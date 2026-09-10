El changuito supera el millón de pesos en cuatro provincias: cómo quedó el ranking

Llenar el changuito del supermercado volvió a representar un gasto significativo para las familias argentinas durante agosto. El costo de la canasta mensual de alimentos y bebidas para una familia compuesta por dos adultos y dos menores aumentó entre 0,5% y 4,8%, dependiendo del punto del país donde se realice la compra.

Los datos surgen del relevamiento "Changuito Federal", elaborado por la consultora Analytica, que comparó el precio de los productos que integran una canasta mensual familiar en distintas regiones y provincias del país.

El estudio tomó como referencia los valores de alimentos y bebidas publicados en las tiendas online de los principales supermercados a fines del mes pasado. Para asegurar que la comparación entre las distintas jurisdicciones fuera homogénea, la consultora aclaró que los productos considerados mantuvieron la misma marca y la misma cantidad por empaque.

El resultado expone una marcada disparidad territorial en el costo de las compras. Mientras en algunas provincias el monto necesario para completar la canasta se acercó o superó el millón de pesos, en otras el desembolso fue considerablemente menor.

La Patagonia concentra los changuitos más caros

El ranking elaborado por Analytica estuvo encabezado por Santa Cruz, donde una familia necesitó $1.044.640 para llenar el changuito durante agosto. El dato convirtió a esa provincia en el distrito con el costo más elevado de la canasta relevada.

Detrás se ubicaron otras provincias patagónicas, varias de las cuales también superaron el millón de pesos:

Santa Cruz: $1.044.640.

$1.044.640. Chubut: $1.030.321.

$1.030.321. Río Negro: $1.006.832.

$1.006.832. Tierra del Fuego: $1.002.496.

$1.002.496. Neuquén: $999.797.

$999.797. La Pampa: $955.370.

De esta manera, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego fueron las cuatro provincias en las que el costo de la canasta mensual de alimentos y bebidas superó el millón de pesos.

El escenario también refleja que Neuquén quedó muy cerca de ese límite, con un costo de $999.797, mientras que La Pampa se ubicó en $955.370.

NOA: valores elevados y fuertes diferencias regionales

Dentro de las regiones del NOA, los valores también se mantuvieron elevados durante agosto. Jujuy registró un costo de $951.793, mientras que en Salta la misma canasta alcanzó los $935.984. A su vez, Formosa y Chaco presentaron valores similares, aunque con diferencias entre sí. En la primera, el costo llegó a $933.638, mientras que en la segunda alcanzó los $931.104.

El relevamiento expone así un mapa heterogéneo del costo de los alimentos y bebidas, con diferencias significativas entre las jurisdicciones. En ese esquema, los montos registrados en el NOA se ubicaron por encima del valor observado en las provincias más accesibles del ranking.

Catamarca en cuanto al costó del changuito en la provincia, segú el reporte se ubica en sexto puesto con un un incremento del 3%.

CABA y Buenos Aires también superaron los $935.000

El costo de la canasta también se mantuvo elevado en el área metropolitana. De acuerdo con Analytica, durante agosto se necesitaron más de $935.000 para completar las compras mensuales tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense.

En CABA, los consumidores requirieron $938.913, mientras que en el territorio bonaerense el monto llegó a $935.099.

Los valores colocaron a ambos distritos por encima de los $935.000 y mostraron que el alto costo de la canasta no se concentró exclusivamente en la región patagónica.

changuito provincias

La Rioja quedó como la provincia más accesible

En el extremo opuesto del ranking se ubicó La Rioja, donde llenar el changuito durante agosto costó $910.748. Según los datos de Analytica, ese valor convirtió a la provincia en el lugar donde resultó más accesible adquirir la canasta familiar entre las jurisdicciones relevadas.

Por encima de La Rioja aparecieron Mendoza, con $915.724, y San Luis, con $920.538. La distancia entre los extremos del ranking también resulta significativa. Entre Santa Cruz, la provincia con el changuito más caro, y La Rioja, la de menor costo, se registró una diferencia de $133.892, equivalente al 14,70%.

El dato permite dimensionar el impacto de las diferencias territoriales en el costo de una misma canasta de productos, aun cuando la metodología aplicada buscó mantener iguales las marcas y cantidades de los artículos considerados.

En este caso, Catamarca figura con un costo de $922.021, ubicándose en el tramio final de las provincias según el informe.

Chubut encabezó las subas de agosto

Además de las diferencias en los valores finales, el relevamiento mostró distintas evoluciones mensuales según cada provincia. Chubut fue el distrito donde más aumentó el costo del changuito durante agosto, con una variación del 4,8%.

En segundo lugar quedó Mendoza, donde el incremento alcanzó el 3,9%. En el otro extremo, Río Negro registró una suba mensual inferior al 1%, ubicándose entre las provincias con menores variaciones durante el período analizado.

El comportamiento de los precios, por lo tanto, no fue uniforme. El aumento promedio de la canasta se movió dentro de un rango amplio, desde variaciones de 0,5% hasta 4,8%, dependiendo del territorio.

Aceite y cebolla, entre los productos que más aumentaron

Dentro de los productos incluidos en la canasta relevada por Analytica, algunos artículos mostraron incrementos particularmente marcados durante agosto.

El aceite de girasol fue uno de los productos que registró las subas más destacadas. En casi todas las provincias, sus precios aumentaron entre 2% y 4%. La excepción estuvo dada por Salta y Jujuy, donde el incremento superó el 5%.

La cebolla presentó, a su vez, un comportamiento de fuerte aumento generalizado. El relevamiento detectó incrementos de entre 10% y 40% en todo el país, convirtiéndola en otro de los productos con mayor variación dentro de la canasta analizada.

Los datos muestran así que el comportamiento final del changuito responde a la evolución de distintos productos y a las diferencias registradas en cada territorio.