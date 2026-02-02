Casas particulares: suben hasta un 9% los aportes y la ART en febrero

A partir de febrero de 2026, los empleadores de personal de casas particulares deberán reajustar sus presupuestos mensuales tras la oficialización del nuevo esquema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este incremento afecta directamente a los tres pilares de la seguridad social del sector: la obra social, la contribución previsional y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

El impacto más significativo se observa en el segmento de mayor carga horaria, correspondiente a quienes emplean personal por 16 horas semanales o más. En este caso, el desembolso total mensual se eleva de $34.036,97 a $37.095,95, marcando una suba del 8,99%. Este ajuste está impulsado principalmente por el aporte a la obra social, que escala a $21.990,11 (alineándose con las categorías A, B y C del Monotributo), y la contribución previsional, que se sitúa en $1.821,88. Por su parte, la ART experimenta un ajuste leve, alcanzando los $13.283,96.

Escalas según la carga horaria semanal

El esquema de aumentos se distribuye de manera proporcional a la jornada laboral, afectando también a las contrataciones de tiempo parcial. A continuación, se detallan los valores técnicos vigentes:

Menos de 12 horas semanales: El total mensual asciende a $8.741,78 (un 4,6% de aumento). Se desglosa en $1.784,27 para obra social, $624,67 de contribución previsional y $6.332,84 para la ART.

El total mensual asciende a (un 4,6% de aumento). Se desglosa en $1.784,27 para obra social, $624,67 de contribución previsional y $6.332,84 para la ART. Entre 12 y 16 horas semanales: El costo total se incrementa un 5%, llegando a $13.727,08. Los valores específicos son $3.306,32 por obra social, $1.249,06 por jubilación y $9.171,70 por el seguro de riesgos.

Salarios mínimos y adicionales vigentes para 2026

Estas actualizaciones en las cargas patronales corren en paralelo a los salarios mínimos obligatorios de febrero de 2026. La estructura salarial actual presenta variaciones notables según la especialización:

Tareas Generales: El valor por hora se fija en $3.250,10 con retiro y $3.494,25 sin retiro .

El valor por hora se fija en y . Supervisores: Representan la categoría más alta, con valores de hasta $4.254,05 por hora y sueldos mensuales que superan los $539.000 en la modalidad sin retiro.

Es fundamental considerar que, además del básico, se mantienen los adicionales por antigüedad (1% anual) y el plus del 30% por zona desfavorable para el sur del país y el partido bonaerense de Carmen de Patagones. Un punto analítico clave de este periodo es la consolidación definitiva de los bonos no remunerativos otorgados de manera extraordinaria en noviembre y diciembre de 2025; su integración permanente al básico desde enero ha elevado la base de cálculo de todos los aportes y contribuciones que el empleador debe abonar este mes.