, señalando resultados concretos que evidencian la efectividad de las políticas implementadas:

Inflación: reducida del 200% al 30% .

reducida del . Déficit fiscal: disminución de 5 puntos del PIB .

disminución de . Superávit primario: alcanzado de manera consecutiva por primera vez en dos décadas.

alcanzado de manera consecutiva por primera vez en dos décadas. Pobreza: caída del 50% al 30%.

Además, Kozack resaltó que Argentina impulsó reformas importantes en los ámbitos fiscal, comercial y laboral, algunas de ellas con apoyo del Congreso, con la finalidad de crear una economía más abierta y orientada al mercado.

Perspectivas y relevancia internacional

El FMI considera que los avances en reservas, la disciplina fiscal y las reformas estructurales posicionan a Argentina de manera favorable para afrontar eventuales shocks externos y desafíos económicos futuros. La estrategia del Banco Central, combinada con las políticas fiscales y sociales, muestra una intención clara de consolidar la estabilidad y proyectar un crecimiento sostenible.

La combinación de logros macroeconómicos, como la reducción de la inflación y del déficit fiscal, junto con medidas de política social y reformas estructurales, refuerza la narrativa de progreso que busca el país y que el FMI reconoce como significativa para la estabilidad regional.