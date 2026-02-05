INDEC en pausa: los cambios en inflación, salarios y vivienda tras la salida de Lavagna

La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del INDEC reactivó el debate sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales y dejó en suspenso una serie de reformas metodológicas que el organismo tenía previstas, con impacto directo en provincias como Catamarca, donde los indicadores de inflación, salarios y vivienda son claves para el diseño de políticas públicas.

El episodio expuso una disputa latente en torno al nuevo mecanismo para medir la inflación. Si bien el foco estuvo puesto en la decisión del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, de postergar la publicación de la metodología actualizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), también quedaron en pausa otros cambios relevantes en distintas mediciones oficiales.

La salida de Lavagna fue sorpresiva dentro del INDEC, aunque los cruces con la Casa Rosada no eran nuevos. En un informe enviado al Congreso, el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había confirmado que en marzo del año pasado ya estaban finalizados los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo IPC. Desde ese momento, solo restaba el aval político para su publicación. Incluso, la actualización formaba parte de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Recién en octubre, el organismo informó oficialmente que el nuevo índice se difundiría junto al dato de inflación de enero.

A ese clima de tensión se sumó, en diciembre, el cuestionamiento de la Secretaría de Turismo, a cargo de Daniel Scioli, a la metodología utilizada para medir el gasto de los turistas extranjeros en la Argentina. La decisión derivó en la baja de un convenio por $600 millones anuales que financiaba el informe de Estadísticas de Turismo Internacional (ETI).

En paralelo, dentro del INDEC se acumulaba desde hacía meses el malestar por la falta de recomposición salarial. Según pudo reconstruir este medio, los trabajadores ingresantes perciben cerca de $700.000, mientras que gran parte del plantel cobra en promedio $1.300.000. "La pérdida del poder adquisitivo y la continuidad de modalidades laborales precarias colocan a los trabajadores del INDEC en una situación crítica", señaló Raúl Llaneza, secretario general adjunto de ATE-INDEC, en diálogo con TN.

Los cambios en las mediciones pendientes del INDEC

Pedro Lines asumirá la conducción del organismo en este contexto y deberá definir cómo avanzar con una serie de actualizaciones previstas para este año, que ahora quedaron sujetas a definiciones políticas.

La principal expectativa dentro del INDEC estaba puesta en la actualización del método de cálculo del IPC. Según el Programa Anual de Trabajo 2025-2026, el objetivo era adecuar la metodología a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, en reemplazo de la utilizada hasta ahora, basada en datos de 2004/2005, con el fin de reflejar patrones de consumo más actuales.

En segundo lugar, estaba prevista la actualización de las canastas que se utilizan como referencia para establecer las líneas de pobreza e indigencia, una modificación que no tenía una fecha definida.

El documento oficial también contemplaba una revisión metodológica del Índice de Salarios, con el objetivo de actualizar la estructura de ponderadores al año 2022, eliminar el rezago de cinco meses en la medición del sector privado no registrado y sumar nuevos grupos ocupacionales a la encuesta. El plazo para implementar estos cambios se extendía hasta fines de junio de 2026.

Además, en diciembre se informó que el INDEC planeaba retomar la estimación de la productividad de la Argentina, con asistencia del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. La medición se basaría en la cuenta del stock de capital, las cuentas de generación del ingreso de las Cuentas Nacionales y los datos demográficos del Censo 2022.

Con la información del último censo, también estaba previsto diseñar una nueva muestra de viviendas en áreas urbanas del país para mejorar el muestreo de las encuestas a hogares y ampliar la base metodológica de recolección de datos, una cuestión clave para provincias del interior como Catamarca. Por último, se proyectaba actualizar el sistema informático utilizado para calcular el Índice del Costo de la Construcción (ICC), con el objetivo de optimizar la verificación de precios y el cálculo del indicador.