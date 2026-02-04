Polémica por el IPC: el exviceministro de Caputo afirma que el índice se ocultó en 2024

La controversia en torno a la decisión del Gobierno nacional de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sumó este miércoles un capítulo de alto impacto mediático y técnico. Joaquín Cottani, quien se desempeñó como secretario de Política Económica —y, en los hechos, como viceministro de Luis Caputo— durante el inicio de la gestión de Javier Milei, brindó detalles inéditos sobre el estado del nuevo indicador.

En declaraciones periodísticas, Cottani aseguró de forma tajante que el nuevo índice estaba listo en junio de 2024. Según su relato, el tema es de larga data y ya durante su permanencia en el Palacio de Hacienda se habían mantenido reuniones clave para definir el cronograma de lanzamiento. El exfuncionario relató que mantuvo un encuentro con el director del INDEC, Marco Lavagna, quien en aquel momento estaba dispuesto a postergar la fecha original prevista para junio de 2024 hasta septiembre del mismo año; sin embargo, Cottani fue enfático al señalar que, desde su perspectiva técnica, no existía realmente ninguna razón de peso para postergarlo demasiado tiempo.

El núcleo de la controversia metodológica reside en la estructura técnica del nuevo indicador, el cual otorga una mayor ponderación a los servicios en comparación con el índice vigente. Esta estructura refleja de manera más fiel el consumo actual de la sociedad, pero presentaba un desafío político evidente para la gestión económica de mediados de 2024.

El análisis de Cottani sobre aquel contexto detalla que, dado que los servicios públicos debían ajustarse por encima del promedio de la inflación para lograr la reducción de subsidios, su mayor peso en el nuevo IPC habría provocado un número de inflación mensual más elevado. En un momento donde el Gobierno intentaba consolidar la caída de la inflación desde niveles críticos, se decidió evitar cualquier "ruido" estadístico que pudiera alterar la contención de las expectativas inflacionarias. Bajo esta lógica, el exviceministro admitió que en la primera mitad de 2024 se podía entender la pertinencia de una breve demora, pero calificó como una mala reacción del Gobierno el hecho de que el lanzamiento siga pendiente en febrero de 2026.

La sorpresa del ex número dos de Caputo radica en la extensión desmedida de los plazos originales. Tras su salida del Ministerio en junio de 2024, Cottani esperaba que la implementación se concretara en el último trimestre de ese año, tal como se había conversado con las autoridades del INDEC. Resulta llamativo para el economista que un tema que debía implementarse en septiembre de 2024 no haya visto la luz ni en 2025 ni en lo que va de 2026, especialmente considerando que se trataba de un punto sobre el cual existía una marcada presión por parte del FMI.

Más allá de la discusión técnica por el IPC, Cottani tildó el debate actual de irrelevante si no se abordan las cuestiones de fondo de la macroeconomía argentina. Para el exfuncionario, lo fundamental es avanzar en un sinceramiento cambiario durante el presente año para evitar que el 2027 se convierta en un período de extrema dificultad inflacionaria.

Advirtió que, si la inflación del próximo año no alcanza los niveles deseados por el presidente Milei, no será por una cuestión de medición estadística, sino por la falta de implementación de medidas estructurales. Según su visión, la economía no podrá dar indicios de crecimiento mientras persistan las tasas de interés altas, la expectativa de devaluación y el riesgo de un descarrilamiento del tipo de cambio que provoque una pérdida total de control sobre las variables financieras.