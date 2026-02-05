Caputo defendió la postergación del nuevo índice de inflación y anticipó un dato similar en enero

Luego de la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y de la suspensión del nuevo índice de inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó los motivos de la decisión oficial y rechazó versiones sobre una supuesta manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador central para la economía nacional y para las finanzas provinciales, incluida Catamarca.

En declaraciones a LN+, Caputo aseguró que tanto él como el presidente Javier Milei no estaban de acuerdo con avanzar con el cambio metodológico en el actual contexto económico. "Lavagna se fue en condiciones completamente amigables, tanto conmigo como con el presidente", afirmó, y agregó: "Se están diciendo muchas mentiras. No hay nada que ocultar".

El ministro explicó que la discusión giró en torno a los tiempos de implementación del nuevo IPC y negó presiones externas. "Marco quería cambiar el índice. No hay presión del FMI para que se cambie el índice", sostuvo, en respuesta a versiones que circularon tras la salida del ex titular del organismo.

Según Caputo, la postura del Gobierno fue clara desde el inicio. "Siempre la bajada de línea de Milei fue que el cambio se hiciera una vez que el proceso de desinflación estuviera terminado", remarcó. En ese sentido, reconoció diferencias de criterio con Lavagna, quien consideraba que el nuevo índice podía aplicarse en enero.

El titular del Palacio de Hacienda también vinculó la controversia con el contexto político y financiero de los últimos meses de 2025. "Vino el ataque político que provocó 50% de dolarización del M2, que impactó en el nivel de crecimiento, pegó fuerte en el riesgo país y generó un nuevo escalón en los niveles de inflación", explicó. Y añadió que los hechos se aceleraron hacia el cierre del año, cuando Lavagna ya estaba comprometido con la fecha de implementación.

Consultado sobre la nueva conducción del Indec, Caputo destacó el perfil técnico de Pedro Lines, quien reemplazó a Lavagna. "El reemplazo de Marco es intachable. Es un técnico del Indec respetadísimo", afirmó, y reveló que pidió el aval de todos los directores del organismo antes de aceptar el cargo.

La confianza en las estadísticas oficiales

En otro tramo de la entrevista, el ministro buscó despejar dudas sobre la credibilidad de los datos oficiales y la reacción del mercado. "Hay bonos que ajustan por inflación. Entonces, si hubiera habido alguna duda de manipulación futura del índice, lo primero que bajaría de precios serían justamente esos bonos", señaló.

Caputo destacó que, tras la polémica, los bonos ajustados por CER no solo no cayeron, sino que subieron de precio. "Estas últimas 48 horas fueron muy bravas. Se cayó la bolsa argentina, pero lo único que no bajó fueron los bonos que se ajustan por inflación", afirmó. Para el ministro, ese comportamiento refleja confianza en el indicador vigente y en la transparencia del sistema estadístico.

Por qué se frenó el nuevo índice

Caputo volvió luego sobre el eje central del debate y reiteró que el Gobierno no avaló el cambio metodológico en este momento. "Con Milei no estábamos de acuerdo con cambiar el índice", insistió, y sostuvo que "hay que comparar peras con peras o manzanas con manzanas".

Explicó que el IPC actual se basa en una Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2018, pero que desde entonces hubo cambios profundos en los hábitos de consumo, en particular a partir de la pandemia. "Posiblemente los patrones de consumo difieran más con los de 2018 que los de 2018 con los de antes", indicó.

Desde su perspectiva, el orden de los pasos es clave: primero concluir el proceso de desinflación y luego avanzar en una nueva EPH que permita reflejar de manera más precisa los cambios estructurales en el consumo de los hogares.

Por último, el ministro se refirió a la dinámica reciente de los precios y anticipó que "la inflación de enero sería similar a la de diciembre", sin brindar precisiones adicionales.

El debate por la industria y el modelo económico

En otro tramo de la entrevista, Caputo rechazó que el Gobierno tenga una postura contraria a la industria nacional y enmarcó la discusión en un cambio de modelo económico. "No somos anti industria. Nuestra función es tener más empatía con los 47,5 millones de argentinos", afirmó.

Sostuvo que el modelo de economía cerrada dejó como resultado "14 años sin generar empleo, 11 años sin crecimiento y 57% de pobreza". En ese marco, se refirió a la situación de la industria textil y aseguró que, desde el inicio de la actual gestión, "la ropa bajó sustancialmente y se puede competir".

Según el ministro, el debate no apunta a sectores o empresarios puntuales, sino a un modelo económico. "Una economía cerrada no sirve, ya está probado", remarcó.

La respuesta a Techint

Caputo también respondió a las críticas del presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, tras una licitación privada para el suministro de caños en Vaca Muerta. El ministro aseguró que no existió competencia desleal y explicó que el proceso se ajustó a lo establecido en los pliegos.

Detalló que el directorio de la empresa licitante rechazó permitir una segunda oferta porque esa posibilidad no estaba contemplada previamente. "Si eso se permitía sin haberlo puesto en los pliegos, mañana nadie iría a una licitación", argumentó.

No obstante, aclaró que un esquema distinto sería válido si estuviera explicitado de antemano: "Si en el pliego se aclara que, ante una diferencia del 10%, se permitirá a una empresa argentina igualar la oferta, entonces sí es justo", concluyó.