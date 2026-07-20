Catamarca acreditará este martes el bono de $100.000 para empleados públicos y municipales

El Gobierno de Catamarca confirmó que este martes 21 de julio se acreditará el bono extraordinario y por única vez de 100.000 pesos destinado a los empleados públicos provinciales y municipales.

La medida fue impulsada por el gobernador Raúl Jalil con el objetivo de acompañar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al actual contexto económico. De esta manera, la Provincia concretará el pago del beneficio extraordinario que alcanzará a distintos sectores de la administración pública y de los municipios, en una acción orientada a brindar un refuerzo económico a quienes se desempeñan en el Estado.

El depósito se realizará en una única acreditación y beneficiará a miles de trabajadores comprendidos dentro de los alcances establecidos por el Ejecutivo provincial.

Alcance del beneficio

Según lo informado oficialmente, el bono extraordinario llegará a todo el personal de la Administración Pública Provincial, abarcando diferentes organismos y áreas del Estado.

Entre los sectores incluidos se encuentran los docentes de gestión pública y privada, quienes accederán al beneficio con un tope de un cargo. Asimismo, también serán alcanzados los efectivos de las fuerzas de seguridad, el personal del Servicio Penitenciario y los trabajadores del sistema de Salud, quienes forman parte de los grupos contemplados para la percepción del pago extraordinario.

A su vez, la medida comprende a los empleados municipales de planta permanente de los 36 municipios de la provincia, ampliando el alcance del beneficio a las administraciones comunales.

Los trabajadores alcanzados por la acreditación son:

Personal de la Administración Pública Provincial.

Docentes de gestión pública y privada (con tope de un cargo).

Efectivos de las fuerzas de seguridad.

Personal del Servicio Penitenciario.

Trabajadores del sistema de Salud.

Empleados municipales de planta permanente de los 36 municipios de Catamarca.

Medida de carácter extraordinario

El Gobierno provincial precisó que se trata de un bono extraordinario que será abonado por única vez, en el marco de una decisión adoptada para acompañar a los trabajadores estatales.

La medida fue presentada como una herramienta destinada a fortalecer el poder adquisitivo de quienes prestan funciones en los distintos ámbitos de la administración pública provincial y municipal, en respuesta al contexto económico vigente.

El pago se concretará mediante la acreditación prevista para el martes 21 de julio, fecha confirmada oficialmente por el Ejecutivo provincial para todos los beneficiarios comprendidos en esta disposición.

Todos los municipios

Uno de los aspectos destacados de la medida es que el beneficio no solo comprende a la estructura de la Administración Pública Provincial, sino que también incorpora a los 36 municipios de Catamarca, a través de los empleados municipales de planta permanente.

De esta manera, el bono extraordinario tendrá alcance en todo el territorio provincial, incluyendo a trabajadores de distintos organismos y servicios públicos que desarrollan funciones en áreas esenciales como la educación, la seguridad, el sistema penitenciario, la salud y las administraciones municipales.

Con la confirmación oficial de la fecha de acreditación, los trabajadores alcanzados por esta medida percibirán este bono extraordinario de 100.000 pesos durante la jornada del martes 21 de julio, conforme a lo dispuesto por el Gobierno de Catamarca en el marco de esta decisión impulsada por el gobernador Raúl Jalil para acompañar el poder adquisitivo de los empleados públicos y municipales frente al actual contexto económico.