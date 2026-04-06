Catamarca: la morosidad de las familias ya alcanza el 17,1% y enciende las alarmas

La economía doméstica en Catamarca atraviesa un momento crítico. Según los últimos datos procesados de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), la morosidad de las personas físicas en la provincia escaló hasta el 17,1%, una cifra que enciende todas las alarmas en el sector comercial y financiero local.

Este fenómeno no es aislado, sino que forma parte de una "epidemia de deuda" que afecta a toda la Argentina. El informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG) revela que, entre febrero de 2024 y el primer trimestre de 2026, la morosidad se triplicó a nivel nacional. Sin embargo, el impacto en el Noroeste Argentino (NOA) ha sido particularmente voraz.

Catamarca: del equilibrio a la asfixia

Lo que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro. En febrero de 2024, Catamarca presentaba niveles de morosidad del 5,7%, una cifra manejable dentro de los parámetros históricos. Dos años después, ese número se ha multiplicado casi por tres, situando a casi 2 de cada 10 catamarqueños en situación de incumplimiento con sus tarjetas de crédito o préstamos bancarios.

Con el 17,1%, nuestra provincia se ubica en el "pelotón de arriba" de la morosidad nacional, a la par de distritos como La Rioja y solo superada por casos extremos como Santa Cruz (17,3%) o San Juan.

¿Por qué el NOA es el más castigado?

El informe del IAG es tajante al explicar las razones detrás de estos números. Las provincias con alta dependencia del empleo público y estructuras económicas menos diversificadas son las que presentan mayor vulnerabilidad.

"La erosión del poder adquisitivo frente a los compromisos financieros asumidos ha generado un cuello de botella. Las familias están priorizando el consumo básico (alimentos y servicios) y dejando de pagar las cuotas de préstamos o los mínimos de las tarjetas", explican desde el instituto.

El contraste con el centro del país

Mientras que en Catamarca la cifra escala al 17,1%, otras jurisdicciones como CABA (9,7%) o La Pampa (8,1%) muestran niveles significativamente más bajos, aunque también han sufrido incrementos récord. Esta brecha pone de manifiesto una desigualdad federal en la capacidad de resistencia de los hogares frente a la inflación y la caída de la actividad.

Impacto en el consumo local

Para los comerciantes de San Fernando del Valle y el interior provincial, el dato no es una sorpresa. La alta morosidad se traduce directamente en una caída del crédito disponible: con las tarjetas "explotadas" o bloqueadas por falta de pago, el consumo financiado —motor histórico de las ventas de electrodomésticos e indumentaria— se encuentra virtualmente paralizado.

La tendencia para los próximos meses es de incertidumbre. Sin una recuperación clara del salario real que permita sanear las cuentas familiares, el 17,1% de Catamarca podría ser solo el techo de una crisis que todavía no encuentra su piso.

Los datos clave:

17,1%: Morosidad actual en Catamarca (Ene-Mar 2026).

5,7%: Morosidad en Catamarca hace dos años (Feb 2024).

3 veces: Lo que aumentó la mora a nivel nacional en el mismo periodo.

Fuente: IAG en base a datos del CENDEU-BCRA.