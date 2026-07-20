Invierno 2026: viajar al exterior demanda menos salarios que hace un año, qué pasa con los destinos nacionales

Viajar durante las vacaciones de invierno representa uno de los principales gastos para muchas familias argentinas y, de acuerdo con un relevamiento privado, la relación entre los costos de los viajes y la evolución de los salarios presenta diferencias marcadas entre los destinos nacionales e internacionales.

El estudio, elaborado por el Instituto de Economía (INECO) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), analizó cuánto dinero necesita una familia tipo para viajar entre el 20 y el 31 de julio, tomando como referencia un grupo integrado por dos adultos y dos menores de 6 y 8 años.

El informe concluye que los viajes al exterior se volvieron relativamente más accesibles respecto del año anterior, mientras que las vacaciones dentro de la Argentina registraron un encarecimiento cuando se las compara con la evolución de los ingresos de los trabajadores formales.

Para realizar las estimaciones, el trabajo tomó como referencia la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que para marzo de 2026 alcanzó los $1.821.831, frente a los $1.402.607 registrados en el mismo mes del año anterior.

Viajar al exterior requiere más de 20 millones de pesos

Según el relevamiento, una familia tipo necesita $20.070.640 para realizar un viaje al exterior entre el 20 y el 31 de julio. Ese monto representa el equivalente a 10,5 salarios promedio medidos por RIPTE.

El informe destaca que esta relación mejoró respecto del año anterior. "El turismo internacional se volvió relativamente más accesible respecto del año anterior. En promedio, la cantidad de salarios necesarios para viajar al exterior descendió de 11,1 a 10,5, una mejora cercana al 5,9%", sostiene el trabajo elaborado por INECO.

De esta manera, aunque el monto absoluto continúa siendo elevado, la relación entre el costo del viaje y los ingresos promedio muestra una mejora frente a la registrada durante el año pasado.

Los viajes nacionales perdieron accesibilidad

El escenario es diferente para quienes optan por vacacionar dentro del país. El informe indica que una familia tipo requiere al menos $2.453.293 para realizar un viaje nacional durante el mismo período.

Ese valor equivale a 1,3 remuneraciones formales. La comparación con el año anterior refleja un deterioro en la capacidad de financiamiento de este tipo de viajes.

En 2025, una familia necesitaba 1,2 salarios formales para afrontar un viaje dentro del país. En consecuencia, el estudio concluye que la capacidad para financiar vacaciones nacionales se deterioró un 5,4% respecto de julio del año pasado.

Catamarca, entre los destinos analizados por el estudio

Dentro de los destinos turísticos nacionales evaluados por INECO figura Catamarca, junto con otros puntos tradicionales elegidos durante el receso invernal. El relevamiento contempla exclusivamente el traslado en micro desde la Ciudad de Buenos Aires y el alojamiento, sin incluir gastos adicionales como alimentación, excursiones o actividades recreativas.

Para viajar a Catamarca, una familia tipo necesitará $3.207.822, cifra equivalente a 1,7 salarios promedio.

El informe también presenta los costos estimados para otros destinos del país. San Martín de los Andes aparece como el más costoso entre los analizados, con un presupuesto estimado de $4.593.135, equivalente a 2,4 salarios formales.

En tanto, una familia requerirá $4.435.439 para viajar a San Carlos de Bariloche, destino que, según un reporte de Booking citado en el informe, es el más buscado por los argentinos para estas vacaciones de invierno. Ese viaje representa 2,3 salarios promedio.

Las alternativas nacionales de menor costo

El estudio también identifica opciones más económicas para quienes buscan vacacionar dentro del país. Entre ellas se destacan dos localidades de la Costa Atlántica. Con un presupuesto inferior a $1,8 millones, una familia puede viajar a:

Mar de Ajó: $1.772.941 .

. San Clemente del Tuyú: $1.635.266.

En ambos casos, los montos contemplan únicamente el traslado en micro desde la Ciudad de Buenos Aires y el alojamiento.

Los costos para viajar a distintos destinos internacionales

El informe también compara el presupuesto necesario para vacacionar en diferentes ciudades del exterior. Los cálculos incluyen el traslado en avión desde la Ciudad de Buenos Aires y el alojamiento, aunque no contemplan gastos en comidas ni actividades recreativas.

Entre los destinos relevados se encuentran:

Nueva York: $36.005.781 , equivalente a 18,8 salarios promedio . El año anterior demandaba 20 remuneraciones .

, equivalente a . El año anterior demandaba . Miami: $19.860.176 , equivalente a 10,4 salarios , frente a los 11 salarios requeridos en 2025.

, equivalente a , frente a los requeridos en 2025. Madrid: $16.551.494 , lo que representa 8,6 salarios , cuando anteriormente eran 9,2 remuneraciones .

, lo que representa , cuando anteriormente eran . Río de Janeiro: $7.865.110, equivalente a 4,1 salarios, por debajo de los 4,4 salarios necesarios doce meses atrás.

El informe señala que Río de Janeiro es uno de los destinos internacionales que más redujo su costo relativo para los argentinos cuando se mide en función de la cantidad de salarios promedio necesarios para financiar el viaje.

La evolución del poder adquisitivo

El análisis elaborado por INECO muestra una diferencia clara entre el comportamiento de los viajes internacionales y los nacionales.

Mientras que el turismo en el exterior registró una mejora en términos de accesibilidad al requerir una menor cantidad de salarios promedio que hace un año, los viajes dentro de la Argentina experimentaron el comportamiento contrario y demandan una mayor proporción del ingreso de los trabajadores formales.

En ese escenario, Catamarca aparece entre los destinos nacionales considerados por el estudio, con un costo estimado de $3.207.822, equivalente a 1,7 salarios promedio, dentro de un informe que refleja cómo evolucionó la relación entre los ingresos y el costo de las vacaciones de invierno para las familias argentinas.