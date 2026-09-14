Las acciones argentinas caen en Wall Street en medio de la incertidumbre por la IA

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron este lunes con mayoría de bajas, en una jornada atravesada por la incertidumbre en torno al sector tecnológico, el avance de la inteligencia artificial (IA) y la expectativa por la decisión que tomará la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) sobre las tasas de interés este miércoles.

El movimiento negativo alcanzó también a los bonos argentinos, que durante el inicio de la jornada registraron bajas de hasta 1%. Como consecuencia del retroceso de los activos financieros, el riesgo país volvió a superar los 490 puntos básicos y se ubicó en 494 puntos.

Entre las acciones argentinas que encabezaban las pérdidas se encontraban:

Irsa: -2,3%.

-2,3%. BBVA: -1,8%.

-1,8%. Edenor: -1,5%.

El comportamiento de estos activos se produjo en un contexto internacional condicionado por las dudas que genera el rumbo que está tomando el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y por la expectativa de los inversores respecto de la política monetaria estadounidense.

Cómo operan los dólares

En el mercado cambiario, el dólar oficial se vende a $1.530, mientras que las cotizaciones financieras también mostraban valores superiores. El dólar MEP se ubicaba en $1.537, en tanto que el contado con liquidación (CCL) cotizaba a $1.595.

De esta manera, las principales referencias cambiarias mencionadas para la jornada eran:

Dólar oficial: $1.530.

$1.530. Dólar MEP: $1.537.

$1.537. Dólar CCL: $1.595.

La evolución de estas cotizaciones se daba en paralelo con el retroceso de las acciones argentinas en Wall Street y la caída de los bonos, dentro de un escenario financiero atravesado por factores internacionales.

La preocupación por el avance de la IA

Uno de los elementos que concentró la atención de los inversores fue la creciente preocupación expresada por algunas de las principales personalidades de la industria tecnológica respecto del ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial. Entre quienes plantearon la necesidad de poner un freno o desacelerar el desarrollo de estos sistemas aparecen Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic; Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; y el magnate Elon Musk.

La discusión ganó intensidad luego de que Jacob Coxon, investigador de Anthropic que también trabajó para OpenAI, anunciara la semana pasada su renuncia. Según explicó, tomó esa decisión al considerar que la compañía no estaba actuando de manera responsable ni prestando suficiente atención a la seguridad.

El sábado, Amodei reclamó una desaceleración en el ritmo al que se mejoran las capacidades de los modelos de IA. Además, advirtió sobre el avance hacia una dinámica de "automejora recursiva", que, según su planteo, amenaza con provocar catástrofes de ciberseguridad a escala global.

La advertencia sumó un nuevo elemento al debate sobre la velocidad con la que evolucionan estas tecnologías y sobre los riesgos vinculados con su desarrollo.

Altman respaldó la advertencia

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, respaldó la petición de Amodei y anunció que permitirá que evaluadores independientes auditen los sistemas de OpenAI.

La decisión se produjo en medio de una creciente atención sobre las condiciones de seguridad bajo las cuales avanzan los sistemas de inteligencia artificial. Las declaraciones de los referentes del sector se convirtieron así en uno de los factores observados por los mercados al comenzar la semana.

Sin embargo, la preocupación expresada por estas figuras no evitó que las principales compañías vinculadas con la IA comenzaran la jornada con fuertes pérdidas.

Fuerte caída de las tecnológicas

A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la alerta y pidió no ceder ante China, país con el que Estados Unidos compite por el liderazgo en inteligencia artificial, los títulos de las principales compañías del sector arrancaron la jornada en baja.

Las pérdidas registradas al inicio de las operaciones fueron significativas:

Nvidia: -4,18%.

-4,18%. Marvell Technology: -8,98%.

-8,98%. Intel: -7,18%.

-7,18%. AMD: -6,17%.

Nvidia, considerada la empresa estrella de la IA, registraba una caída de 4,18%. Marvell Technology, por su parte, sufría el mayor retroceso entre las compañías mencionadas, con una baja de 8,98%, mientras Intel perdía 7,18% y AMD cedía 6,17%.

Este comportamiento del sector tecnológico se desarrollaba en paralelo con la caída de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, dentro de una jornada marcada por la incertidumbre global.

Oro y plata también retroceden

La tensión de los mercados también se reflejaba en otros activos. El oro se devaluaba 2,16% y se ubicaba en 4.313 dólares la onza, mientras que la plata retrocedía 2,68%, hasta los 63,44 dólares la onza.

En tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) avanzaba hasta los 104 dólares la onza.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años también se movía al alza. En este caso, avanzaba 1,8 puntos básicos hasta alcanzar el 4,992%. Así, el comienzo de la jornada mostraba movimientos dispares entre los distintos mercados, con fuertes bajas en las acciones tecnológicas, retrocesos en el oro y la plata, una suba del petróleo y un incremento en el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años.

La decisión de la FED, en el centro de la escena

A la incertidumbre vinculada con la inteligencia artificial se suma otro factor de peso para los mercados: la posible suba de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El escenario está condicionado además por el conflicto en Medio Oriente, en un contexto en el que los inversores aguardan la decisión que la FED adoptará este miércoles.

Los mercados se inclinan por una subida de las tasas de interés, en un escenario de inflación persistente. Esta perspectiva, sin embargo, encuentra la oposición del presidente Donald Trump, especialmente de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

La definición de la FED aparece así como otro de los grandes puntos de atención para los inversores. Mientras se espera la decisión sobre el costo del dinero en Estados Unidos, las acciones argentinas en Wall Street, los bonos y el riesgo país iniciaron la semana bajo presión.

En este escenario, el mercado local queda expuesto a un conjunto de factores externos que se desarrollan simultáneamente: la incertidumbre generada por las compañías de inteligencia artificial, las advertencias de referentes de la industria sobre la seguridad de estos sistemas, la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, el conflicto en Medio Oriente y las expectativas sobre las tasas de la FED.

Con las acciones argentinas mayoritariamente en rojo, bonos con bajas de hasta 1% y el riesgo país nuevamente por encima de los 490 puntos básicos, la jornada financiera comenzó marcada por la cautela y la expectativa ante las definiciones que llegarán desde Estados Unidos este miércoles.