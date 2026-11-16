El riesgo país trepó a 843 puntos y las acciones argentinas registran pérdidas en Wall Street

El mercado financiero argentino comenzó este lunes 16 de noviembre con señales negativas, luego de que el riesgo país volviera a subir hasta los 843 puntos, retomando la tendencia alcista que viene registrando el indicador elaborado por JP Morgan. La medición sumó 10 unidades respecto del cierre previo y volvió a colocar bajo observación la evolución de los activos financieros nacionales.

El movimiento se produjo en una jornada marcada también por las pérdidas de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, donde los papeles de distintas compañías registraron caídas de hasta el 5,2%. La combinación de ambos indicadores reflejó un escenario de cautela entre los inversores, en un contexto internacional desfavorable y con factores políticos y económicos locales que también forman parte de las variables observadas por el mercado.

El riesgo país, utilizado habitualmente como referencia para medir la percepción de los inversores sobre la situación financiera de un país, volvió a mostrar una variación negativa para los activos argentinos. El incremento de 10 puntos respecto del cierre anterior se produjo mientras las cotizaciones de las empresas nacionales que operan en Nueva York mostraban retrocesos generalizados.

La nueva suba coincidió con declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien volvió a referirse a los motivos que, según su interpretación, explican el comportamiento del indicador durante los últimos meses.

El funcionario insistió en que el aumento del riesgo país está relacionado con factores externos y con el ruido político interno. En ese sentido, resumió su interpretación con una frase: "Sube por el temor a que no esté Milei".

Los ADRs argentinos encabezaron las pérdidas en Nueva York

Mientras el riesgo país avanzaba, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street operaban con números rojos. Los retrocesos alcanzaron distintos sectores de la actividad económica, con bajas particularmente marcadas entre las compañías energéticas y bancarias.

El podio de las principales pérdidas estaba encabezado por los ADRs de YPF, que registraban una caída del 5,2%. Detrás se ubicaban los papeles de Banco Macro, con un retroceso del 3,1%, y BBVA, cuyas acciones perdían un 3%.

Los principales movimientos registrados eran los siguientes:

YPF: caída del 5,2%.

Banco Macro: retroceso del 3,1%.

BBVA: baja del 3%.

En paralelo, el índice MSCI Merval retrocedía cerca del 2,5% medido en dólares, afectado principalmente por las bajas de los ADRs correspondientes a los sectores bancario y energético.

El comportamiento de los activos locales estuvo condicionado por una tendencia negativa en los mercados internacionales, donde los inversores mantenían una posición cautelosa frente a las compañías tecnológicas. Esa situación también repercutió sobre los instrumentos argentinos, que no encontraban un impulso propio para revertir las pérdidas.

El dólar oficial alcanzó un nuevo máximo nominal

En el mercado cambiario, el dólar oficial registró un nuevo máximo nominal luego de aumentar $5 durante la jornada. En el Banco Nación, la cotización se ubicaba en $1.525 para la compra y $1.575 para la venta.

El movimiento también estuvo acompañado por incrementos en las cotizaciones alternativas. El dólar blue avanzaba un 0,96% y se vendía a $1.580 en la city porteña. Por su parte, los dólares financieros mostraban variaciones positivas. El dólar MEP subía un 0,47%, hasta alcanzar los $1.583,58, mientras que el contado con liquidación registraba un incremento del 0,51% y se negociaba a $1.679,68.

Las principales cotizaciones informadas durante la jornada eran:

Dólar oficial en Banco Nación: $1.525 para la compra y $1.575 para la venta.

Dólar blue: $1.580 para la venta, con una suba del 0,96%.

Dólar MEP: $1.583,58, con un incremento del 0,47%.

Contado con liquidación: $1.679,68, con una suba del 0,51%.

De esta manera, el mercado cambiario mostraba aumentos en sus distintas referencias, mientras el riesgo país avanzaba y las acciones argentinas sufrían retrocesos en Nueva York.

La cautela internacional condiciona a los activos argentinos

El contexto internacional constituyó otro de los factores relevantes para explicar el comportamiento de los mercados durante el inicio de la semana. La jornada comenzó con un escenario negativo en las principales plazas financieras, marcado por la cautela de los inversores frente al sector tecnológico.

Esta tendencia condicionó a los activos argentinos, que siguieron de cerca los movimientos de Wall Street y no encontraron impulso propio para contrarrestar las bajas.

La preocupación de los operadores estuvo vinculada con la evolución de las compañías tecnológicas y con los acontecimientos previstos para los próximos días, que podrían influir sobre las expectativas de los mercados.

En ese escenario, la atención internacional se concentró en dos acontecimientos específicos:

Martes: está previsto el balance de Nvidia.

Jueves: se espera la salida a bolsa de Anthropic.

Ambos eventos se producen en un contexto de creciente sensibilidad y mayor volatilidad alrededor de las empresas tecnológicas, un sector que concentra la atención de los inversores internacionales.

La expectativa por los resultados de Nvidia y la salida a bolsa de Anthropic se incorporó así al conjunto de factores que los operadores siguen de cerca para evaluar el comportamiento de los mercados durante la semana.

El financiamiento para 2027 y las señales de la economía local

En el plano interno, los inversores también mantienen bajo seguimiento las discusiones relacionadas con la estrategia de financiamiento para 2027. La necesidad de conseguir recursos adicionales para afrontar los compromisos del próximo año aparece como una de las cuestiones que condicionan las expectativas sobre los activos argentinos.

Al respecto, el economista Gustavo Ber señaló: "Los inversores siguen evaluando de qué manera y cuándo se avanzará con la estrategia para conseguir el financiamiento adicional necesario para el 2027".

La observación refleja una de las preocupaciones que atraviesan al mercado local, donde los operadores buscan señales sobre los mecanismos que se utilizarán para obtener ese financiamiento y los tiempos en los que podrían concretarse las decisiones correspondientes.

A estas variables se suma el seguimiento del tratamiento en comisión de la reforma electoral, junto con las señales que surjan de la política económica.