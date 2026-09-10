Catamarca activa créditos de hasta $300 millones para capital de trabajo e inversión

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública (MHOP) acordó con el Banco de la Nación Argentina el lanzamiento de dos líneas de crédito destinadas a las MicroPymes catamarqueñas, con alternativas orientadas tanto a la atención de necesidades de capital de trabajo como al financiamiento de proyectos de inversión.

La confirmación de estas herramientas estuvo a cargo del gobernador Raúl Jalil durante la inauguración de la Expo Catamarca 2026, donde se anunció la puesta en marcha de las opciones de financiamiento destinadas al sector productivo local.

Según informaron desde la Secretaría de Finanzas Públicas, la línea destinada a capital de trabajo ya se encuentra operativa y los interesados deben realizar la gestión directamente ante el agente financiero de la provincia.

El lanzamiento incorpora una herramienta destinada a que las pequeñas y medianas empresas puedan disponer de recursos para afrontar las necesidades vinculadas con el funcionamiento de sus actividades y, de esta manera, avanzar en la reactivación de sus proyectos.

Los créditos

La Línea de Crédito para Micropymes catamarqueñas con destino a capital de trabajo establece un monto máximo de $300 millones por proyecto y contempla un plazo de devolución de 12 meses.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta está relacionado con las condiciones de la tasa de interés. El financiamiento se otorga a una Tasa Nominal Anual del Banco de la Nación Argentina, fija y subsidiada, con una bonificación aportada tanto por el Gobierno provincial como por la entidad bancaria.

La estructura contempla una bonificación del 5% por parte del Gobierno provincial y de 2% de parte del Banco Nación. Para acceder al financiamiento, las empresas deberán atravesar inicialmente los requerimientos habituales establecidos por el sistema bancario. Una vez cumplida esa instancia, deberán avanzar con la tramitación de una certificación de elegibilidad del Ministerio de Hacienda y Obra Pública.

Los principales parámetros de esta línea son:

Destinatarios: MicroPymes catamarqueñas.

MicroPymes catamarqueñas. Destino: capital de trabajo.

capital de trabajo. Monto máximo por proyecto: $300 millones.

$300 millones. Plazo: 12 meses.

12 meses. Tasa: Tasa Nominal Anual del BNA, fija y subsidiada.

Tasa Nominal Anual del BNA, fija y subsidiada. Bonificación del Gobierno provincial: 5%.

5%. Bonificación del Banco Nación: 2%.

2%. Requisito posterior a las condiciones bancarias habituales: certificación de elegibilidad del MHOP.

Una herramienta para reactivar proyectos

Desde la perspectiva planteada en el lanzamiento, el objetivo de esta primera línea es que las pequeñas y medianas empresas locales puedan reactivar sus proyectos, al menos en lo relacionado con la adquisición de capital de trabajo.

El acceso a recursos para este destino constituye uno de los ejes de la nueva herramienta financiera acordada entre el Gobierno provincial y el Banco de la Nación Argentina. La posibilidad de acceder a un monto de hasta $300 millones por proyecto, con un plazo de 12 meses y una tasa fija subsidiada mediante el esquema de bonificaciones previsto, configura las condiciones principales de esta alternativa para las MicroPymes que cumplan con los requisitos establecidos.

La gestión, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Finanzas Públicas, debe realizarse directamente ante el agente financiero de la provincia, mientras que la certificación de elegibilidad corresponde al MHOP una vez superados los requerimientos bancarios habituales.

Una segunda línea destinada a inversión

Junto con el financiamiento para capital de trabajo, también se encuentra operativa desde hoy la Línea para Micropymes elegibles destinada a Inversión en producción sustentable, sustentabilidad ambiental y reconversión productiva.

Esta segunda alternativa presenta características diferentes, ya que está orientada específicamente al financiamiento de proyectos de inversión. En este caso, el monto a prestar se define de acuerdo con el tipo de proyecto, mientras que el plazo de devolución se extiende entre 50 y 72 meses.

La estructura de la tasa también contempla dos etapas. Durante los primeros 36 meses se aplica una tasa fija, mientras que posteriormente comienza a regir una tasa variable. Al igual que en la línea destinada a capital de trabajo, la tasa de interés cuenta con un esquema de subsidio compartido entre el Gobierno provincial y el Banco Nación.

Además, existe la posibilidad de acceder a un descuento adicional cuando el proyecto se encuentre avalado por FOGACAT.

Producción sustentable y reconversión productiva

La segunda línea amplía el alcance del esquema de financiamiento al incorporar proyectos vinculados con la producción sustentable, la sustentabilidad ambiental y la reconversión productiva. A diferencia del crédito destinado a capital de trabajo, donde se establece expresamente un tope de $300 millones y un plazo de 12 meses, en esta alternativa las condiciones de monto se determinan según las características de cada proyecto y el período de devolución puede ubicarse entre 50 y 72 meses.

El esquema de financiamiento contempla una primera etapa de 36 meses con tasa fija y una segunda instancia con tasa variable, además del subsidio otorgado por el Gobierno provincial y el Banco Nación.

En aquellos casos en los que exista un aval de FOGACAT, los proyectos podrán acceder también a un descuento adicional, de acuerdo con las condiciones establecidas para esta línea.

Fortalecer a las empresas

El lanzamiento de estas herramientas establece dos caminos diferenciados para las MicroPymes catamarqueñas. Por un lado, una línea de corto plazo destinada a capital de trabajo y, por otro, una alternativa de mayor plazo enfocada en inversiones vinculadas con producción sustentable, sustentabilidad ambiental y reconversión productiva.

En términos técnicos, las dos opciones presentan características diferenciadas:

Capital de trabajo: hasta $300 millones por proyecto y 12 meses de plazo.

hasta $300 millones por proyecto y 12 meses de plazo. Inversión: monto determinado según el proyecto y entre 50 y 72 meses de devolución.

monto determinado según el proyecto y entre 50 y 72 meses de devolución. Capital de trabajo: tasa fija subsidiada.

tasa fija subsidiada. Inversión: primeros 36 meses con tasa fija y luego tasa variable.

primeros 36 meses con tasa fija y luego tasa variable. Bonificación para capital de trabajo: 5% del Gobierno provincial y 2% del Banco Nación.

5% del Gobierno provincial y 2% del Banco Nación. Financiamiento para inversión: tasa subsidiada por el Gobierno provincial y Banco Nación.

tasa subsidiada por el Gobierno provincial y Banco Nación. FOGACAT: posibilidad de acceder a un descuento adicional para proyectos que cuenten con su aval.

posibilidad de acceder a un descuento adicional para proyectos que cuenten con su aval. Elegibilidad: en la línea de capital de trabajo, las empresas deben tramitar la certificación correspondiente ante el MHOP después de superar los requerimientos bancarios habituales.

De este modo, el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Obra Pública y el Banco de la Nación Argentina pone en marcha instrumentos diferenciados para atender necesidades financieras de las MicroPymes, tanto en el funcionamiento cotidiano de sus actividades como en iniciativas destinadas a la inversión y la reconversión.