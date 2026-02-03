Caputo anticipó que las tarifas de luz y gas subirán por encima de la inflación

El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de luz y gas registrarán aumentos por encima de la inflación durante los próximos meses, como parte del esquema de recomposición de precios impulsado por el Ministerio de Economía. Así lo informó el titular de la cartera, Luis Caputo, quien aseguró que los ajustes serán moderados y evitarán saltos bruscos en las facturas.

"El incremento debería ser un poquito mayor que la inflación mensual", explicó Caputo, aunque descartó la aplicación de subas abruptas. En ese sentido, remarcó que el objetivo es otorgar previsibilidad a los usuarios, especialmente en los meses de mayor consumo energético.

Al referirse al gas, el ministro señaló que durante el invierno se combinan dos factores: el aumento del precio y el incremento del consumo. Aclaró que los usuarios categorizados como N2 y N3 continúan recibiendo subsidios, mientras que los grandes contribuyentes ya abonan el costo pleno del servicio.

Caputo sostuvo que el esquema de subsidios fue modificado respecto de años anteriores. "Antes el subsidio llegaba tanto al NEA como a Puerto Madero, incluso a personas que podían pagar la tarifa plena. Eso cambió", afirmó. Según indicó, la política actual apunta a una recomposición gradual, con ajustes mensuales levemente superiores a la inflación.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario explicó que el nuevo esquema busca reducir la volatilidad en las facturas. "Por ahí podés ver una suba fuerte, pero va a ser mucho menor de lo que hubiera ocurrido en junio o julio. Es mejor porque la gente sabe más o menos cuánto va a pagar", señaló.

De esta manera, el Gobierno apunta a evitar incrementos concentrados en los meses de mayor demanda y a distribuir los ajustes a lo largo del año.

Cuánto suben las tarifas en febrero

En el caso del gas, el aumento promedio a nivel nacional será del 16,86%. El ajuste alcanzará a todas las categorías residenciales, aunque el impacto final variará según el nivel de consumo y la zona del país.

Para la electricidad, el incremento promedio será del 3,59% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para los usuarios de Edenor y Edesur. En provincias como Catamarca, el porcentaje final dependerá de las decisiones que adopten las autoridades provinciales y los entes reguladores locales.

A fines de enero, el Gobierno aprobó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que establece un nuevo esquema de asistencia estatal para las tarifas de luz y gas.

El régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), busca trasladar de manera gradual los costos reales de la energía a los usuarios, fomentar un consumo más eficiente y garantizar el acceso a un nivel básico del servicio para los sectores más vulnerables.

La asistencia quedó limitada a los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), según los valores difundidos por el Indec.