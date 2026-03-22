Combustibles en alza: subas de hasta 16% en marzo ya superan a la inflación

Los precios de los combustibles en Argentina registraron aumentos de hasta el 16% en lo que va de marzo, configurando una suba que no solo ya se refleja en los surtidores, sino que además supera el ritmo de la inflación en el mismo período. El fenómeno responde a una combinación de factores que incluyen el encarecimiento del petróleo a nivel internacional y la actualización de impuestos internos.

De acuerdo con relevamientos privados, el incremento se intensificó desde fines de febrero, en coincidencia con el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Desde entonces, los precios evidenciaron subas diferenciadas según el tipo de combustible:

Nafta súper: aumento del 16,2% en la Ciudad de Buenos Aires.

aumento del 16,2% en la Ciudad de Buenos Aires. Nafta premium: suba del 11,7%.

suba del 11,7%. Gasoil común: incremento del 15,6%.

incremento del 15,6%. Gasoil premium: aumento del 12,1%.

Estas variaciones reflejan un ajuste significativo en un período corto, con impacto directo en el consumo cotidiano y en los costos operativos de distintos sectores.

El rol del petróleo internacional y los impuestos

Uno de los principales motores del incremento es la evolución del precio del crudo a nivel global. El barril de crudo Brent, referencia internacional, se ubica actualmente cerca de los 100 dólares, lo que representa una suba cercana al 48% respecto de comienzos de año.

Este salto en la cotización internacional se combina con factores locales, particularmente la actualización de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, que inciden de manera directa en el precio final.

En conjunto, estos elementos explican por qué las subas no responden a una única variable, sino a una estructura de costos en tensión, donde el traslado del aumento internacional todavía no se ha completado.

Precios en niveles elevados en todo el país

El impacto de estas subas ya es visible en distintas regiones del país, donde los precios alcanzan valores que marcan un nuevo umbral:

El litro de nafta súper supera los $1.800 y llega hasta $1.900 .

supera los y llega hasta . Las versiones premium ya se ubican por encima de los $2.000 .

ya se ubican por encima de los . El gasoil, en sus variantes de mayor calidad, también supera los $2.000.

Estos valores consolidan un escenario de combustibles caros, con efectos que trascienden el consumo individual y se proyectan sobre el conjunto de la economía.

Presión directa sobre la inflación

El encarecimiento de los combustibles tiene un efecto inmediato en el índice de precios al consumidor, debido a su incidencia en los costos de transporte y logística. Este impacto se traslada a lo largo de toda la cadena económica, generando aumentos en múltiples rubros.

Entre los principales efectos se destacan:

Incremento en los costos de distribución de alimentos .

. Aumento en los precios de servicios vinculados al transporte.

vinculados al transporte. Presión generalizada sobre los precios finales al consumidor.

De esta manera, los combustibles se consolidan como un factor clave en la dinámica inflacionaria mensual, amplificando los aumentos en otros sectores.

Proyecciones y advertencias del sector

El escenario a corto plazo no muestra señales de estabilización. Analistas del sector estiman que, si se mantiene la tensión internacional, los combustibles podrían registrar nuevas subas de hasta el 10%.

Desde el sector petrolero señalan que el comportamiento del petróleo es determinante, aunque destacan que existe un intento de trasladar lo mínimo posible a los consumidores. Sin embargo, reconocen que el traslado del aumento internacional aún no está completamente reflejado en los precios actuales, lo que deja margen para nuevos ajustes.

A este panorama se suma una dificultad adicional: la falta de publicación sistemática de precios por parte de las empresas y la eliminación de reportes obligatorios, lo que complica el seguimiento preciso de las variaciones.

Nuevas dinámicas en el mercado de combustibles

En paralelo a los aumentos, el mercado comienza a mostrar cambios en su funcionamiento. Algunas petroleras implementaron sistemas de actualización más frecuentes de precios, conocidos como micropricing, que permiten ajustes continuos en función de variables como la demanda y la competencia.

Además, se observan estrategias comerciales diferenciadas, entre ellas:

Descuentos en horarios específicos.

Promociones durante la madrugada.

Estas prácticas reflejan una adaptación del sector a un contexto volátil, donde la flexibilidad en los precios se convierte en una herramienta clave.

En este escenario, el aumento de los combustibles no solo redefine el costo de llenar un tanque, sino que también se posiciona como un elemento central en la evolución de los precios en la economía argentina, con efectos que se proyectan más allá del corto plazo.