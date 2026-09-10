Algodonera del Valle amplía su planta y apuesta por tecnología y empleo

Algodonera del Valle avanza con una nueva etapa de crecimiento en Catamarca a partir del montaje de su cuarta planta, una unidad productiva que incorpora tecnología de última generación y amplía las capacidades de la empresa radicada en la provincia desde hace más de 40 años.

El gobernador Raúl Jalil visitó la planta ubicada en el área industrial El Pantanillo, donde recorrió los avances de la nueva unidad productiva junto al secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne. Durante la visita también estuvo presente el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro.

Las autoridades fueron recibidas por el propietario de la firma, Luis Tendlarz, quien presentó los detalles del proceso de expansión y de las nuevas inversiones que lleva adelante la empresa.

La nueva planta forma parte de una estrategia de crecimiento basada en dos pilares centrales: la incorporación de tecnología y el incremento de la capacidad productiva. La apuesta de la compañía se desarrolla en un escenario en el que la modernización de los procesos y el acceso a nuevos mercados adquieren un papel central para su desarrollo.

Tecnología de nivel mundial

Durante la recorrida, uno de los aspectos destacados estuvo relacionado con el nivel tecnológico de la maquinaria incorporada por Algodonera del Valle.

El secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne, destacó precisamente el equipamiento adquirido por la empresa y señaló que se trata de tecnología de nivel mundial. "Son todas máquinas que han traído con regímenes que tenemos y la verdad que es tecnología a nivel mundial", afirmó el funcionario nacional.

Lavigne también puso en valor el desarrollo alcanzado por la empresa y su creciente perfil exportador, al considerar que Algodonera del Valle representa una muestra concreta de cómo la incorporación tecnológica puede potenciar la producción y mejorar la competitividad de la industria.

La inversión tecnológica aparece así vinculada directamente con el objetivo de ampliar la capacidad productiva de la fábrica y fortalecer su posición en los mercados en los que participa. La nueva unidad productiva se integra a una trayectoria empresarial de más de cuatro décadas en Catamarca, en la que la firma continúa apostando por la provincia mediante nuevas inversiones y la modernización de sus procesos.

Empleo y crecimiento productivo

Durante la visita, el gobernador Raúl Jalil destacó la expansión de Algodonera del Valle y puso especial énfasis en la generación de nuevos puestos de trabajo asociada al crecimiento de la empresa. El mandatario también valoró el acompañamiento al sector privado y las perspectivas vinculadas con el crecimiento de las exportaciones catamarqueñas.

La ampliación de la planta representa, de acuerdo con la información proporcionada, una combinación de inversión privada, mayor capacidad productiva, incorporación de tecnología y generación de empleo.

En ese marco, Jalil remarcó además que la incorporación tecnológica y una gestión eficiente son factores determinantes para que las empresas puedan competir en un escenario caracterizado por la apertura económica y por mercados cada vez más globalizados. La modernización de Algodonera del Valle se presenta así como parte de una estrategia que busca fortalecer la capacidad de la compañía para producir y competir, al mismo tiempo que amplía sus posibilidades de inserción en mercados internacionales.

Cuatro décadas en Catamarca

Algodonera del Valle cuenta con más de 40 años de presencia en Catamarca y mantiene su apuesta por la provincia mediante nuevas inversiones y la actualización de sus procesos productivos. La construcción de esta cuarta planta constituye una nueva etapa dentro de esa trayectoria y refleja la decisión de la empresa de continuar desarrollando su actividad en el territorio catamarqueño.

El proceso de expansión fue presentado por Luis Tendlarz durante la visita de las autoridades, quien explicó los detalles de las inversiones y de la incorporación de maquinaria.

El crecimiento de la firma está acompañado, además, por una mayor orientación hacia los mercados internacionales. El propietario de Algodonera del Valle destacó particularmente el comportamiento de las exportaciones de hilo producido en Catamarca y señaló que la empresa ya cuenta con presencia en distintos mercados internacionales mientras trabaja para ampliar sus destinos.

Ese crecimiento exportador se suma a la ampliación de la capacidad productiva y a la incorporación de equipamiento tecnológico, conformando los principales componentes de la nueva etapa de desarrollo de la empresa.

El hilo catamarqueño busca ampliar sus mercados

Luis Tendlarz destacó el crecimiento de las exportaciones de hilo producido en Catamarca y señaló que la empresa ya tiene presencia en distintos mercados internacionales. La compañía, según explicó su propietario, continúa trabajando para ampliar sus destinos, con la mirada puesta en fortalecer su inserción internacional.

La evolución del perfil exportador fue uno de los aspectos valorados por Pablo Lavigne durante la recorrida. El funcionario nacional destacó el nivel tecnológico alcanzado por la firma y su creciente orientación hacia los mercados externos.

La combinación entre tecnología y exportaciones aparece de esta manera como un eje central de la expansión que atraviesa Algodonera del Valle. La nueva planta permite incorporar maquinaria de última generación, mientras que la empresa sostiene el crecimiento de las ventas internacionales de hilo producido en Catamarca.

El respaldo de Provincia y Nación

Tendlarz también manifestó su satisfacción por el desarrollo alcanzado por la empresa en Catamarca y agradeció el acompañamiento del Gobierno de Catamarca y las herramientas impulsadas desde Nación que facilitaron la incorporación de maquinaria.

El empresario destacó particularmente los mecanismos que permitieron fortalecer la importación del equipamiento utilizado para la ampliación de la planta.

"Estamos orgullosos de estar en Catamarca y agradecidos al Gobierno de Catamarca por la colaboración que podamos emprender y por las ayudas que también ha logrado el Gobierno nacional para poder fortalecer la importación de la maquinaria", expresó.

Su declaración puso en valor el acompañamiento recibido tanto desde la provincia como desde el Gobierno nacional y lo vinculó directamente con la posibilidad de incorporar nueva maquinaria para fortalecer el proceso productivo.

De esta manera, la expansión de la empresa reúne una inversión de carácter privado con herramientas y acompañamiento provenientes de los ámbitos provincial y nacional, según lo expresado durante la visita.