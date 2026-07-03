Castro recorrió emprendimientos textiles y proyectos industriales en Los Varela

El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, realizó una visita territorial a distintas localidades del municipio de Los Varela con el objetivo de interiorizarse sobre el avance de diversos emprendimientos productivos y analizar proyectos destinados a fortalecer el desarrollo económico de la región.

Durante la jornada estuvo acompañado por el jefe comunal, Patricio Villafañez, con quien recorrió diferentes iniciativas vinculadas a la producción local y dialogó con trabajadores y responsables de cada emprendimiento para conocer de primera mano sus necesidades e inquietudes.

En el marco de la visita, el ministro comprometió el acompañamiento de las distintas áreas técnicas del Ministerio de Desarrollo Productivo, con la intención de brindar asistencia especializada y evaluar herramientas que contribuyan al fortalecimiento de las actividades productivas que se desarrollan en la zona.

El taller textil "Esperanza"

La primera actividad tuvo lugar en la localidad de Los Castillo, donde la comitiva visitó el taller textil "Esperanza". Allí se desarrolló un encuentro con las trabajadoras que integran el emprendimiento, quienes se encuentran a cargo de la confección de distintas prendas textiles.

Durante la recorrida se destacó que parte de esa producción corresponde a prendas elaboradas para reconocidas marcas, entre ellas Arciel.

El intercambio permitió conocer las inquietudes planteadas por las costureras respecto del funcionamiento del taller y las necesidades que enfrentan en el desarrollo cotidiano de sus tareas. A partir de ese diálogo, se acordó avanzar con la implementación de un esquema de asesoramiento técnico especializado en procesos industriales, además de analizar otras herramientas que permitan optimizar el funcionamiento del emprendimiento y fortalecer su capacidad productiva.

Acompañamiento técnico para mejorar los procesos

Uno de los principales compromisos asumidos durante la visita fue el de poner a disposición del taller el acompañamiento de los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Ese trabajo estará orientado a evaluar los procesos industriales que actualmente desarrolla el emprendimiento y a identificar alternativas que permitan mejorar su desempeño.

La propuesta incluye la posibilidad de analizar distintas herramientas destinadas a optimizar el funcionamiento general del taller, en función de las inquietudes planteadas por sus trabajadoras durante el encuentro mantenido con las autoridades.

Proyecto para una fábrica de bolsas de rafia

Posteriormente, la comitiva se trasladó a Singuil, donde realizó una visita técnica al predio en el que se proyecta la instalación de una futura fábrica de bolsas de rafia. El establecimiento estará destinado a producir bolsas para la producción papera, una actividad que presenta una importante intensidad en esa zona.

Durante el recorrido, el ministro Luis Castro aportó distintas ideas para ser evaluadas en el marco del proyecto, con el objetivo de contribuir al funcionamiento óptimo del futuro establecimiento.

La visita permitió conocer el lugar previsto para la instalación de la planta y avanzar en el intercambio de propuestas vinculadas con su desarrollo.

Un trabajo articulado entre el Estado y los productores

En relación con el proyecto industrial, el ministro destacó la importancia de construir un trabajo conjunto entre los distintos actores involucrados.

"Sería de gran utilidad que podamos unirnos municipio, el Ministerio de Desarrollo Productivo y los productores de la zona, para que logremos el mejor producto y la mejor planta, porque creo que todos tenemos cosas positivas para aportar", sostuvo Luis Castro durante la recorrida.

La expresión del funcionario puso de manifiesto la intención de promover un esquema de articulación entre el municipio, el Gobierno provincial y los productores locales para acompañar el crecimiento del proyecto.

La visita contó además con la participación de otros funcionarios que acompañaron las distintas actividades desarrolladas en el municipio. Integraron la comitiva:

Luis Castro , ministro de Desarrollo Productivo.

, ministro de Desarrollo Productivo. Patricio Villafañez , jefe comunal de Los Varela.

, jefe comunal de Los Varela. Sebastián Caria , secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo.

, secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo. Iván Ovejero, secretario de Producción del municipio.

La presencia de autoridades provinciales y municipales permitió abordar cada uno de los proyectos desde una perspectiva conjunta, analizando las posibilidades de asistencia técnica y de acompañamiento institucional para los emprendimientos visitados.