Saldo negativo de la tarjeta SUBE: cuál es el nuevo límite desde febrero 2026

Las tarifas del transporte público continúan ajustándose mes a mes. Desde el 1° de febrero de 2026, el boleto de colectivos y subtes aumentó un 4,8%, y con ese incremento volvió una duda habitual entre los usuarios: de cuánto es el saldo negativo que permite la tarjeta SUBE.

Este saldo de emergencia posibilita cubrir uno o dos viajes completos aun cuando la tarjeta no tenga crédito. El monto utilizado se descuenta automáticamente en la próxima recarga que se realice.

Cuál es el saldo negativo de la SUBE en febrero de 2026

El saldo negativo disponible depende del medio de transporte y de la región. Los valores actualizados son los siguientes:

$1.200 para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial del Delta bonaerense.

para colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial del Delta bonaerense. $650 para los trenes del AMBA, incluidos Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y el Tren del Valle (Neuquén).

para los trenes del AMBA, incluidos Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y el Tren del Valle (Neuquén). $480 en la línea de tren Urquiza, valor que se mantiene hasta finalizar la modernización de sus molinetes.

Además, durante febrero de 2026 el saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $40.000. Las cargas electrónicas pueden acreditarse a través de la app SUBE (en celulares Android con NFC), en colectivos con sistema de Carga a Bordo y en Terminales Automáticas.