El petróleo destronó a la harina desoja y es el principal producto de exportación argentina

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de Argentina durante los primeros nueve meses de 2026, desplazando de la cima del comercio exterior a la tradicional harina de soja. El cambio quedó reflejado en un informe elaborado por especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que muestra una transformación significativa en la composición de las ventas argentinas al exterior.

Entre enero y septiembre, las exportaciones de petróleo crudo generaron US$ 7.753 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 58,6%. En contraste, los despachos de harina de soja acumularon US$ 6.971 millones, con un incremento del 7,4% respecto del mismo período de 2025.

La diferencia entre ambos productos refleja dos dinámicas comerciales muy distintas. Mientras el sector hidrocarburífero experimentó una fuerte expansión, el complejo sojero registró un crecimiento considerablemente más moderado, circunstancia que permitió que el petróleo ocupara el primer lugar entre los principales productos exportados por el país.

El informe de la BCR también puso en perspectiva la evolución de ambos sectores durante los últimos cinco años, tomando como referencia los valores alcanzados en 2021.

Al respecto, el trabajo detalló: "Para esta ventana de tiempo, el valor exportado de petróleo es 6,5 veces superior al registrado hace cinco años (2021), mientras que las exportaciones del derivado de soja equivalen a tres cuartas partes del valor alcanzado aquel año".

La comparación permite dimensionar el cambio en la generación de recursos provenientes de ambos complejos productivos. El petróleo multiplicó significativamente su valor exportado, mientras que la harina de soja todavía se encuentra por debajo del nivel registrado cinco años atrás.

Vaca Muerta, el principal motor de la expansión hidrocarburífera

Entre los factores que explican el crecimiento de las exportaciones petroleras, la Bolsa de Comercio de Rosario identificó como elemento central la fuerte aceleración de la producción en Vaca Muerta.

El desarrollo de las reservas no convencionales permitió superar años de estancamiento y ampliar la actividad hidrocarburífera, generando un incremento en los volúmenes disponibles para abastecer los mercados internacionales. Esta expansión productiva constituye uno de los principales componentes del cambio que atraviesa la estructura exportadora argentina. La mayor disponibilidad de petróleo permitió incrementar los despachos al exterior y fortalecer la participación del sector energético en la generación de divisas.

A ese crecimiento en volumen se sumó un contexto internacional favorable para las cotizaciones del crudo. Según el informe, el barril de petróleo Brent llegó a superar los US$ 100, luego del cierre del Estrecho de Ormuz.

Además, la cotización media del petróleo durante 2026 fue un 23% superior a la registrada durante 2025.

La combinación de una mayor producción nacional y precios internacionales más elevados contribuyó al incremento del valor exportado. Por lo tanto, el avance del petróleo no estuvo relacionado únicamente con la expansión de la actividad en Vaca Muerta, sino también con las condiciones favorables que presentó el mercado internacional durante el período analizado.

La harina de soja enfrenta una oferta mundial cada vez más abundante

En contraposición con el dinamismo hidrocarburífero, el complejo sojero enfrenta mayores limitaciones estructurales que condicionan su desempeño en los mercados internacionales. La BCR explicó que durante los últimos 20 años la producción mundial de harina de soja se duplicó, impulsada principalmente por los mandatos globales de biocombustibles que demandan aceite.

Este proceso generó una oferta abundante del derivado de soja en los mercados internacionales. Sin embargo, el consumo no evolucionó al mismo ritmo que la producción, provocando un desequilibrio entre la disponibilidad del producto y su demanda.

Como consecuencia, los precios internacionales de la harina de soja continúan bajo presión bajista, una condición que limita las posibilidades de crecimiento del valor exportado.

El comportamiento del complejo sojero contrasta con el del sector energético. Mientras Vaca Muerta permitió ampliar la producción y aprovechar un escenario internacional favorable para los precios del petróleo, la harina de soja enfrenta un mercado con mayor disponibilidad de oferta y un ritmo de consumo inferior al de la producción.

Esta diferencia ayuda a explicar la distancia que se abrió entre los dos principales productos de exportación durante los primeros nueve meses de 2026.

El sector energético generó un superávit comercial de US$ 9.427 millones

El crecimiento del petróleo también tuvo consecuencias directas sobre la balanza comercial argentina. El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que el impulso de la actividad hidrocarburífera no solamente modificó el ranking de los productos exportados, sino que tuvo un impacto considerable en el resultado general del intercambio comercial.

Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) alcanzaron los US$ 12.452 millones, con un crecimiento interanual del 53,6%.

Durante el mismo período, las importaciones de Combustibles y Lubricantes (CyL) se ubicaron en US$ 3.025 millones. La diferencia entre las ventas externas y las compras al exterior permitió alcanzar un superávit comercial energético de US$ 9.427 millones, una cifra que la entidad calificó como un máximo nunca visto.

El resultado adquiere una dimensión todavía mayor al compararlo con el saldo comercial total de Argentina. De acuerdo con los datos difundidos por la BCR, el superávit energético representó el 44,5% del superávit comercial argentino, que ascendió a US$ 21.198 millones durante los primeros nueve meses del año.

La entidad destacó especialmente esta proporción, debido a que permite observar el peso que adquirió el sector energético en la generación del saldo favorable del comercio exterior nacional.

Los principales indicadores correspondientes al período enero-septiembre de 2026 fueron:

US$ 12.452 millones: exportaciones de Combustibles y Energía.

53,6%: crecimiento interanual de las exportaciones energéticas.

US$ 3.025 millones: importaciones de Combustibles y Lubricantes.

US$ 9.427 millones: superávit comercial energético.

US$ 21.198 millones: superávit comercial total de Argentina.

44,5%: participación del saldo energético en el superávit comercial nacional.

El Banco Central confirmó el crecimiento del ingreso neto de divisas

La evolución favorable del sector energético también quedó reflejada en las estadísticas monetarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los datos del organismo muestran que el balance de cobros y pagos de bienes del sector energético registró un saldo neto favorable de US$ 7.890 millones durante los primeros nueve meses de 2026.

La cifra representa un crecimiento significativo frente a los US$ 4.337 millones registrados durante el mismo período de 2025. La comparación permite observar la magnitud del incremento de los recursos netos provenientes de las operaciones de bienes vinculadas con la actividad energética.

Este resultado acompaña los indicadores del comercio exterior presentados por la Bolsa de Comercio de Rosario y confirma la mayor incidencia del sector hidrocarburífero en la generación de divisas.

De esta manera, tanto las estadísticas comerciales como los datos del Banco Central reflejan una evolución favorable de la actividad energética, que se convirtió en uno de los principales componentes del saldo positivo de las operaciones externas argentinas.

Vaca Muerta modifica la inserción internacional de Argentina

Al analizar el escenario, la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que el desarrollo de Vaca Muerta está produciendo una transformación estructural en la manera en que Argentina participa del comercio internacional.

La entidad sostuvo que "el desarrollo de Vaca Muerta está modificando estructuralmente la inserción externa del país, con un aporte cada vez más significativo a la generación de divisas y al sostenimiento del superávit comercial argentino". Esta definición resume el cambio que reflejan las cifras correspondientes a los primeros nueve meses de 2026. El petróleo desplazó a la harina de soja como principal producto de exportación, mientras que el conjunto del sector energético alcanzó un saldo comercial favorable de una magnitud inédita.

El avance de la producción no convencional permitió incrementar los volúmenes exportables y, junto con las condiciones internacionales de precios, consolidó el protagonismo de los hidrocarburos dentro de la economía argentina.

Sin embargo, la BCR advirtió que sostener esta trayectoria durante los próximos años dependerá de condiciones fundamentales para garantizar la continuidad del crecimiento.