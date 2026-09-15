Catamarca y Salta recibieron nuevos ATN por $7.000 millones cada provincia

En medio de las negociaciones políticas para la sanción de leyes clave para el Gobierno nacional en el Congreso, el Poder Ejecutivo volvió a distribuir Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. En esta nueva tanda, Catamarca y Salta recibieron $7.000 millones cada una, de acuerdo con las planillas oficiales.

Los giros fueron realizados el 11 de septiembre, una fecha que adquirió particular relevancia para Catamarca porque ese mismo día el gobernador Raúl Jalil confirmó que la provincia no desdoblará sus elecciones respecto del calendario nacional. Con estos nuevos desembolsos, durante septiembre el Poder Ejecutivo Nacional concedió hasta el momento $26.000 millones en ATN, después de que durante agosto no se hubiera habilitado ningún desembolso por esta vía.

La reactivación del reparto se produce, de este modo, luego de un mes sin transferencias mediante este mecanismo y en un escenario político atravesado por las conversaciones entre Nación y las distintas jurisdicciones.

Los nuevos giros para Catamarca y Salta

Los desembolsos concretados la semana pasada alcanzaron solo a dos provincias del norte argentino. Tanto Catamarca como Salta recibieron $7.000 millones, incorporándose así a la distribución de recursos realizada durante el mes. En el caso catamarqueño, el giro se produjo en una jornada en la que el gobernador Jalil confirmó primero que las elecciones provinciales no serán desdobladas y, posteriormente, comunicó que no buscará un nuevo mandato.

Los ATN son fondos reservados para situaciones de urgencia financiera provincial y tienen una característica central: no son reembolsables.

Más provincias recibieron asistencia durante septiembre

Los desembolsos para Catamarca y Salta se sumaron a los realizados a principios de septiembre para otras tres jurisdicciones. En esa primera distribución del mes, Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones cada una, mientras que Misiones recibió $5.000 millones.

De esta manera, el reparto de septiembre alcanzó a cinco provincias, con un total de $26.000 millones concedidos en ATN. La asistencia se produce después de que agosto terminara sin ningún desembolso mediante este mecanismo, por lo que septiembre significó la reactivación del reparto de estos fondos destinados a atender situaciones de urgencia financiera en las provincias.

Catamarca ocupa el segundo lugar del ranking de 2026

El acumulado del año muestra además la dimensión que tuvieron los ATN destinados a las distintas jurisdicciones. En lo que va de 2026, 15 provincias recibieron estos fondos, con un ranking encabezado por Misiones.

Catamarca se ubica en el segundo lugar, con $18.500 millones acumulados, mientras que Salta ocupa el tercer puesto con $18.000 millones.

El ranking completo es el siguiente:

Misiones: $25.000 millones.

$25.000 millones. Catamarca: $18.500 millones.

$18.500 millones. Salta: $18.000 millones.

$18.000 millones. Entre Ríos: $15.000 millones.

$15.000 millones. Corrientes: $14.000 millones.

$14.000 millones. Mendoza: $14.000 millones.

$14.000 millones. Jujuy: $13.500 millones.

$13.500 millones. Neuquén: $12.000 millones.

$12.000 millones. Chaco: $10.000 millones.

$10.000 millones. San Juan: $10.000 millones.

$10.000 millones. Santa Fe: $8.000 millones.

$8.000 millones. Chubut: $6.500 millones.

$6.500 millones. Córdoba: $5.000 millones.

$5.000 millones. Santa Cruz: $4.000 millones.

$4.000 millones. La Pampa: $3.500 millones.

El listado refleja que Misiones es la provincia que recibió el mayor volumen acumulado de ATN durante 2026, seguida por Catamarca y Salta.

Las provincias que todavía no recibieron ATN

Mientras 15 provincias ya fueron alcanzadas por la distribución de estos fondos durante 2026, otras jurisdicciones todavía no recibieron Aportes del Tesoro Nacional. Al momento, permanecen fuera del reparto:

Buenos Aires.

Formosa.

La Rioja.

Río Negro.

San Luis.

Santiago del Estero.

Tucumán.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tierra del Fuego.

El escenario configura así una distribución que, durante lo que va de 2026, alcanzó a 15 provincias y dejó a otras nueve sin desembolsos de ATN hasta el momento.