La Canasta de Crianza alcanzó los $713.070 en agosto: cuánto cuesta criar a un hijo según su edad

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el informe técnico correspondiente a agosto de 2026 sobre la Canasta de Crianza, un indicador que permite dimensionar el gasto necesario para cubrir las necesidades vinculadas con la primera infancia, la niñez y la adolescencia hasta los 12 años.

De acuerdo con los datos oficiales, el costo mensual de crianza se ubicó entre $557.303 y $713.070, dependiendo de la franja etaria considerada. El valor más elevado correspondió al grupo de 6 a 12 años, con una canasta mensual de $713.070 El relevamiento no se limita al dinero necesario para adquirir productos y contratar servicios. La metodología incorpora también la valorización del tiempo de cuidado, es decir, el costo económico asociado a las horas destinadas a las tareas necesarias para la crianza de infantes y niños.

La medición contempla, de esta manera, dos grandes componentes: por un lado, los bienes y servicios básicos, entre ellos alimentos, vestimenta, educación, salud y transporte; por otro, el valor de las tareas de cuidado.

Cuatro franjas etarias y diferentes costos de crianza

El informe del INDEC establece cuatro segmentos de edad y asigna a cada uno un valor mensual específico. La diferencia entre los montos responde tanto al gasto en bienes y servicios como a la cantidad de horas teóricas destinadas al cuidado.

Los valores correspondientes a agosto quedaron establecidos de la siguiente manera:

Menores de 1 año: $557.303 mensuales. De ese total, $181.852 corresponden a bienes y servicios y $375.450 a tareas de cuidado.

$557.303 mensuales. De ese total, $181.852 corresponden a bienes y servicios y $375.450 a tareas de cuidado. De 1 a 3 años: $663.900 mensuales. El componente de bienes y servicios representa $234.814, mientras que las tareas de cuidado alcanzan $429.086.

$663.900 mensuales. El componente de bienes y servicios representa $234.814, mientras que las tareas de cuidado alcanzan $429.086. De 4 a 5 años: $567.243 mensuales. En este caso, $299.064 corresponden a bienes y servicios y $268.179 al tiempo destinado al cuidado.

$567.243 mensuales. En este caso, $299.064 corresponden a bienes y servicios y $268.179 al tiempo destinado al cuidado. De 6 a 12 años: $713.070 mensuales. El gasto en bienes y servicios alcanza $370.990 y las tareas de cuidado representan $342.080.

Así, el valor más bajo entre los cuatro grupos corresponde a los menores de 1 año, con $557.303, mientras que el mayor costo mensual se registra entre los niños de 6 a 12 años, con $713.070.

El tiempo de cuidado tiene valor

Uno de los aspectos centrales de la metodología utilizada por el INDEC es que el cálculo no considera únicamente los gastos directamente asociados con la compra de bienes y servicios. También asigna un valor económico al tiempo requerido para las tareas de cuidado.

Para establecer esta valorización, el organismo combina la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires con el valor correspondiente al tiempo dedicado a las tareas de crianza. Como referencia para esta última variable se utiliza el régimen salarial del personal de casas particulares, específicamente la categoría "Asistencia y cuidado de personas".

La incidencia del cuidado es especialmente significativa durante los primeros años de vida. En el caso de los menores de 1 año, el cálculo contempla 147 horas mensuales de tareas de cuidado. Para el segmento de 1 a 3 años, la estimación asciende a 168 horas mensuales.

Esta diferencia se refleja directamente en la composición de las canastas. En ambos grupos, el componente correspondiente al tiempo de cuidado supera al gasto en bienes y servicios. Para los menores de 1 año, los $375.450 de cuidado representan la mayor parte de los $557.303 de la canasta total, mientras que los bienes y servicios suman $181.852.

En el tramo de 1 a 3 años, el componente de cuidado asciende a $429.086, frente a $234.814 destinados a bienes y servicios. El total alcanza los $663.900 mensuales.

La escolaridad modifica la composición del costo

A partir de los 4 años, la composición del costo de crianza presenta otra distribución. Según la explicación metodológica incluida en el informe, la inserción en el sistema escolar obligatorio reduce las horas teóricas destinadas al cuidado y, al mismo tiempo, aumenta el peso relativo de los bienes y servicios.

Este cambio puede observarse en el segmento de 4 a 5 años, donde los bienes y servicios representan $299.064 del total de $567.243, mientras que las tareas de cuidado alcanzan $268.179.

La diferencia se hace todavía más marcada en el tramo de 6 a 12 años, que presenta el mayor valor total de la Canasta de Crianza. Allí, el costo de bienes y servicios llega a $370.990, mientras que el componente correspondiente a las tareas de cuidado se ubica en $342.080. De este modo, el grupo de mayor edad dentro de la medición combina el mayor gasto en bienes y servicios con un costo de cuidado que continúa teniendo una incidencia significativa.