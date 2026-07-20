El dólar oficial subió por cuarta jornada consecutiva: a cuánto cotizó

La primera jornada de operaciones de la semana finalizó sin sobresaltos para el dólar oficial del Banco Nación, que volvió a cerrar en torno a los 1.500 pesos, repitiendo el mismo valor con el que había concluido la rueda del viernes anterior.

Durante el desarrollo del lunes, la cotización oficial presentó una leve variación intradiaria. La divisa estadounidense comenzó la jornada con un valor de $1.501,67 para la venta, aunque con el correr de las operaciones retrocedió hasta finalizar el día en $1.500.

Por el lado de la compra, la cotización oficial concluyó la jornada en $1.450, consolidando así una rueda caracterizada por la estabilidad en el segmento administrado por el Banco Nación.

Los principales valores registrados por el dólar oficial fueron:

Venta al inicio: $1.501,67.

$1.501,67. Venta al cierre: $1.500.

$1.500. Compra al cierre: $1.450.

Este comportamiento permitió que la referencia oficial comenzara la semana prácticamente sin cambios respecto de la última rueda de negocios.

El dólar blue avanzó levemente y volvió a ubicarse por encima de los $1.500

En el mercado informal, el dólar blue mostró una variación positiva durante la jornada del lunes. La cotización registró un avance del 0,66% tanto para la compra como para la venta, lo que le permitió finalizar nuevamente por encima de la barrera de los 1.500 pesos.

Al cierre de la rueda cambiaria, el valor de compra quedó establecido en $1.520, mientras que la cotización para la venta se ubicó veinte pesos por encima, alcanzando los $1.540.

De esta manera, quienes buscaron adquirir dólares en el mercado informal debieron afrontar un precio de $1.540 por cada 100 dólares, reflejando el incremento registrado a lo largo de la jornada.

Las cotizaciones finales del dólar blue fueron:

Compra: $1.520.

$1.520. Venta: $1.540.

$1.540. Variación diaria: +0,66%.

El movimiento fue moderado, aunque suficiente para mantener esta cotización por encima de los 1.500 pesos.

Las cotizaciones financieras mostraron movimientos moderados

En el segmento financiero también se observaron variaciones durante la jornada, aunque sin movimientos bruscos.

El dólar MEP logró superar igualmente el umbral de los 1.500 pesos. Al cierre del lunes, la cotización para la compra quedó en $1.510,40, mientras que la venta alcanzó los $1.514,70.

Pese a mantenerse por encima de ese nivel, esta variante registró una caída del 0,52%, reflejando un retroceso respecto de una de sus cotizaciones anteriores.

Los valores registrados fueron:

Compra: $1.510,40.

$1.510,40. Venta: $1.514,70.

$1.514,70. Variación: -0,52%.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) mostró un comportamiento diferente y cerró la jornada con una leve mejora.

En este caso, la cotización para la venta alcanzó los $1.572,90, luego de registrar un incremento del 0,2%. En tanto, el precio para la compra quedó en $1.572,40.

Las referencias finales del contado con liquidación fueron:

Compra: $1.572,40.

$1.572,40. Venta: $1.572,90.

$1.572,90. Variación: +0,2%.

De esta manera, el CCL continuó ubicándose como una de las cotizaciones más elevadas entre las principales referencias del mercado cambiario.

El dólar tarjeta no presentó modificaciones durante toda la rueda

La única de las principales cotizaciones que permaneció completamente inalterada fue el dólar tarjeta.

Desde el comienzo de las operaciones y hasta el cierre del lunes, el precio se sostuvo en $1.950, sin registrar modificaciones a lo largo de toda la jornada.

El valor permaneció exactamente en el mismo nivel con el que había iniciado el primero de los cinco días de cotización correspondientes a la cuarta semana de negocios, consolidando así una rueda de absoluta estabilidad para esta referencia cambiaria.

Su cotización quedó resumida de la siguiente manera:

Valor al inicio: $1.950.

$1.950. Valor al cierre: $1.950.

$1.950. Variación: sin cambios.

Un cierre con estabilidad oficial y variaciones acotadas en el resto del mercado

La primera rueda cambiaria de la semana dejó un escenario de comportamientos diferenciados entre las principales referencias del dólar en Argentina.

Mientras el dólar oficial del Banco Nación volvió a cerrar estable en $1.500, replicando el valor del viernes, el dólar blue registró un avance del 0,66% y finalizó en $1.540 para la venta. En paralelo, el dólar MEP concluyó por encima de los $1.500, aunque con una baja del 0,52%, mientras que el contado con liquidación avanzó un 0,2% hasta los $1.572,90 para la venta. Finalmente, el dólar tarjeta permaneció sin cambios durante toda la jornada y cerró en $1.950, manteniendo el mismo valor con el que había comenzado el lunes.