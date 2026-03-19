Caputo ratifica el plan económico: "Veremos un proceso de desinflación"

El escenario económico argentino atraviesa un momento de definiciones centrales que marcan el pulso de la gestión actual. En su reciente y esperada intervención ante la cúpula empresarial en el 21° Simposio del IAEF, el ministro de Economía, Luis Caputo, ofreció un análisis exhaustivo sobre el estado del programa económico. Durante su discurso, el funcionario centró su narrativa en tres ejes innegociables: la consolidación de la baja de precios, una estrategia de financiamiento que prioriza el desendeudamiento y un vínculo fortalecido con los organismos multilaterales de crédito.

La dinámica de precios y la reconstrucción de la confianza

Uno de los puntos más destacados por el titular del Palacio de Hacienda fue la ratificación del programa de estabilidad monetaria. Según la visión de Caputo, el país se encamina hacia un escenario de mayor previsibilidad en los precios internos, afirmando con seguridad que a partir de este momento la sociedad debería ser testigo de un proceso de desinflación irreversible. El ministro enfatizó que la baja de precios va a continuar de manera sostenida, integrándose como un componente estructural de su hoja de ruta.

Para explicar las dificultades recientes, el ministro realizó un diagnóstico retrospectivo donde señaló que, si bien la gestión presentaba indicadores sumamente positivos hasta junio del año pasado, diversos factores externos alteraron el equilibrio macroeconómico. Caputo explicó que, aunque el Estado puede ejercer un control estricto sobre la oferta, no sucede lo mismo con la demanda, la cual está intrínsecamente ligada a la confianza de los agentes económicos. En este sentido, atribuyó la inestabilidad previa a un ataque especulativo que minó la seguridad de los argentinos, provocando un desbalance por la caída de la demanda de dinero; un fenómeno complejo que, según advirtió, requiere de un tiempo prudencial para su recomposición total y efectiva.

La soberanía financiera y el rechazo al endeudamiento externo

En un mensaje directo y sin ambigüedades hacia los inversores y el sector corporativo, el ministro fue tajante al afirmar que la Argentina no buscará financiamiento en los mercados internacionales de deuda en el corto plazo. Esta decisión, lejos de responder a una postura puramente ideológica, se fundamenta en una evaluación pragmática de costo-beneficio. Bajo esta premisa, Caputo subrayó que la administración actual no tiene como objetivo la toma de nuevos créditos, sino que se ha concentrado en la cancelación sistemática de vencimientos existentes.

La negativa a recurrir a Wall Street se explica principalmente por una cuestión de eficiencia financiera, ya que el Gobierno se ha propuesto primar siempre la opción más barata para el erario público. Para respaldar esta posición, el Palacio de Hacienda confirmó que ya tiene identificado el financiamiento necesario para cubrir los próximos tres compromisos de capital, los cuales ascienden a una cifra aproximada de US$ 9.000 millones. Estos fondos están destinados específicamente a cumplir con las obligaciones de julio, enero y julio de 2027, permitiendo al equipo económico despejar cualquier incertidumbre sobre la solvencia del país sin la necesidad de emitir deuda a tasas que considera excesivas.

Un vínculo estratégico y renovado con el FMI

Otro pilar fundamental de la presentación fue el estado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), especialmente en medio de las discusiones por la segunda revisión del acuerdo vigente. Caputo describió el vínculo actual como un activo central, calificando la relación con el organismo como espectacular. Según el ministro, se ha ganado un nivel de confianza mutua que permite trabajar dentro de un marco de respeto donde los técnicos del Fondo ponderan la opinión del equipo económico argentino.

Finalmente, el funcionario concluyó su intervención con un llamado al sector empresarial, instándolos a comprender que la disciplina fiscal y la ausencia de emisión para financiar el déficit son los pilares que garantizan la estabilidad de largo plazo. En este contexto de ordenamiento financiero, Caputo reafirmó que la prioridad absoluta seguirá siendo el cumplimiento de las metas y la consolidación de un modelo que no dependa del auxilio externo ni de la especulación de los mercados de deuda.