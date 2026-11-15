El 68% de los hogares argentinos no logra llegar al día 20 con sus ingresos

La capacidad de los ingresos familiares para cubrir los gastos mensuales continúa mostrando dificultades para una amplia mayoría de los hogares argentinos. Según los datos del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, el 67,7% de los encuestados no logra superar el día 20 del mes con el dinero que percibe, una proporción que representa aproximadamente dos de cada tres personas y que evidencia las dificultades para sostener el presupuesto familiar durante los últimos diez días del período mensual.

El relevamiento expone un escenario en el que los ingresos se agotan progresivamente antes de que termine el mes, dejando a una parte importante de la población con dificultades para afrontar los gastos cotidianos. La diferencia entre quienes llegan a los primeros días, quienes consiguen extender sus recursos hasta la segunda quincena y aquellos que logran cubrir todo el período permite observar distintos niveles de presión sobre la economía doméstica.

Los resultados muestran que el 14,9% de los encuestados agota su dinero antes del día 10, mientras que el 35,3% llega como máximo hasta el día 15. En el otro extremo, solamente el 31,1% consigue llegar a fin de mes con sus ingresos.

Sin embargo, dentro de ese último grupo también aparecen diferencias importantes: apenas el 7,5% de los encuestados declara tener capacidad de ahorro. De esta manera, alcanzar el final del mes no necesariamente significa disponer de recursos suficientes para generar un excedente económico.

El informe sintetiza esta situación con una definición que pone el foco en la duración efectiva del presupuesto: "La discusión ya no es solo cuánto se gana, sino hasta qué día alcanza".

El debate por los ingresos y el cuestionamiento de Javier Milei

Los resultados del relevamiento adquieren especial relevancia en el contexto de la discusión pública sobre la capacidad de los argentinos para sostener sus gastos hasta el final de cada mes. Los datos difundidos por Zentrix Consultora ya habían sido cuestionados anteriormente por el presidente Javier Milei, quien puso en duda que una proporción mayoritaria de la población se quedara sin dinero alrededor del día 20.

Al respecto, el mandatario había planteado: "¿Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?".

Con esa expresión, Milei desestimó la posibilidad de que quedarse sin dinero antes de finalizar el mes fuera una situación extendida entre los argentinos.

Sin embargo, el Monitor de Opinión Pública vuelve a colocar el tema en el centro del debate mediante cifras que muestran que el 67,7% de los consultados no supera el día 20 con sus ingresos. El estudio también permite observar que las dificultades no afectan de la misma manera a todos los sectores sociales y que existen diferencias significativas según el nivel socioeconómico y la edad.

La clase baja concentra los mayores niveles de dificultad

Uno de los datos más relevantes del informe aparece al analizar la situación según el rango socioeconómico de los encuestados. Dentro de la clase baja, el deterioro de la capacidad de los ingresos para cubrir el mes alcanza sus niveles más elevados.

El relevamiento señala que el 82,4% de las personas pertenecientes a este estrato no logra superar el día 20, mientras que el 43,8% agota sus recursos antes de llegar al día 15.

La situación también se refleja en la capacidad de ahorro: ninguno de los encuestados de este segmento declaró contar con posibilidades de guardar parte de sus ingresos.

Estos indicadores muestran que, dentro de los sectores de menores recursos, las dificultades para sostener el presupuesto no solamente aparecen durante los últimos días del mes, sino que una proporción considerable de los hogares enfrenta restricciones incluso antes de completar la primera quincena.

La ausencia de capacidad de ahorro constituye otro componente del escenario relevado, ya que ningún participante de este estrato manifestó disponer de un excedente que pudiera reservar una vez cubiertos sus gastos.

La clase media también registra un deterioro acelerado

El estudio identifica, además, un empeoramiento en la situación de la clase media, particularmente al comparar los resultados de septiembre y octubre.

Según el informe, este segmento registró la mayor aceleración del deterioro en la comparación intermensual. La proporción de personas que no consigue superar el día 20 con sus ingresos pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre.

La diferencia entre ambos períodos representa un incremento de 9,2 puntos porcentuales en la proporción de encuestados que agotan sus recursos antes de completar el día 20. Este comportamiento muestra que las dificultades para sostener los gastos mensuales no se limitan al segmento de menores ingresos. También alcanzan a la clase media, donde el relevamiento detectó un avance de las restricciones presupuestarias en apenas un mes.

La comparación entre septiembre y octubre permite identificar una variación concreta en la capacidad de este sector para llegar al final de cada período mensual, con una proporción creciente de personas que manifiesta quedarse sin dinero antes del día 20.

Los menores de 40 años, otro de los grupos más afectados

La edad también aparece como una variable relevante dentro del análisis elaborado por Zentrix Consultora. El informe identifica a los jóvenes menores de 40 años como otro de los grupos fuertemente afectados por las dificultades económicas.

En este segmento, el 75% no consigue superar el día 20 con sus ingresos, mientras que solamente el 2,1% declara tener capacidad de ahorro. Los resultados muestran una situación en la que tres de cada cuatro jóvenes encuestados no logran sostener sus recursos económicos durante todo el período mensual. A su vez, el porcentaje de quienes pueden reservar parte de sus ingresos es particularmente reducido.

La combinación entre el agotamiento anticipado del dinero y las escasas posibilidades de ahorro constituye uno de los datos destacados del relevamiento sobre la situación económica de los menores de 40 años.

Endeudamiento y gastos esenciales

Ante la dificultad de sostener los gastos cotidianos con los ingresos disponibles, el endeudamiento aparece como un recurso utilizado por una proporción importante de los hogares.

El Monitor de Opinión Pública señala que el 59,4% de los encuestados tomó algún crédito o contrajo una deuda durante los últimos seis meses.

Uno de los aspectos centrales de este indicador es el destino que tuvieron esos recursos. Según los resultados, el financiamiento no estuvo orientado principalmente a la adquisición de bienes durables o al consumo suntuario, sino a cubrir necesidades consideradas esenciales para el funcionamiento cotidiano de los hogares.

Entre las personas que se endeudaron, el 57,7% manifestó que lo hizo para afrontar gastos básicos, principalmente vinculados con alimentos y salud. A su vez, el 18,3% recurrió al crédito para pagar tarifas y servicios.

La suma de ambos porcentajes alcanza el 76%, lo que significa que tres de cada cuatro personas endeudadas utilizaron financiamiento para sostener necesidades básicas del hogar.

Los datos permiten dimensionar la función que está cumpliendo el crédito dentro de la economía familiar relevada: en lugar de representar una herramienta destinada a financiar nuevas adquisiciones, aparece como un mecanismo para cubrir obligaciones y gastos esenciales cuando los ingresos no alcanzan.

Los principales indicadores sobre endeudamiento son los siguientes:

59,4%: tomó algún crédito o contrajo una deuda durante los últimos seis meses.

57,7%: se endeudó para cubrir gastos básicos, como alimentos y salud.

18,3%: recurrió al financiamiento para afrontar tarifas y servicios.

76%: proporción de endeudados que utilizó el crédito para sostener necesidades básicas.