Caputo justificó que no se cumpliera el pronóstico de los "mejores 18 meses"

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó los motivos por los cuales no terminó de concretarse su pronóstico de que la Argentina estaba ingresando en "los mejores 18 meses de las últimas décadas", una afirmación que había realizado en abril pasado. Durante una entrevista concedida a Radio Mitre, el funcionario reconoció que el desempeño económico estuvo por debajo de las expectativas iniciales y atribuyó esa diferencia a dos factores principales: el contexto internacional y la incertidumbre política vinculada con la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder en 2027.

"Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más", admitió Caputo. Al explicar las razones, señaló que esperaba un escenario internacional diferente y manifestó su sorpresa por la duración y la intensidad de los acontecimientos externos.

"Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales", sostuvo.

Según su evaluación, estas condiciones afectaron el desempeño de la economía argentina y limitaron el crecimiento previsto. Además, indicó que el fenómeno no fue exclusivo del país, sino que alcanzó a otras economías. En ese sentido, mencionó que Chile y Uruguay también crecerán menos de lo esperado.

La incertidumbre política

El segundo factor señalado por el titular del Palacio de Hacienda estuvo relacionado con las expectativas políticas internas. Caputo consideró que el temor a un eventual regreso del kirchnerismo influye directamente sobre las decisiones de inversión y financiamiento de las empresas.

Como ejemplo, mencionó que existen $100.000 millones en créditos aprobados en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que todavía no fueron tomados por las empresas, situación que atribuyó a la incertidumbre sobre el futuro político del país.

"En la Argentina también influye el factor interno, el temor que tiene mucha gente a que vuelva el kirchnerismo. Tenemos en el BICE $100.000 millones en créditos aprobados para empresas: no los toman por temor al regreso del kirchnerismo", explicó.

Para el ministro, esa percepción también repercute sobre el riesgo país, debido a las dudas que se mantienen respecto de la continuidad del actual programa económico. Como referencia, mencionó que las tasas implícitas entre los vencimientos de deuda de 2027 y aquellos posteriores a las elecciones de 2028 se encuentran cerca del 30%.

En ese contexto, defendió la continuidad del modelo económico impulsado por la administración de Javier Milei y cuestionó la posibilidad de regresar al esquema anterior.

"Después de tantas décadas de hacer las cosas mal, hay dos cosas claras. Volver al modelo anterior es querer un país con más pobres, porque lo de las últimas décadas nos llevó al caos total. El segundo punto claro es que el camino que hay que seguir es éste", afirmó.

Señales de recuperación

Al analizar la evolución de la actividad económica, Caputo sostuvo que después de dos trimestres complicados comenzaron a observarse señales de recuperación. Según explicó, agosto marcó el inicio de una mejora moderada, mientras que durante septiembre el repunte adquirió una mayor intensidad.

"En agosto ya se empezó a dar una pequeña recuperación y septiembre ya hay una recuperación un poco más marcada. Esperamos ahora un fin de año con continuidad de la tendencia que estamos viendo", señaló.

El funcionario manifestó así su expectativa de que la recuperación se mantenga durante los últimos meses del año, aunque reconoció que la mejora económica todavía debe trasladarse de manera más perceptible a los ingresos y al consumo de los hogares.

Consultado sobre cuándo la clase media comenzará a sentir una mejora en su situación económica, consideró que se trata de un proceso y defendió los resultados alcanzados por el Gobierno. En ese marco, aseguró que doce millones de personas salieron de la pobreza y que el empleo total registró un incremento de 465.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2023.

Sin embargo, reconoció que la composición del mercado laboral experimentó modificaciones importantes. "El empleo asalariado, el empleo formal cayó y subió el no asalariado", explicó.

Los salarios y la composición del empleo

Caputo profundizó su análisis sobre el mercado laboral y distinguió la evolución de los ingresos según las diferentes modalidades de ocupación. De acuerdo con los datos que presentó durante la entrevista, los salarios de los trabajadores no asalariados fueron los que registraron el mayor crecimiento.

"¿Eso es ideal? No. Ahora, cuando miramos los sueldos de los no asalariados, que son los que más crecieron, los salarios subieron 53%. Los salarios formales subieron 10,4% y los salarios del sector público, 0,6%", detalló.

De esta manera, el ministro reconoció que el aumento del empleo total no estuvo acompañado por un crecimiento equivalente del trabajo asalariado formal. La expansión se concentró principalmente en las modalidades no asalariadas, que presentaron una evolución salarial superior a la registrada en el sector privado formal y en el ámbito público.

Los porcentajes mencionados por Caputo fueron los siguientes:

Salarios no asalariados: aumento del 53%.

Salarios formales: incremento del 10,4%.

Salarios del sector público: suba del 0,6%.

Empleo total: 465.000 puestos adicionales desde diciembre de 2023.

Consumo e inflación

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la debilidad del consumo y las dificultades que atraviesan los comercios. Sobre este punto, Caputo planteó que la estabilidad económica también está modificando los hábitos de las familias, especialmente en relación con la administración de sus ingresos.

El ministro explicó que durante los períodos de inflación elevada las personas tendían a gastar rápidamente el dinero que recibían, debido a la pérdida constante de su poder adquisitivo. Según su interpretación, ese comportamiento podía generar una percepción de mayor movimiento económico, aunque no necesariamente respondiera a un crecimiento genuino de la actividad.

"Cuando el dinero se te derrite, eso genera una falsa sensación de que por ahí la economía está creciendo, pero en realidad lo que está pasando es que la gente está huyendo", planteó.

No obstante, reconoció que para alcanzar una expansión económica más fuerte será necesario que los ingresos recuperen capacidad de compra. En ese sentido, precisó que entre septiembre y marzo los salarios reales retrocedieron algo más de cuatro puntos, mientras que entre abril y agosto recuperaron alrededor de 2,2 puntos.

"Se está recuperando el salario", afirmó.

Pese a las dificultades que todavía presenta el consumo, Caputo defendió una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones, la inversión y las reformas estructurales. También descartó que una expansión del gasto público constituya una herramienta adecuada para impulsar la recuperación.

Elecciones 2027

Durante la entrevista, el ministro también se refirió al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y rechazó las comparaciones entre la situación actual y la que atravesó Mauricio Macri antes de perder los comicios de 2019.

Para Caputo, existen tres diferencias centrales que modifican las expectativas electorales. La primera está relacionada con el recuerdo de la situación económica que dejó el gobierno de Alberto Fernández. La segunda tiene que ver con una mayor claridad sobre los modelos económicos que se encuentran en disputa. La tercera responde al aprendizaje de una parte de la sociedad respecto de las consecuencias de un nuevo regreso del kirchnerismo.

"El recuerdo del 2015 era muy malo, pero el del 2023 es infinitamente peor", expresó. Asimismo, consideró que "el cambio de modelo no estaba tan claro en 2019".

Al evaluar el comportamiento electoral, el funcionario sostuvo que una parte de la sociedad dejó de considerar al kirchnerismo como una alternativa capaz de ofrecer mejores resultados que los gobiernos anteriores.

"Ellos siempre volvieron peores. El primer gobierno de Néstor no fue malo, el primero de Cristina ya fue muy malo, el segundo fue pésimo y el de Alberto fue el peor de la historia", manifestó.

En su interpretación, la próxima elección presidencial tendrá una dimensión que excederá la competencia entre partidos políticos y representará una definición sobre el modelo de país que busca la sociedad.

"Es una oportunidad, una declaración como país de si queremos ser un país serio o no", afirmó.

Riesgo país y reservas

Caputo también explicó su interpretación sobre el incremento del riesgo país, que pasó de aproximadamente 400 puntos a valores cercanos a los 950 puntos. El ministro descartó que ese movimiento represente una pérdida de confianza directa en la gestión de Javier Milei y sostuvo que responde principalmente al temor de que el actual Presidente no continúe en el poder después de las elecciones.

"El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei", aseguró.

De todos modos, reconoció que esa incertidumbre tiene consecuencias concretas sobre la economía, porque puede frenar inversiones y postergar decisiones empresariales. Como argumento para defender la solidez del programa económico, destacó que el aumento del indicador no estuvo acompañado por una suba equivalente del dólar y que el Banco Central continuó comprando divisas.

"El riesgo país subió 550 puntos y el Banco Central tenía que seguir comprando dólares. Eso te muestra la robustez del programa", sostuvo.

Además, presentó otros indicadores vinculados con el sector externo y la acumulación de divisas. Según detalló, el superávit comercial pasó de USD 8.000 millones a casi USD 30.000 millones, mientras que las compras de dólares realizadas por el Gobierno alcanzaron los USD 16.500 millones.

A estos elementos sumó las inversiones relacionadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con sus proyecciones, los desembolsos previstos podrían aumentar considerablemente respecto de las estimaciones iniciales.

El cálculo original contemplaba inversiones por USD 8.000 millones anuales, pero Caputo anticipó que esa cifra podría acercarse a los USD 15.000 millones.

A partir de estos indicadores, proyectó un escenario económico más sólido para el próximo año. "Vamos a estar entrando en un 2027, en términos económicos, casi más sólidos que en muchísimas décadas", afirmó.

También aseguró que el programa financiero de 2027 está completamente cerrado y anticipó que el escenario cambiario será más tranquilo que el previsto por algunos analistas.

Inflación

En materia de precios, el titular de Economía manifestó conformidad con los resultados que espera alcanzar durante este año, pese a los efectos de los acontecimientos internacionales y las tensiones políticas internas.

Al referirse al último registro de inflación, ubicado en 2,2%, explicó que 0,3 puntos porcentuales correspondieron al impacto de la Ley de Zonas Frías.

Sin embargo, puso especial atención en la inflación núcleo, que ubicó en 1,5%. Según explicó, ese nivel representa una inflación anualizada equivalente al 20%.

"Cuando mirás la inflación núcleo está en 1,5%, ese 1,5 equivale anualizado a una inflación anual del 20%", señaló. Caputo consideró que finalizar el año con una inflación inferior a la registrada en 2025 constituiría un resultado positivo, especialmente si se tienen en cuenta la suba internacional del petróleo y el impacto que tuvo el shock político del año pasado sobre la demanda de pesos.

Para 2027, anticipó que espera una evolución de los precios en línea con las proyecciones oficiales.