El comercio de cercanía atraviesa una de sus etapas más difíciles. En los últimos tres años cerraron más de 53.000 kioscos en Argentina y la caída de las ventas alcanzó niveles que el sector compara con los registrados durante la crisis de 2001.

Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) señalaron a Noticias Argentinas que los cierres representan un promedio de aproximadamente 50 locales por día. La situación está vinculada con la contracción del consumo y el retroceso de las compras cotidianas, especialmente de productos que forman parte del denominado "gasto hormiga".

"Hace tres años teníamos unos 112.000 kioscos en actividad y hoy quedan menos de 59.000 en todo el territorio nacional", afirmó Ernesto Acuña, vicepresidente de UKRA, quien calificó el panorama como "alarmante".

Además, sostuvo que "este año fue muy malo pese al repunte que hubo con la venta de figuritas por el Mundial".

Menos compras y cambios en los hábitos de consumo

La caída también se refleja en la experiencia cotidiana de los comerciantes. Claudio Páez, kiosquero del barrio porteño de Almagro con 14 años de trayectoria, aseguró que las ventas de su negocio retrocedieron un 40% interanual.

"Hoy la gente solo lleva ofertas y promociones, la marca es algo secundario", explicó.

Los datos de consumo masivo acompañan ese diagnóstico. Según la consultora Scentia, las ventas cayeron un 1% mensual en septiembre y un 1,2% interanual. Además, acumularon una baja del 2,7% durante los primeros nueve meses del año.

Por su parte, el informe de la Canasta de Consumo de NielsenIQ correspondiente a septiembre registró una contracción interanual del 5,8% en el consumo masivo durante el bimestre agosto-septiembre, luego de una caída del 1,6% en julio-agosto.

El retroceso del gasto hormiga

Uno de los segmentos más afectados es el de las compras impulsivas y de paso, que históricamente representan una parte importante de las ventas de los kioscos.

Los relevamientos de Scentia registraron caídas en productos como golosinas y snacks del 12% en abril y del 5,3% en agosto. En tanto, el canal de kioscos y comercios tradicionales acumuló una baja del 2,7% hasta agosto, aunque mostró un repunte mensual del 2,3% en septiembre.

"Los gastos hormiga cayeron muchísimo", describió Páez. Según contó, algunos productos que antes tenían buena salida ahora permanecen en las góndolas durante largos períodos.

Entre ellos mencionó los chocolates en tableta de 300 gramos, los bombones Ferrero Rocher, las gomitas y las bolsas de caramelos.

En contrapartida, señaló que aumentó la venta de cigarrillos sueltos, mientras que otros productos se comercializan principalmente mediante promociones. Como ejemplo, mencionó los turrones, que ofrece a cuatro unidades por $1.000, y los alfajores triples, a dos por $2.000.

El aumento de los costos y la competencia de las cadenas

A la disminución de las ventas se suma el incremento de los alquileres, las tarifas de servicios y otros gastos fijos. Estos costos afectan especialmente a los pequeños comerciantes, que trabajan con márgenes reducidos y tienen dificultades para trasladar los aumentos de precios a consumidores con menor poder adquisitivo.

Otro factor señalado por los representantes del sector es la competencia de las cadenas y franquicias, además de la comercialización de productos tradicionalmente asociados a los kioscos en supermercados, autoservicios, farmacias y otros establecimientos.

"El sector está muy complicado por las bajas de las ventas, pero también por el surgimiento de las cadenas que ponen un kiosco cercano y por la comercialización de los productos en otros canales de venta", sostuvo Acuña.

El dirigente agregó: "Podés encontrar golosinas en una farmacia, bebidas en una heladería o cigarrillos en supermercados chinos".

Frente a este escenario, desde UKRA reclamaron políticas de protección y regulación para el comercio barrial, entre ellas leyes de proximidad y exclusividad que permitan preservar la actividad de los locales independientes.

Con más de 53.000 cierres en tres años, el sector enfrenta una combinación de menor consumo, costos crecientes y mayor competencia. La crisis no solo afecta a los comerciantes, sino también a una modalidad de compra cotidiana que forma parte de la dinámica de los barrios.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.